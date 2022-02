"Есть риск неуправляемой эскалации". Реакции на решения Кремля

Великобритания, Германия и США, а затем и Евросоюз вводят санкции в ответ на признание Россией "ДНР" и "ЛНР", а также реагируя на решение Владимира Путина направить на неконтролируемые Киевом территории Донбасса российские войска. Киев отозвал временного поверенного в делах Украины в России для проведения консультаций, а Владимир Зеленский не исключил разрыва дипломатических отношений с Россией.

Верховная Рада Украины 22 февраля приняла заявление в связи с решением России признать "ДНР" и "ЛНР". В нем говорится, что "Украина остается преданной политико-дипломатическому пути урегулированию международного вооруженного конфликта". Таким образом, Киев не будет выходить из Минских соглашений, как это сделала Москва. За это решение проголосовали 336 депутатов.

"Мы, как и наши западные партнеры, тоже считаем, что Россия отказалась от Минских соглашений, которые она не выполняла на протяжении семи лет после их подписания, – заявила в интервью Радио Свобода глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский союз Иванна Климпуш-Цинцадзе. – Сейчас наступило время для всех международных организаций и представителей свободного демократического мира объединиться и не допустить дальнейшей эскалации военного противостояния между Российской Федераций и Украиной".

В сложившейся ситуации непонятно, какими будут дальнейшие действия Кремля. Владимир Путин вечером во вторник заявил о том, что Россия признает так называемые "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины. "В их конституциях прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей – в то время, когда они были в составе Украины. Но мы рассчитываем, что все спорные вопросы будут решены в ходе переговоров между киевскими властями и руководством республик", – заявил Путин. Он также признал отказ Москвы от Минских соглашений, а на вопрос о том, как и когда российские войска будут направлены на территорию Украины, сказал, что невозможно "предсказывать какую-то конкретную канву военных действий".

Путин повторил во время своего выступления часть тезисов, которые содержатся в ответе о гарантиях безопасности, направленном Соединенным Штатам 17 февраля: потребовал внеблокового статуса Украины, демилитаризации страны и отказа от намерений вступить в НАТО, а также признания Киевом аннексии Крыма. Стремление к членству в Североатлантическом союзе закреплено в Конституции Украины.

Есть очень большой риск эскалации военной фазы конфликта

"Выдвижение ультиматумов может быть формальным поводом. Украина не может пойти на такие уступки. И такое решение [Кремля] может вызвать уже не просто активизацию обстрелов, а боевые действия вдоль линии соприкосновения, – считает руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента", украинский политолог Владимир Фесенко, – Если украинским войскам удастся сдержать российские войска, то тогда возникнет новая дилемма: решится ли Путин на применение военной авиации и ракетных войск? И ограничится ли атака только Донбассом? Есть очень большой риск эскалации военной фазы конфликта. Причем неуправляемой эскалации. Такой своеобразной стихийной цепной реакции, когда одно действие мгновенно повлечет за собой другое. Вслед за атаками [сухопутных войск], применением авиации и ракет в Донбассе, российские войска могут атаковать и другие регионы Украины. И это, пожалуй, самый большой риск. Украина, конечно же, будет оборонять свои позиции, но очень много сейчас зависит от стран Запада. Нужны не эти символические санкции, которые на данный момент объявлены [президентом США Джо Байденом в отношении "ДНР" и "ЛНР"], а нужны очень решительные действия, пошаговые серьезные санкции, которые могли бы отрезвить и остановить Путина. И, конечно же, нужна масштабная поддержка Украины. В противном случае проблемы будут сначала у нас, а затем и у Запада".

Требование к Украине отказаться от членства в НАТО последовало за решением Совета Федерации разрешить президенту использовать российские войска за рубежом. Валентина Матвиенко заявила, что это будут "миротворческие силы". Вслед за этим в Министерстве иностранных дел России заявили, что "в самое ближайшее время" будет эвакуирован персонал посольства Украины.

Заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова 22 февраля и те, которые прозвучали во время выступления Владимира Путина 21 февраля позволяют утверждать, что Москва не признает суверенитет Украины – а это может вести к полномасштабным боевым действиям России с целью оккупации более обширных территорий, чем ныне контролируемые Москвой территориальные образования Донбасса. Неясно, какими будут последствия появления российских войск на линии разграничения в Донбассе, где находятся вооруженные силы Украины.

Никогда не поздно отказаться от решения напасть

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи в рамках партнерства "НАТО – Украина" заявил о том, что в Североатлантическом союзе наблюдают готовность России к вторжению на территорию Украины. Об этом свидетельствуют как движения российских войск, так и объемы вооружений, сосредоточенных у границы страны.

