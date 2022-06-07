Госдума приняла законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ

Государственная дума России сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который позволяет не исполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 15 марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Решение объясняют исключением России из Совета Европы в марте этого года из-за вторжения в Украину. Выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Об этом ранее говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, решения судов России теперь будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.