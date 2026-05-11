ЕС ввел санкции против лагеря "Орленок" и Нахимовского училища

Совет ЕС ввел санкции в отношении 16 физических и семи юридических лиц, "ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Отмечается, что включенные в список ответственны за систематическую незаконную депортацию, принудительную ассимиляцию и незаконное усыновление украинских детей.

Под санкции попали в том числе детские центры "Орленок", "Алые паруса" и "Смена". Согласно сообщению Совета ЕС, они организуют "программы для украинских детей, в рамках которых те подвергаются пророссийской индоктринации".

Также ограничения введены в отношении центра ДОСААФ в Севастополе, Нахимовского военно-морского училища и военно-патриотического клуба "Патриот" в аннексированном Крыму. Утверждается, что они "занимаются перевоспитанием, идеологической обработкой и милитаризацией несовершеннолетних".

Под санкции также попали должностные лица, политики и руководители детских лагерей и военно-патриотических клубов. Среди них руководитель детского центра "Красная гвоздика" Лилия Швецова. Центр располагается в городе Бердянске Запорожской области Украины, который находится под контролем России. Учреждение является филиалом "Артека".

Также среди попавших под санкции – глава севастопольского отделения ДОСААФ Наталья Шевчук, уполномоченные по правам ребенка в Астраханской и Мурманской областях Александра Бондарева и Алевтина Андреева, директор центра "Смена" Игорь Журавлев, руководитель Центра защиты прав и интересов детей Анастасия Аккуратова.

"Все они несут ответственность за пропаганду патриотического и военного воспитания среди молодежи посредством идеологической обработки, ознакомления с российской военной культурой, военизированной подготовки и участия в мероприятиях, прославляющих агрессивную войну России", – говорится в заявлении Совета ЕС.

По данным ЕС, с начала полномасштабной войны России против Украины было депортировано и насильственно перемещено около 20,5 тысяч украинских детей. Эти действия, как отмечается, представляют собой нарушение международного права и основных прав ребенка и направлены на уничтожение украинской идентичности.