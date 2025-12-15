ЕС ввёл санкции против членов "Валдая" и "движения русофилов"

Главы МИД стран ЕС на заседании 15 декабря расширили санкционные списки в отношении России. Одно из решений касается так называемого теневого флота - санкции введены против пяти физических и четырёх юридических лиц из разных стран, которые, по мнению ЕС, способствуют российской торговле нефтью в обход ограничений. Санкции в частности введены против граждан Азербайджана Талата Сафарова и Этибара Эйюба и гражданина Пакистана и Канады Муртазы Али Лахани, а также компаний из ОАЭ и Вьетнама. В список также добавлены ещё 40 судов "теневого флота".

В санкционный список также включены 12 физических и 2 юридических лица, которые, по мнению Совета ЕС, участвуют в российских гибридных операциях, в частности связанных с дезинформацией. Среди попавших под санкции - эксперты прокремлёвского Валдайского клуба. Это главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов и программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев, глава совета директоров клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. Под санкции попал также гражданин США и России, бывший помощник шерифа из штата Флорида Джон Дуган, распространяющий пророссийские нарративы в Интернете, предполагаемые офицеры ГРУ Владислав Боровков, Дмитрий Голошубов и Денис Денисенко, проросийская украинская журналистка Диана Панченко, бывший швейцарский офицер Жак Бо и бывший французский офицер Ксавье Моро. Под санкции попал также 142-й батальон радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил России и так называемое Международное движение русофилов, объединяющее пророссийских деятелей ряда стран.

Речь не идёт о новом - 20-м по счёту - пакете секторальных санкций, он ещё находится в стадии подготовки.