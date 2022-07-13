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Политика

"Я против этой войны". Активиста оштрафовали за плакат

Плакат "Путин-убийца"

Надпись "Нет войне!" на двери автомобиля и изображение Владимира Путина со словом "убийца" на заднем стекле – этого вполне достаточно, чтобы устроить переполох в провинциальном поселке и поднять на ноги всю местную полицию. Житель Решетихи Нижегородской области Александр Горелов на четыре месяца лишился своей "Лады Калины" и получил абсурдный штраф, но при этом избежал уголовного дела, поскольку местные правоохранители долго не могли решить, что же делать с "карбонарием".

Александр не питает иллюзий по поводу положения дел в России: еще в январе 2021 года он участвовал в акциях в поддержку Алексея Навального. Но февральские события стали неприятным сюрпризом даже для скептика.

В страшном сне не мог представить, что Россия нападет на Украину

– Я и в страшном сне не мог представить, что наша страна нападет на Украину! Естественно, я всеми доступными для себя способами пытаюсь это выразить, донести до большого числа людей, что я против этой войны, – говорит Горелов.

Александр Горелов
Александр Горелов

6 марта, в день всероссийской протестной акции, объявленной командой Навального, на автомобиле Александра появился антивоенный лозунг и слово "убийца" на фоне портрета главы государства. В этот день полиция получила указания действовать максимально жестко: по всей стране было задержано 13 тысяч человек. В областном центре, Нижнем Новгороде, полиция заставляла задержанных девушек раздеваться догола, но в маленькой Решетихе самым страшным для властей проявлением недовольства оказался автомобиль Александра Горелова.

Все местные начальники переполошились

– Все местные начальники переполошились, что у них такое на виду стоит! Вызвали следственную группу всё это фиксировать, вызвали всех-всех-всех. Александр вышел к машине – а там уже толпа. Все решают, что делать с надписями, – рассказывает юрист Сергей Куликов из правозащитного проекта "Забрало".

Вокруг столпились полицейские

– Я просто пошел за хлебом! – подтверждает Александр. – Купил, поговорил с продавщицей… Возвращаюсь к машине – и вижу, что вокруг столпились полицейские, "носители погон". Человек шесть минимум. Два автомобиля от полиции, потом вроде третий подъехал. Начали задавать вопросы. Допрос был практически.

Видео, которое снимал Горелов во время разговора с полицейскими, дает наглядное представление об уровне квалификации правоохранителей. Александр не стремился облегчить полиции задачу, поэтому трагикомичный разговор с высшими решетихинскими чинами затянулся почти на полчаса.

Просто у вас там портреты знакомые...

– А вы таким образом ни к чему народ не призываете? Ничего не хотите сказать? – вопрошает начальник местного отдела участковых Татьяна Киселева. – А на заднем стекле вашего автомобиля что за надпись – можете объяснить? Просто у вас там портреты знакомые…
– Это этот… из Comedy Club вроде! – отвечает Александр. – А, из КВН! Точно, из КВН, а не из Comedy.
– А что, имеются основания [предполагать], что человек из КВН – убийца?
– Я не знаю.
– Вы же с какой-то целью наносите такие надписи на автомобиль… – подключается к разговору зам Киселевой капитан Герасимова.
– Кто наносит?
– Вы.
– Вы утверждаете, что это я нанес?
– Но это же ваш автомобиль!
– А вы с какой целью интересуетесь?
– Меня заинтересовал данный автомобиль.
– Отлично, но я его не продаю!

Женщины-полицейские в замешательстве
Женщины-полицейские в замешательстве

Только лично начальник всей местной полиции подполковник Сергей Читалин сумел направить разговор в конструктивное русло. Читалин зачитал Александру текст новой административной статьи о дискредитации Вооруженных сил, которая к тому времени действовала уже третий день. После этого Горелов предъявил документы, заявив, что не спорит с полицией, когда у нее есть повод.
– Если вы будете спорить с нами, значит, будем разбираться, во что выльется ваш спор, – отрезал Читалин.