"Никогда не поздно отказаться от решения напасть, поэтому мы продолжаем настаивать на возвращении к диалогу, к дипломатии", – сказал Столтенберг. Столтенберг также поддержал Киев в решении не отвечать на провокации России и заверил, что страны НАТО будут помогать Украине противостоять агрессии – укрепляя ее обороноспособность и смягчая возможные экономические последствия. Он сказал, что страны союза будут укреплять свои восточные границы. Ранее стало известно о том, что Германия направила дополнительные подразделения и вертолеты в Литву для укрепления восточного фланга НАТО. Об этом заявила сегодня министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт на переговорах со своим литовским коллегой. По ее словам, речь идет об "одной из превентивных мер" после решения о признании "ДНР" и "ЛНР". Венгрия направила к границе с Украиной военных. В сообщении Министерства обороны говорится, что усиление границ связано с украинско-российским кризисом, а цель этого шага – защита самой Венгрии и подготовка к возможной "гуманитарной акции".

Вашингтон в реакции на решение России о признании "ДНР" и "ЛНР" ввел запрет для граждан США на какие-либо торгово-экономические операции с контролируемыми Россией территориями на востоке Украины и на международные транзакции между банками США и России. Вечером 22 февраля президент США Джозеф Байден объявил о новых санкциях – против российского суверенного долга, а также двух банков: ВЭБ и Промсвязьбанка. Помимо новых санкций, будут введены дополнительные, более серьезные меры в случае, если Владимир Путин примет решение о масштабном вторжении. Такие планы Байден назван "присвоением суверенной территории другой страны в нарушение международного права". Президент США заявил, что президент России уведомлен о намерениях Запада действовать сообща. По его словам, США и союзники готовы понести издержки в случае более полномасштабных санкций, будут обеспечены бесперебойные поставки энергоносителей на рынки с той целью, чтобы удержать цены.

Ранее во вторник власти Великобритании ввели санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов из ближайшего окружения Владимира Путина – Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, которым отныне запрещен въезд в Соединенное Королевство, а их возможные активы в стране будут заморожены. Лондон также ввел санкции против нескольких банков: банка "Россия", IS Bank, General Bank, Промсвязьбанк и Black Sea Bank for Development and Reconstruction. "Это лишь первая серия санкций", – предупредил, выступая в парламенте во вторник, британский премьер-министр Борис Джонсон. Ранее он заявлял, что британские санкции будут касаться "не только сепаратистских образований в Донецке и Луганске, но и самой России, ее экономических интересов". Джонсон не исключил, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину и не собирается останавливаться на признании сепаратистских республик. В этом случае, уверен премьер, "Путину предстоит убедиться, что он просчитался".

Дипломаты Европейского союза по итогам консультаций касательно нового пакета санкций приняли решение о введении ограничений в отношении 27 российских высокопоставленных официальных лиц, гражданских и военных, причастных к решению о признании независимости двух сепаратистских республик на востоке Украины, а также 351 депутата Госдумы, инициировавших обращение к Владимиру Путину с просьбой о признании "ДНР" и "ЛНР". Меры коснуться и российских банков – им будет ограничен доступ на финансовые рынки Евросоюза и рынки капитала ЕС. Торговые связи с неконтролируемыми Киевом регионами Донбасса также будут прерваны.

Премьер-министр Германии Олаф Шольц объявил об остановке процесса утверждения и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Газопровод, пролегающий по дну Балтийского моря, уже построен. Страны Евросоюза и особенно Германия крайне зависимы от поставок российского газа. Берлин в 2011 году на законодательном уровне закрепил отказ от атомной энергетики в пользу газа. К январю этого года прекратила работу половину существующих АЭС. Шольц призвал членов правительства выяснить, каким образом можно обеспечить энергетические потребности Германии в связи с решением отказаться от введения в эксплуатацию "Северного потока - 2" и поставок газа из России. На это решение отреагировал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он написал в твиттере, что "скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа".

Нынешние события вокруг Украины "повлияют на оценку финской стороной безопасности проекта строительства АЭС "Ханхикиви-1", который осуществляется в сотрудничестве с "Росатомом", – сказал президент Финляндии Саули Ниинистё. Финляндия намеревалась построить в провинции Северная Остроботния один блок АЭС на основе российского реактора ВВЭР-1200. Лицензия на возведение электростанции еще получена не была.

