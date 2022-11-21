ЕСПЧ впервые после исключения РФ из Совета Европы принял жалобы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит 104 жалобы против России по делам из аннексированного Крыма. Об этом сообщает адвокат Павел Чиков.



В числе дел, которые принял ЕСПЧ – дело нескольких десятков крымских татар, осужденных за участие в деятельности признанной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир".



Также суд рассмотрит группу дел крымской епархии Украинской православной церкви и местных мусульманских общин, ликвидированных после аннексии полуострова.



Кроме того, Принята в производство жалоба Алексадра Кольченко, осуждённого вместе с Олегом Сенцовым по обвинению в поджогах офисов российских партий в Симферополе и обменянного после отбытия пяти лет колонии.



Среди заявителей также отбывающий наказание в российской колонии украинский активист Андрей Коломиец и осуждённый за призывы к сепаратизму крымский журналист Радио Свобода Николай Семена.



ЕСПЧ впервые после исключения России из Совета Европы принял в производство группу дел против российских властей. Дела, связанные с Крымом, будут рассмотрены после разрешения судом межгосударственного иска Украины против России.

Россия была исключена из Совета Европы 16 марта из-за начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. В ответ Москва решила не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после этой даты. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 11 июня.