Подполковник Читалин цитирует новую статью КоАП
Подполковник Читалин цитирует новую статью КоАП

Автомобиль увезли на штрафстоянку, Александр стал дожидаться решения. По всей видимости, поначалу в полиции решили наказать Горелова "за портрет".

– 10 марта я получил письмо, что мой материал направлен в Следственный комитет, – говорит Александр. – Я ждал месяц – тишина, никаких результатов. Поехал в Следственный комитет, а мне там говорят, что уже отправили всё обратно. "В твоих действиях нет состава [уголовного] преступления – мы отправили обратно в РУВД! Сказали им, чтобы возбуждали против тебя 20.3.3 (административная статья о дискредитации ВС. – Прим. ред.)".

Оскорбляют наших лидеров

– Полицейские, видимо, надеялись своими руками ничего не делать – переслали в Следственный комитет. Дескать, оскорбляют наших лидеров! Рассчитывали, что комитет возбудит какое-нибудь уголовное дело. СКР отказался, предложил полиции разбираться. Они заказали экспертизу, "негативная оценка действий власти" и тому подобное, – добавляет защитник Сергей Куликов.

Юрист Сергей Куликов
Юрист Сергей Куликов

Межведомственная волокита иногда бывает на пользу. Не найдя повода для наказания за портрет президента, решетихинские полицейские переключились на лозунг "Нет войне!". В итоге протокол о дискредитации Вооруженных сил был составлен только через три с лишним месяца после инцидента, когда вышли все законные сроки.

– Александр – человек с активной позицией, образованный. Когда его вызвали на протокол о дискредитации, он говорит: "Ребята, какой протокол? У вас истек срок! Заявляю ходатайство о прекращении дела!" Но участковый ему отказал в прекращении – и направил материалы дела в суд. И уже суд сказал: "Если вы людей не слушаете, послушайте нас – у вас все сроки истекли! Дело прекращайте!" – рассказывает Куликов.

Всё это время автомобиль Горелова находился на штрафстоянке как вещдок, хотя плакаты были сорваны полицией непосредственно 6 марта. Казалось бы, после истечения сроков давности претензии к Александру должны быть исчерпаны, но у полиции было другое мнение.

– 7 июля участковый звонит мне и говорит: приезжайте за машиной. И только тут мне сообщили, что будет составлен новый протокол, – говорит Горелов.
Юрист проекта "Забрало", видевший с прошлогодних задержаний немало абсурдных дел, на сей раз едва сдерживается, чтобы не рассмеяться.

Придумали, что Александр со своей машиной организовал демонстрацию

– Они дело прекратили – и подумали: "Ну что? Давайте "натянем сову на глобус"! И придумали, что Александр со своей машиной организовал демонстрацию! Что он ее поставил и вокруг машины организовалось незаконное массовое мероприятие. При этом его самого в машине не было, а толпились только представители власти! И потом, там же свидетели были, которые всё, что надо, скажут для протокола. Они сначала одно говорили, а потом, когда срок истек, свидетелей пригласили, чтобы они дополнили свои показания под другую статью. И они дополнили, заявив, что люди, проходя мимо машины, одобряли то, что на ней написано! Полицейские якобы говорили: "Люди, разойдитесь, не одобряйте!" – но люди одобряли! И всё это якобы было в форме демонстрации с использованием автомобиля, – объясняет логику полиции Куликов.

Полицейские в Решетихе
Полицейские в Решетихе

Против такой версии событий суд Володарского района ничего не имел и присудил Горелову административный штраф в 20 тысяч рублей. Решение будет обжаловано. Александр признается, что среди родственников и друзей его позиция поддержки не находит: даже те, кто согласны с его критическим взглядом на вещи, предпочитают молчать. Но Горелову молчать сложно. "Он такой – искренний, честный, правильный!" – говорит о подзащитном Сергей Куликов и предполагает, что у этого конфликта давние корни: Горелов однажды упрекнул начальника местной полиции в парковке на тротуаре, а в итоге получил административный штраф "за неподчинение законным требованиям".

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