ЕС введет новые санкции против России за вывоз украинских детей

Евросоюз готовит новые санкции против ответственных за незаконную депортацию украинских детей. В проекте, с которым ознакомилось Радио Свобода, ЕС называет действия Москвы "серьезными нарушениями международного права и нарушением фундаментальных прав ребенка с целью уничтожения украинской идентичности".

Одна из организаций, против которой предлагается ввести ограничения – Всероссийский детский центр "Смена", связанный с министерством просвещения России. В обосновании введения санкций говорится, что центр "принимает несовершеннолетних украинцев, насильственно вывезенных с оккупированных территорий, где они подвергаются идеологической обработке и "русификации".

Также предлагается включить в санкционный список Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", который, как сказано в проекте санкций ЕС, нацелен на "политическую индоктринацию" детей и проводит занятия по военной подготовке.

Еще две организации, находящиеся в аннексированном Крыму, также характеризуются в документе как центры "перевоспитания, идеологической обработки и милитаризации детей".

Большинство лиц, которых предлагается включить в санкционный список, – это женщины. Среди них руководительницы различных лагерей и образовательных учреждений, принимающих украинских детей. Например, Лилия Швецова, возглавляющая лагерь "Красная гвоздика", программа которого, как говорится в документе, "продвигает пророссийские нарративы, патриотическую риторику и элементы военно-патриотического воспитания".

Также в проект включена Наталья Шевчук – руководительница нескольких "военно-патриотических клубов" на оккупированных Россией территориях Украины, деятельность которых способствует продвижению "нарративов, представляющих Российскую Федерацию как "миротворческую" и гуманитарную силу, при одновременном распространении пророссийской идеологии и подрыве украинской национальной идентичности среди несовершеннолетних на оккупированных территориях".

Кроме того, в документе упоминаются чиновники, отвечающие за усыновление украинских детей российскими семьями. В санкционный список также планируют включить лиц, причастных к военизированной подготовке несовершеннолетних или организации встреч с российскими военными, которые проводятся в рамках проекта "Диалоги с героями".

Ожидается, что послы ЕС одобрят новые санкции 6 мая.