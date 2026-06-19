ЕС выделил Армении первые 34 млн евро после ограничений России

Армения получила от Евросоюза 34 миллиона евро в рамках пакета поддержки, объявленного ранее главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для смягчения последствий российских торговых ограничений.

Как сообщили в Еврокомиссии, это первый транш более широкой программы помощи, которая также предусматривает упрощение торговых процедур и меры по укреплению экономической устойчивости страны.

Средства помогут Армении справиться с текущими экономическими трудностями и откроют новые возможности для армянского бизнеса на европейском и региональных рынках, считают в Брюсселе.

В начале июня Урсула фон дер Ляйен пообещала Еревану пакет помощи на 50 миллионов евро после введения Россией ограничений на ввоз и продажу ряда армянских товаров.

По данным Financial Times, Евросоюз также готовит меры по снижению пошлин на армянскую сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. Речь идёт о большей части из 20 товарных категорий, попавших под российские ограничения. Стоимость этого экспорта оценивается примерно в 420 миллионов евро в год.

Вместе с тем источники издания отмечают, что реализация этих мер сталкивается с трудностями, в том числе из-за конкуренции с французскими производителями коньяка и сложностей логистики через Турцию и Грузию.

Больше новостей Радио Свобода: