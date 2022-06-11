Путин подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых с 15 марта

Президент России Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека, вынесенных после 15 марта 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Компенсации по решениям ЕСПЧ, вынесенные до 15 марта, Россия будет выплачивать только в рублях на российские счета.

Законопроект был одобрен на этой неделе. Депутаты объяснили решение исключением России из Совета Европы в марте этого года из-за вторжения в Украину (сама Россия заявила о своём выходе из организации).