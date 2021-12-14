ЕСПЧ присудил 572 тысячи евро компенсаций жертвам пыток в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил одиннадцати россиянам, пострадавшим от пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов, компенсации на общую сумму в 572 тысяч евро. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

Заявители подверглись пыткам в 2009-2017 годах в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии. Суд в Страсбурге посчитал, что российские власти нарушили их право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство и статью о запрете пыток. ЕСПЧ назначил каждому заявителю по 52 тысячи евро компенсации.

Один из заявителей - житель Дагестана Абуталип Шахруев - сообщал, что в 2017 году его задержали и доставили в республиканский Центр по противодействию экстремизму МВД. Там его якобы заставляли признаться в связях с незаконными вооруженными формированиями и применяли к нему пытки. Шахруев дал признательные показания. Позднее суд приговорил его 11 годам колонии строгого режима.

В России сотрудников Центра "Э" неоднократно обвиняли в применении пыток к задержанным с целью получить признательные показания. Широкий общественный резонанс вызвало дело полицейских из Ингушетии, которых признали виновными в пытках, разбойных нападениях и убийстве.