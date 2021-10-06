"Солдатские матери" прекращают помощь военнослужащим из-за ФСБ

Правозащитная организация "Солдатские матери", которая оказывает правовую помощь военным и призывникам, прекратила помогать военнослужащим из-за новых правил ФСБ. Ведомство опубликовало перечень данных, за публикацию которых могут возбудить уголовное дело или признать "иностранным агентом".

Опубликованный ФСБ перечень "накладывает серьезные ограничения" на работу "Солдатских матерей", говорится в обращении на сайте организации.

"Мы отчётливо понимаем, что на данный момент наша работа оказывается ненужной ни государству, ни обществу. Государство выбрало иной путь дальнейшего развития, а общество оказалось запугано и вынуждено приспосабливаться, ища лёгкие пути", – заявляют правозащитники.

В перечень данных ФСБ вошла информация, которая не является гостайной и не носит грифа секретности. Речь идёт о сведениях об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных, а также информация о морально-психологическом климате в войсках или о преступлениях в армии.