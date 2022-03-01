Молчание о количестве потерь. Украина просит россиян опознать пленных

Россия хранит молчание о количестве потерь, которые она несет во время вторжения в Украину, хотя и признает, что они есть. По этой причине правительство Украины приняло решение обратиться непосредственно к семьям российских солдат с просьбой опознать их родственников, захваченных или погибших в ходе войны.

27 февраля Министерство внутренних дел Украины опубликовало обращение, в котором говорилось о том, что родственники могут использовать онлайн-платформы, где размещены фотографии и видео тех военнослужащих, которые были убиты или взяты в плен украинскими войсками.

Инициатива под названием "Ищи своих" отчасти направлена ​и ​на подрыв морального духа российских войск, но в условиях, когда нет официальных данных о потерях, а официальные сообщения о взятых в плен не публикуются, созданная платформа является еще и отражением агрессии России против Украины. Сайт "Ищи своих" в тот же день заблокировал Роскомнадзор – по требованию Генеральной прокуратуры России.

Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины, заявил, что российское правительство никак не отреагировало на предложения украинской стороны содействовать возвращению останков российских солдат. По этой причине, по словам Денисенко, он решил записать обращение к гражданам России на русском языке. В нем он говорит, что Украина обратилась в Международный комитет Красного Креста с просьбой организовать гуманитарную миссию и передать тела погибших, однако, по словам Денисенко, Россия на это никак не отреагировала.

Журналисты Русской службы Радио Свобода подтвердили уже несколько случаев, когда российские военнослужащие попадали в плен. Жена Евгения Бушуева из Вологды, 1999 года рождения, подтвердила, что на обнародованной фотографии – ее муж. Сразу после этого она удалила свой аккаунт во "ВКонтакте". Бушуев, если верить сообщениям украинских СМИ, был пленен в Харькове – его группа проникла в город и пыталась занять здание школы №134.

В соцсетях в минувшие выходные появилось видео с допросом пленного российского солдата Романа Буганцова. Корреспонденты Радио Свобода поговорили с его мамой, живущей в маленькой деревне в 35 километрах от Белгорода.

Украинские военные сообщают о по меньшей мере пяти тысячах погибших российских военнослужащих, при этом Ганна Маляр, заместитель министра обороны Украины, уточняет, что эти данные ориентировочные, так как командиры заняты вооруженными действиями и не всегда успевают оперативно передавать данные.

Руслан Левиев, основатель неправительственной расследовательской группы CIT, сказал, что, по оценкам его команды, на данный момент в конфликте погибло не менее 500 российских солдат.

На сайте, созданном Украиной, есть видео допросов пленных, а также в некоторых случаях (но не во всех) – имя и фамилия. Большая часть изображений и официальные документы российских военнослужащих размещены и в телеграме.

На одном из размещенных на сайте видео военные, удерживающие его, позволяют сообщить родственникам о местонахождении. Во время телефонного разговора пленный говорит: "Мама и папа, я не хотел идти сюда. Меня заставили". Радио Свобода не может проверить, подвергались ли люди, изображенные на опубликованных видео, какому-либо давлению, прежде чем делать заявления на камеру. Денисенко, советник министра внутренних дел Украины, заявил в своем обращении к семьям российских военнослужащих, что Украина гуманно обращается с ними, им оказывают медицинскую помощь, если это необходимо. Он добавил, что в качестве платной услуги родители могут предоставить информацию о своей ДНК через сайт, чтобы провести тест и установить личность погибших в бою.

С начала войны России против Украины официальные лица в разных регионах подтверждали гибель российских военнослужащих, еще ни разу этого не делало российское Министерство обороны.

26 января глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о смерти армейского офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, который проходил службу в воздушно-десантных войсках. Меликов написал, что Гаджимагомедов погиб "в ходе спецоперации по защите Донбасса". Других подробностей гибели нет.

28 февраля глава Калмыкии Бату Хасиков признал гибель в Украине уроженца республики Константина Манджиева, сержанта-контрактника. По словам Хасикова, Манджиев также погиб "в ходе спецоперации по защите Донбасса".

1 марта глава Чечни Рамзан Кадыров написал в телеграме, что в ходе конфликта на Украине погибли двое урожденцев Чеченской Республики. Их имен Кадыров не назвал.