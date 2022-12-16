Россия готовит новое наступление в Украине зимой 2023 года

Ряд высокопоставленных украинских военных и политиков выступили с заявлениями о том, что не исключают в ближайшие месяцы наступательных операций российских войск.

Так, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете Guardian отметил, что ожидает масштабного российского наступления не позднее февраля.

Он считает, что из 300 тысяч россиян, попавших под мобилизацию, половина была брошена на фронт с минимальной подготовкой, а вторая часть мобилизованных сейчас проходит обучение в тренировочных лагерях. На подготовку уходит не менее трёх месяцев. "Значит, следующую волну наступления пытаются начать скорее всего в феврале, как и в прошлом году. Это их план", — сказал Резников.

По мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного российское наступление может начаться уже в январе. "В лучшем случае [это начнется] в марте, в худшем — в конце января", —сказал Залужный в интервью The Economist. При этом он не исключает, что новое наступление российских войск может начаться не на Донбассе, как предполагали многие эксперты, а по направлению на Киев, а также на юге Украины.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны, Россия может создавать условия для проведения нового наступления в Украине, возможно, на Киев, зимой 2023 года. При этом атака с территории Беларуси в настоящее время не является неизбежной, отмечают они.

По мнению главы Национальной разведки США Аврил Хейнс, активные боевые действия возобновятся к весне.

Оценки украинских официальных лиц и ISW основаны на заявлениях и действиях Кремля. Они считают, что президент России Владимир Путин продолжает преследовать главные цели военной операции - восстановления контроля над Украиной и обеспечения крупных территориальных уступок. Для этого президент России использует многочисленные механизмы, призванные заставить украинцев вести переговоры на условиях Москвы.