МВД России объявило в розыск адвоката Навального Ольгу Михайлову

МВД России объявило в розыск одного из защитников оппозиционного политика Алексея Навального - адвоката Ольгу Михайлову.

Карточка с её данными в пятницу опубликована в базе розыска министерства. Отмечается, что Михайлова разыскивается по статье Уголовного кодекса. В январе Следственный комитет заочно предъявил Ольге Михайловой обвинение по делу об экстремистском сообществе.

"Мне предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе Навального", - сказала адвокат"Интерфаксу". Михайлова отметила, что всегда исполняла только адвокатские обязанности по защите Навального. Сейчас она находится за пределами России и пока не намерена возвращаться, подчёркивая, что "на свободе будет полезнее, чем в колонии".

В октябре 2023 года по делу об экстремистском сообществе были арестованы три адвоката Навального - Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин. Всем им также вменяется участие в экстремистском сообществе. Наказание по этой статье предусматривает либо крупный штраф, либо лишение свободы до шести лет. По версии следствия, адвокаты, посещая политика в колонии, "обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным".

Сам Навальный призывал российское адвокатское сообщество не молчать и выступить в защиту коллег. "Я горжусь своей командой защиты. Всеми, кто в нее входил и входит. Это отличные профессионалы. Обвинить их в том, что они передают "экстремистские сообщения", просто нелепо", - говорил Навальный. Одновременно он заявил, что считает свою деятельность не экстремизмом, а законной политической борьбой "против незаконной власти".