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ЕСПЧ присудил компенсации по 28 жалобам "Мемориала" и "ОВД-Инфо"

Европейский суд по правам человека присудил компенсации по 28 жалобам Правозащитного центра "Мемориал" и "ОВД-Инфо". Они были связаны с нарушением права на мирное собрание. ЕСПЧ назначил компенсации от четырёх до пяти с половиной тысяч евро, сообщает "ОВД-Инфо".

Жалобы связаны с задержаниями на различных акциях протеста в России от митинга 26 марта 2017 года до акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 31 января 2021 года. После задержания на этих митингах заявители были оштрафованы российскими судами или получили административные аресты.

ЕСПЧ посчитал, что власти применили к участникам и организаторам акций непропорциональные меры и наршили их право на свободу собраний, личную неприкосновенность и справедливое судебное разбирательство.

  • Россия была исключена из Совета Европы 16 марта 2022 года из-за начала вторжения в Украину. В ответ Москва решила не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после этой даты. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 11 июня.

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"Евреи снова живут в страхе"
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"Евреи снова живут в страхе"

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