ЕСПЧ признал нарушение прав Ванессы Коган из-за аннулирования ВНЖ

Бывший директор "Правовой инициативы" Ванесса Коган выиграла в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) разбирательство по своей жалобе. В иске Коган указывала на нарушение её прав в связи с аннулированием вида на жительство в России в 2021 году. О решении суда в Страсбурге сообщили во вторник сами правозащитники.

ЕСПЧ признал, что аннулирование вида на жительство Ванессы Коган на основании "угрозы национальной безопасности" нарушило права её, её мужа и их детей на уважение частной и семейной жизни (статья 8 Европейской конвенции по правам человека). Также суд указал, что российские власти допустили ограничение этих прав в целях, не предусмотренных Конвенцией (Статья 18).

Суд определил, что власти России не смогли должным образом обосновать, в чём заключалась "угроза безопасности", якобы исходившая от директора правозащитной организации. ЕСПЧ постановил, что реальная причина аннулирования ВНЖ связана с намерением помешать работе Коган в "Правовой инициативе".

Об аннулировании ВНЖ гражданки США Ванессы Коган стало известно в декабре 2020 года. На тот момент она жила с семьей в России уже 11 лет. За несколько месяцев до решения по визе правозащитница подала документы на получение гражданства по упрощенной процедуре.

В 2021 году Коптевский районный суд Москвы отклонил иск правозащитницы к МВД. Представитель ФСБ на заседании, по словам Коган, объяснил "государственной тайной" свой отказ раскрывать доводы, которые легли в основу решения министерства, пишет "Медиазона".