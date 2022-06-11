Путин подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых с 15 марта

Президент России Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека, вынесенных после 15 марта 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Компенсации по решениям ЕСПЧ, вынесенные до 15 марта, Россия будет выплачивать только в рублях на российские счета.
Законопроект был одобрен на этой неделе. Депутаты объяснили решение исключением России из Совета Европы в марте этого года из-за вторжения в Украину (сама Россия заявила о своём выходе из организации).
- Россия вступила в Совет Европы в 1996 году. В конце февраля организация приостановила членство страны из-за российского вторжения в Украину. После этого российский МИД заявил, что страна не будет участвовать в работе Совета. Россию исключили из Совета Европы 16 марта. Она стала первой в истории страной, исключённой из организации.
- Бывший президент России и зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев назвал исключение России из Совета Европы "возможностью восстановить ряд важных институтов типа смертной казни". Власти говорили о намерениях денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека, которая запрещала эту меру наказания за уголовные преступления.
- На этой неделе ЕСПЧ, в частности, вынес решение в пользу российских Свидетелей Иеговы, признав признание этой организации экстремистской и уголовное преследование её последователей нарушением прав человека. Согласно принятому закону, российские власти, по всей видимости, проигнорируют этот вердикт суда.
- Ряд юристов и правозащитников настаивает, что Европейская конвенция по правам человека распространяется на Россию ещё в течение полугода после её исключения из Совета Европы, и, следовательно, необходимо выполнять решения ЕСПЧ, вынесенные до середины сентября.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.