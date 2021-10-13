ЕСПЧ обязал РФ выплатить €45 тыс матерям солдат, совершивших суицид

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить двум россиянкам, сыновья которых во время службы в армии совершили суицид, более 45 тысяч евро. В соответствии с решением ЕСПЧ , Людмила Селипетова получит около 19 тысяч евро, а Наталья Бойченко – 26 тысяч.

О том, что её сын Сергей, служивший по контракту в Приморье в звании лейтенанта, покончил с собой, Наталье Бойченко сообщили в марте 2006 года. В ходе служебного расследования выяснилось, что Сергей Бойченко подвергался оскорблениям и издевательствам со стороны майора. Было заведено уголовное дело о доведении до самоубийства, которое спустя три месяца закрыли. После жалобы матери расследование дела возобновили, однако в июле 2007 года вновь прекратили ввиду отсутствия доказательств противоправных действий командиров Сергея Бойченко, которые могли привести лейтенанта к суициду.

Сын Людмилы Селипетовой проходил срочную службу во Владикавказе. 7 августа 2008 года матери сообщили о его смерти, и в тот же день было возбуждено дело о доведении его до самоубийства. Через полгода его приостановили, поскольку не были выявлены подозреваемые. После этого дело возобновляли и останавливали еще пять раз, пока окончательно не закрыли в 2015 году.

Не удовлетворенные тем, как велось следствие по делу о суициде их сыновей, Наталья Бойченко и Людмила Селипетова обратились с исковыми заявлениями в ЕСПЧ.

12 октября "Новая газета" опубликовала расследование о дедовщине в российской армии. Его авторы изучили 4 тысячи судебных приговоров о насилии в армии и выяснили, что военных стали всё чаще оправдывать за дедовщину. По мнению авторов расследования, российские власти хотят засекретить насилие в армии вместо борьбы с ним.

Так, по данным издания количество оправдательных приговоров по статьям за дедовщину увеличилось с 2016 года в четыре раза.

При этом ежегодно рассматриваются около 700 подобных дел. Треть приходится на пять регионов, Приморский и Хабаровский край, Москва, Подмосковье и Ростовская область. В Минобороны это объяснили концентрацией воинских частей или наличием в субъекте федерации военного суда, который рассматривает такого рода дела.

В России есть несколько общественных организаций, которые помогают военнослужащим и их родственникам привлечь внимание к случаям дедовщины и добиться ответственности для виновных. Однако пока неясно, смогут ли они продолжить работу после опубликованного ФСБ перечня потенциально секретных сведений, за сбор которых можно получить статус иностранного агента. На прошлой неделе одна из таких структур, "Солдатские матери Санкт-Петербурга", объявила , что больше не сможет помогать военнослужащим перечня ФСБ.