Житель Дагестана пожаловался в ЕСПЧ на пытки бутылкой в полиции

Житель Дагестана во вторник направил жалобу на пытки со стороны сотрудников Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") в Европейский суд по правам человека. Абуталип Шахруев считает, что российские власти нарушили его право на справедливое судебное разбирательство, право на наказание исключительно на основании закона и запрет на пытки. Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе "Зоны права".

По словам Шахруева, в июле 2017 года его машину остановили сотрудники Центра "Э". Правоохранители избили его и отвезли в отдел полиции, где к нему применяли пытки током, шваброй и пластиковой бутылкой с песком. Полицейские вынудили Шахруева оговорить себя. Его обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании. Следователи отказались возбуждать дело в отношении полицейских, несмотря на многочисленные гематомы и раны на теле обвиняемого. В марте Шахруева приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

В России сотрудников Центра "Э" неоднократно обвиняли в применении пыток к задержанным с целью получить признательные показания. Широкий общественный резонанс вызвало дело полицейских из Ингушетии, которых признали виновными в пытках, разбойных нападениях и убийстве.