"Если вопрос ребенка насторожит". Уроки о "спецоперации" в Украине

В школах по всей России на этой неделе проводятся уроки, на которых детям попытаются объяснить смысл российских военных действий в Украине. Директора школ будут контролировать настроения детей и их отношение к так называемой "специальной операции".

"Защитники мира"

2 марта Министерство просвещения России анонсировало проведение всероссийского открытого урока "Защитники мира". Урок начался 3 марта в 12 часов по московскому времени и транслировался на всю страну. В российских школах – по крайней мере в крупных городах – у учителей в классах есть компьютеры и проекторы, так что проведение интерактивных занятий не является проблемой.

Трансляция велась в группе "ВКонтакте" Министерства просвещения, запись урока там доступна. Урок вели участница детских песенных конкурсов школьница София Хоменко, чиновник Министерства просвещения Петр Ишков и ведущий телеканала "Россия-1", член Центрального штаба ОНФ Денис Полунчуков.

По мнению ведущих видеоурока, Украина планировала через несколько лет напасть на Россию

"На Всероссийском открытом уроке школьникам расскажут, почему освободительная миссия на Украине – это необходимость. Зрителям расскажут предысторию сегодняшних событий: о том, какую опасность представляет НАТО для нашей страны, почему Россия встала на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, а ещё помогут разобраться, как отличить правду от лжи в огромном потоке информации, фотографий и видеороликов, которыми сегодня переполнен интернет", – говорилось в анонсе видеоурока.

Из открытого урока можно узнать, что Россия якобы много лет добивалась признания независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" (Россия признала государственность донбасских сепаратистов накануне войны). Как пример нарушений прав человека на Западе приводилось то, что в США не отменена смертная казнь (недавно о её возможном восстановлении в России говорил Дмитрий Медведев).

Также отмечалось, что российские военные якобы ведут огонь в Украине только по другим военным. Что по мирным жителям и социальной инфраструктуре стрелять им строго-настрого запрещают. Что ролики в интернете легко подделать, лучше дождаться подтверждения информации официальными российскими СМИ. Также, по мнению ведущих видеоурока, Украина планировала через несколько лет напасть на Россию.

На момент публикации материала Радио Свобода не получило ответы на вопросы, заданные пресс-службе Министерства просвещения.

Взять больничный

Видеоурок министерства стал первым общероссийским материалом для школ, посвященным ситуации с Украиной. Ранее от учителей потребовали проводить уроки по этой же теме.

Некоторые пытаются взять больничный, потому что опасаются увольнений в случае срыва уроков

– Требование проводить идеологические уроки спустили в школы власти регионов. Пока в основном речь идет о разовых уроках для старшеклассников – истории или обществознания. Единой методички нет, на местах задачу решают, как считают правильным. Учителя напуганы. Некоторые пытаются взять больничный, потому что опасаются увольнений в случае срыва уроков о "военной операции". У учителя не так много рычагов воздействия на подростков. Подростки информацию берут из интернета, имеют свое мнение. Для этого возраста характерно желание протестовать, спорить со взрослыми. А свои споры с учителем подростки могут тайком снимать на телефон и выкладывать в соцсети, – рассказывает собеседник Радио Свобода, связанный с системой образования.

Официальных приказов о таких уроках нет, требования доводятся директорами до учителей.

– Я попросила письменный приказ, выяснилось, что его нет – информацию об этом уроке рассылали через вайбер. Отношения с завучем у меня хорошие: договорились, что урок проводить не будем, пошлем отписку по инстанциям, что якобы провели, – рассказывает учительница из Ульяновской области.

Учительнице из Санкт-Петербурга повезло меньше.

Затем обязали о "спецоперации" также рассказать на истории и обществознании детям в 7 и 8-х классах

– У нас директор школы сказал, что будет присутствовать на всех этих уроках и контролировать, что там происходит. Это так выматывает! И без урока "о спецоперации" мне 11-классникам надо рассказывать о распаде СССР, в рамках обычной программы по истории. Не работа, а минное поле, – жалуется она.

Собеседник Радио Свобода из Москвы предоставил отрывок из аудиозаписи общения с администрацией своей школы. Там учителей обязывают отслеживать настроения подростков в ходе урока о "спецоперации".

"Если будут вопросы, такие, не совсем корректные от учеников. Вопросы, которые вас смутят. Если вопрос от ребенка вас насторожит. Если понятно, что общий вектор куда-то не туда повернут. Пожалуйста, сообщайте, чтобы мы понимали общую картину", – говорится на записи.

Собеседник из Москвы рассказывает, что сначала речь шла об одном совмещенном уроке истории и обществознания для 9, 10 и 11-х классов. Затем обязали о "спецоперации" также рассказать на истории и обществознании детям в 7 и 8-х классах.

Затем привлекли к идеологическим урокам преподавателей русского языка и литературы, они будут работать с детьми с 5-го по 11-й классы. На этих уроках учителя русского и литературы якобы должны научить детей выявлять "фейковые новости". Как учить пятиклассников и детей постарше "правильно воспринимать" новости, учителям русского и литературы обещали рассказать через телеграм-канал "Осмысленное чтение".

Своими словами

В распоряжении Радио Свобода есть методички для "уроков о спецоперации" из Москвы и Ульяновска. Они разные.

Ульяновская методичка – это текстовой файл на пять страниц, озаглавлен "Беседа о важном для 9-11 классов", внутри текста – ссылка на двухминутный отрывок из речи Владимира Путина о начале так называемой спецоперации, которую транслировали рано утром 24 февраля.

То, что происходит на Украине сейчас, называется в международной практике принуждением к миру

"В течение многих лет Российская Федерация безвозмездно оказывала Украине помощь – в общей сложности это около 300 миллиардов долларов (согласитесь, внушительная цифра). Цель у России была только одна – чтобы братский народ жил, работал, чтобы рождались и учились дети, чтобы все мы были вместе, уважали общие корни, пели понятные всем песни. [...] То, что происходит на Украине сейчас, называется в международной практике принуждением к миру. [...] Сейчас и Президент, и армия, используя силы профессиональных военнослужащих, уничтожают военный потенциал фашистского государства, созданного с одной целью – покорения России”, – говорится в ульяновской методичке.

Московским учителям истории и обществознания прислали сразу четыре методички, две – текстовые файлы, две – презентации с фотографиями. Для 7–8-х и для 9–11-х классов. Особой разницы по подаче материала между ними нет, они в целом повторяют тезисы российских официальных СМИ.

Ученикам 7–8-х классов, в отличие от 9–11-х, предлагают посмотреть видеоролик РБК ТВ о том, что Минские соглашения не были выполнены, и отрывок из речи Путина 24 февраля. Как одно из оправданий войны для 9–11-классников почему-то приводится 51-я статья устава ООН. Эта статья говорит о праве членов ООН на самооборону в случае нападения. Но членом ООН является Украина, а не самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

В "свойствах" московских файлов в качестве авторов упомянуты фамилии сотрудников Института содержания, методов и технологий образования Московского государственного педагогического университета. Это Олеся Лукашук, Дмитрий Болотов и Анна Кошелева. На момент публикации материала телефон института молчал, Лукашук и Болотов не ответили на вопросы, направленные им через фейсбук.