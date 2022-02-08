ЕС впервые не выплатил помощь Польше из-за непогашенного штрафа

Евросоюз удерживает помощь Польше в размере нескольких миллионов евро из-за невыплаченного штрафа, присуждённого Варшаве Европейским судом в Люксембурге. Это первый случай, когда Еврокомиссия останавливает выплаты для страны-члена ЕС из-за невыполнения судебного постановления.

В сентябре прошлого года суд принял решение, согласно которому Польша должна выплачивать 500 тысяч евро ежедневно за каждый день неисполнения постановления суда о прекращении добычи угля в карьере "Туров" на границе с Чехией и Германией.

В начале 2021 года Прага подала на Варшаву в суд ЕС жалобу, в которой указала на снижение уровня жизни в приграничных с Польшей районах Чехии из-за расширения угольного разреза. В жалобе упоминалось резкое понижение уровня подземных вод и недовольство жителей пылью и шумом.

В мае суд ЕС удовлетворил чешскую жалобу и обязал Польшу прекратить разработки в "Турове". Варшава отказалась исполнять решение, отметив, что Брюссель вмешивается в польскую энергобезопасность, так как с работой карьера связано производство электроэнергии.

Сумма долга Польши на сегодняшний день составляет около 100 миллионов евро.

На днях Чехия отозвала жалобу. Польша выплатила соседней стране 45 миллионов евро и взяла на себя обязательства вести мониторинг шума, загрязнения воздуха и уровня подземных вод.

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