ЕСПЧ присудил "Новой газете" 15 тысяч евро по делам о клевете

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить "Новой газете" и журналистам Роману Анину, Ивану Жилину, Лоле Тагаевой и Александру Литинскому 15 тысяч евро компенсации суммарно за материалы, которые российские суды признали клеветой.

ЕСПЧ объединил несколько заявлений издания в два дела.

Первое дело касается двух публикаций журналистов Романа Анина и Ивана Жилина. Материал "Секрет "Принцессы Ольги"", написанный Аниным, рассказывает о том, как глава государственной компании "Роснефть" Игорь Сечин связан с одной из самых дорогих яхт в мире. В 2016 году Басманный суд Москвы признал этот материал порочащими честь и достоинство российского миллиардера.

Вторая публикация, "Хуснидин должен признаться, что взорвал дом", рассказывает о пытках Хуснидина Зайнабидинова сотрудниками ФСБ.

Второе дело, по которому ЕСПЧ обязал российские власти выплатить компенсацию "Новой газете" касается материала журналистов Лолы Тагаевой и Александра Литинского о провокациях против оппозиционеров и причастность к этому прокремлёвского молодежного движения "НАШИ".

ЕСЧП признал, что во всех трёх случаях в отношении заявителей была нарушена 10 статья Европейской конвенции о правах человека, обеспечивающая право на свободу выражения мнений.