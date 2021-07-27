Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил России выдавать на родину жителя Беларуси, участвовавшего в протестах 2020 года. Об этом сообщает комитет "Гражданское содействие" (признан российскими властями иностранным агентом, организация с этим не согласна).

ЕСПЧ применил правило 39 - защитную меру, которая обязывает государство предпринять неотложные действия по сохранению жизни и здоровья заявителя. Оно используется в исключительных случаях. Применение правила 39 в данном деле добился юрист "Гражданского содействия". Житель Беларуси не может быть экстрадирован на родину до вынесения окончательного решения ЕСПЧ. Суд в Страсбурге призвал сохранить анонимность заявителя для его безопасности.

Ранее Россия выслала в Беларусь чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина, который во время протестов в августе 2020 года в Минске отправил в нокаут несколько задерживавших его сотрудников милиции. Спортсмена задержали в Москве 21 января. На родине ему грозит до 5 лет колонии. Россия выдала Кудина Беларуси несмотря на то что 21 июля ЕСПЧ запретил его экстрадицию из-за угрозы преследования и пыток.