В интервью Радио Свобода руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента", украинский политолог Владимир Фесенко сказал, что нынешние действия России могут привести к серьезному противостоянию, когда российские войска окажутся близ нынешней линии соприкосновения, где находятся украинские войска:

– Пока это легализация оккупации и кардинальное изменение стратегии [президента РФ] и по отношению конфликта в Донбассе, и в том, что касается всей Украины. К сожалению, судя по тональности и содержанию выступления Путина, это была неприкрытая акция демонстрации агрессии – ненависти к Украине. И говорил он не столько о признании так называемых "ДНР", "ЛНР", этой теме он уделил буквально одно предложение в конце телевыступления, а о ненависти и злобе по отношению к Украине. Это означает, что очень велик риск того, что Путин не ограничится Донбассом. Но действовать, скорее всего, он будет пошагово. Может быть, с короткими интервалами, но действовать будет по ситуации. Возможно, это уже происходит, и сегодня-завтра состоится введение российских войск в неподконтрольные Киеву отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Тогда войска появятся на линии соприкосновения. А дальше возникнет дилемма: будет ли наступление? И если будет наступление – удастся ли украинским войскам это наступление сдержать?

– В Верховной раде звучат предложения разорвать дипломатические отношения Украины с Россией. Каким должен быть ответ Украины на решение Кремля?

– Думаю, что разрыв дипломатических отношений с РФ – логичен. Так сделала в свое время Грузия (после нападения России в 2008 году – Прим. РС). Это будет нашим ответом на ультиматумы. Если мы промолчим, то это будет проявлением слабости. Если разорвем отношения – это будет с нашей стороны четкий сигнал, что Украина категорически не согласна с принятыми российскими властями решениями. И Верховная рада должна принять постановление не просто с осуждением действий России, а зафиксировать в нем, что именно Россия разорвала Минские соглашения и именно Россия сейчас развязывает войну. Это война против Украины, но эта война придет и на Запад, если Запад не начнет реальное сдерживание российской агрессии, – убежден политолог Владимир Фесенко.

Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность", глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский союз Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что надеется на усиление санкций в отношении России со стороны западных партнеров Украины:

– На какие решения Запада рассчитывает Украина после признания Владимиром Путиным независимости "ДНР" и "ЛНР"?

– Прежде всего президент РФ таким образом легитимизировал российское присутствие на оккупированных территориях – не только Крыма, но и на части наших восточных Луганской и Донецкой областей. Потому что российская армия присутствует там с 2014 года. И сейчас мы, безусловно, рассчитываем на то, что наши западные партнеры после консультаций будут усиливать санкции и принуждать Путина и Россию уважать международное право, независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины.

– Президент США Джозеф Байден ввел санкции против "ЛНР" и "ДНР". Следует ли, по вашему мнению, вслед за этим ввести в действие полный пакет обсуждаемых ранее санкций против России?

Очевидно, что Украина никоим образом не несет никакой угрозы России

– Запад должен действовать решительно. Пришло время обратить внимание не только на российских олигархов и их счета в западных банках, но и на членов их семей, детей высокопоставленных российских чиновников, получающих западное образование, проживающих там в шикарных виллах. Их всех следует высылать на родину из Британии, США, стран Европейского союза. Пришло время показать России, что игнорирование норм международного права – недопустимо.

– После получения независимости Украина располагала третьим по размеру ядерным арсеналом в мире. Согласно подписанному в 1994 году лидерами Украины, США и России, а впоследствии – Китая и Франции меморандуму, Украина отказалась от статуса ядерного государства в обмен на предоставление гарантий ее суверенитета и территориальной целостности. Во время выступления 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский забъявил, что намеревается инициировать переговоры участников Будапештского меморандума о предоставлении Украине гарантий безопасности, а в случае, если переговоры не состоятся, Киев поставит под сомнение все зафиксированные в этом документе решения. Как вы расцениваете такую инициативу Зеленского? Есть ли смысл в переговорах участников Будапештского меморандума?

– Мы видим, что РФ в очередной раз отказывается от участия в таких переговорах, консультациях, несмотря на то, что под меморандумом стоит подпись российского президента (документ в 1994 году подписал Борис Ельцин – Прим.РС). Это еще одного свидетельство того, что любой документ, заверенный любым российским правителем не стоит той бумаги, на которой написан. И, увы, я не вижу решительности российских граждан, протестов против третьей мировой войны, которую сейчас начинает Путин, атакуя в очередной раз Украину.

— Российский президент в телеобращении упомянул и речь Зеленского в Мюнхене, отметив, что угрозы Украины вернуть себе статус ядерного государства "не являются беспочвенными". Путин может использовать этот аргумент для оправдания возможной новой масштабной агрессии против Украины?

– Считаю, что это была ошибка Зеленского, сказавшего, что Украина может восстановить статус ядерного государства [если ей не будут предоставлены гарантии безопасности]. Но совершенно очевидно, что Украина никоим образом не несет никакой угрозы России. Украина никогда ни на кого не нападала. Когда я слышу заявления Пескова о том, что Россия никогда ни на кого не нападала, то за последние 20-30 лет можно назвать как минимум 5-6 вторжений РФ, которые были направлены против суверенных государств. И за все это цивилизованный мир должен наказать Россию, – считает депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.