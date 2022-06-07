Госдума приняла законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ

Государственная дума России сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который позволяет не исполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 15 марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.
Решение объясняют исключением России из Совета Европы в марте этого года из-за вторжения в Украину. Выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Об этом ранее говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, решения судов России теперь будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.
- Россия вступила в Совет Европы в 1996 году. В конце февраля организация приостановила членство страны из-за российского вторжения Украину. После этого российский МИД заявил, что страна не будет участвовать в работе Совета, а Комитет организации приостановил её членство. Россию исключили из Совета Европы 15 марта. Она стала первой в истории страной, исключённой из организации.
- Бывший президент России и зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев назвал исключение России из Совета Европы "возможностью восстановить ряд важных институтов типа смертной казни". Власти говорили о намерениях денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека, которая запрещала эту меру наказания за уголовные преступления.
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