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ЕС сообщил о полной вакцинации от COVID-19 70% взрослого населения

Урсула фон дер Ляйен

В руководстве ЕС заявили о достижении поставленной ранее цели полностью вакцинировать от коронавирусной инфекции COVID-19 к концу лета 70 процентов взрослого населения.

В сообщении в Твиттере глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что на данный момент в государствах-членах блока привиты более 250 миллионов человек. Она назвала это "значительным достижением". "Но мы должны продолжать двигаться вперёд. Нам необходимо вакцинировать ещё больше европейцев", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также обратила внимание на необходимость скорейшей вакцинации граждан других стран, сказав, что в этом Брюссель будет и дальше поддерживать своих партнеров. По сведениям фон дер Ляйен, с декабря 2020 года Евросоюз экспортировал 700 миллионов доз вакцины в 130 стран мира. "Мы преодолеем пандемию только тогда, когда победим ее в каждом уголке мира", - цитирует главу Еврокомиссии "Немецкая волна".

Страны ЕС считаются одними из самых успешных в мире по темпам вакцинации, хотя в своё время кампания начиналась крайне медленно из-за срыва сроков поставок и дефицита препаратов.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения заявила, что ожидает резкого увеличения количества смертей в Европе и странах Центральной Азии от последствий коронавирусной инфекции в ближайшие месяцы. К началу декабря в 53 странах могут умереть от коронавируса еще 236 тысяч человек, заявил региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге. По приведённым им данным, с начала пандемии в Европе и Центральной Азии от COVID-19 скончались один миллион 300 тысяч человек, было зарегистрировано 64 миллиона случаев заражения коронавирусом.

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