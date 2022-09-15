ЕСПЧ опубликовал по искам против России 163 решения

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал 163 решения по искам против России. Об этом в своем телеграм-канале в четверг сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Основными статьями, которые по мнению ЕСПЧ были нарушены Россией, стали о праве на справедливое судебное разбирательство, запрете на пытки, праве на личную свободу и неприкосновенность и праве на уважение частной жизни.

Россия была исключена из Совета Европы 16 марта из-за полномасштабного вторжения в Украину. В ответ Москва решила не исполнять решения вынесенные после этой даты. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 11 июня. С 16 сентября страна утратит статус участницы Европейской конвенции по правам человека. После этого дня ЕСПЧ будет рассматривать жалобы против России только, если инцидент произошел не позднее 16 сентября 2022 года

Ряд юристов и правозащитников настаивает, что Европейская конвенция по правам человека распространяется на Россию ещё в течение полугода после её исключения из Совета Европы, и, следовательно, страна должна выполнить все решения ЕСПЧ, вынесенные до 16 сентября.