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"Еще не сожгли?". Угрозы за поддержку Украины

Крыша дома россиянина Александра Горелова

Житель поселка Решетиха Володарского района Нижегородской области Александр Горелов не скрывает антивоенных взглядов. В марте он наклеил на свой автомобиль портрет Путина с подписью "убийца", чем переполошил всё полицейское начальство. Сейчас Горелов перешел к крупным формам выражения своей позиции: покрасил крышу собственного дома в жёлтый и синий цвета. Этот жест снова привлек внимание полиции и предсказуемо вызвал "холивар" в соцсетях, но Александр видит в репликах сограждан не только негатив.

С точки зрения законов России Александр Горелов не делает ничего предосудительного, хотя полиция и прежде – в том числе до начала войны – пыталась пресечь появление украинских флагов на акциях протеста в российских городах. Даже простое сочетание жёлтого и синего цветов в оформлении зданий или одежде людей часто признается правоохранителями нежелательным. Это подтвердил и случай с Гореловым.

Александр рассказывает, что покрасил крышу в начале октября, и спустя некоторое время к его дому пришёл местный участковый инспектор.

Он стал интересоваться, зачем я покрасил крышу в эти цвета

– Он не представился и стал интересоваться, зачем я покрасил крышу в эти цвета, – вспоминает Александр Горелов. – В ответ получил встречный вопрос: "Что это нарушает?" Еще я спросил, кто его вызвал. Он ответил, что соседи, я поинтересовался, кто конкретно, и тут он уже сказал, что это были прохожие, имен которых он не знает. Предполагаю, что этими "прохожими" были начальники этого инспектора, те же люди, что изъяли у меня машину на семь месяцев. Знаю, что они ежедневно ездят на работу из Дзержинска мимо моего дома.

Дом Александра Горелова
Дом Александра Горелова

Участковый предлагал Александру съездить в отдел, чтобы уточнить подробности жалобы, но в итоге ушел ни с чем. А затем яркую крышу принялись обсуждать в соцсетях. Главный местный ВК-паблик с буквой "Z" в заглавном фото разместил видео дома Горелова, снабдив его такой подписью:
"Парень покрасил крышу в хороший цвет, а если подъехать к его дому, можно и почитать многое..."

Скрин паблика Подслушано Дзержинск
Скрин паблика Подслушано Дзержинск

Практически сразу в адрес Александра посыпались угрозы и оскорбления. Те, кто не считают эти цвета "хорошими", называют поступок Горелова "пропагандой"и "провокацией". Среди авторов злобных комментариев – в основном женщины:

Игорь Волшебин: И чё, ещё не сожгли?

Есения Голицина: Это цвет флага – окрасил, высказал свою позицию. Но в нашей стране это неприемлемо сейчас, гибнут люди. Мы ещё мягко относимся к таким высказываниям. Хотелось бы этот домик в сводках пожарных увидеть.

Татьяна Шалагина: Вот представьте себе на Украине крышу дома, раскрашенную в цвета российского флага! Что стало бы с тем человеком под этой крышей?! Это другое, да? В России же, по мнению либероты, нет свободы выбора и слова! А крышу почему-то ещё не снесли на хер...

Татьяна Карсакова: Вообще, можно на него заявление в ментовку накатать. С фотками. Эта его выходка может прокатить как "разжигание межнациональной розни".

Евгения Гусева: Нужно, чтобы ФСБ срочно ему объяснили, что такие провокации в нашей стране не прокатят, пусть чешет тогда отсюда! На воротах у него большими буквами "нет войне"!!!

Александр Горелов
Александр Горелов

Сам Александр не имеет аккаунта в соцсетях, но специально ознакомился с комментариями – и порадовался тому, что адекватных отзывов не меньше, чем злых. Кто-то из комментаторов предлагает не придавать большого значения популярному сочетанию цветов, но есть и те, кто открыто поддерживает автора.

Ахмед Курбанов: Вчера солнце было жёлтое, а небо синее – быстро отменить!

Владимир Сапаркин: Ой-ой, давайте его скорее ненавидеть. Нам же с телека сказали, что это вражеские цвета. Кто, чего, не будем разбираться.

Миша Труб: Насколько я помню, вроде бы, у него на воротах было написано "нет войне". А теперь крышу покрасил в сине-жёлтый. Каждый выражает свое мнение как хочет. Кто-то налепил на свою машину букву "зю", а кто-то красит крышу в цвета украинского флага. Но однозначно чуваку уважение, смелый поступок в наше время.

Петр Волин: К сожалению, общество больно, и лёгким успокоительным, отрезвляющим, может быть лишь поражение. Во всем.

Кого действительно беспокоят злые комментарии, так это родственников, друзей и соседей Александра.

Соседка в истерике уговаривала перекрасить крышу

– Соседка, узнавшая от сестры о поднявшейся шумихе в соцсетях, почти в истерике уговаривала перекрасить крышу и сама предлагала купить краску. Тоже самое делал и друг, предложивший ещё и помощь в перекраске или изменении цветовой палитры, добавлении третьего цвета и прочее. Вот, новый сосед буквально недавно переехал в купленный ранее дом – и сейчас повесил на него триколор с гербом, – говорит Горелов.

Соседский триколор
Соседский триколор
Это что, мы тут все сгорим, что ли?

– Ну, конечно, волнуюсь! – признается соседка Тамара Шустова. – Почитала, какую там х… пишут в интернете: застрахован ли дом, не сгорел ли еще… Это что, мы тут все сгорим, что ли? А так, конечно, мне вот всё равно, какого цвета у него крыша! Кому какое дело, кто в какой цвет свою крышу красит?

Плакат "Путин-убийца", за который Александра Горелова оштрафовали в июле
Плакат "Путин-убийца", за который Александра Горелова оштрафовали в июле

По словам Горелова, в личном общении никто еще не высказывал ему претензий по поводу крыши, вся злость – исключительно в соцсетях. Проезжающие водители, по наблюдениям жителя Решетихи, также не обращают особого внимания на его дом, предпочитая не отвлекаться от дороги. И всё же на фоне возникшего резонанса и по рекомендации близких Александр подумывает о страховании своего жилища.

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