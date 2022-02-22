"Время дипломатии прошло". Реакции в США на решение Путина

Первая реакция Соединенных Штатов на признание Россией самопровозглашенных республик на территории Луганской и Донецкой областей Украины была демонстративно сдержанной. Белый дом резко осудил это решение Москвы, назвав его "грубейшим нарушением международных обязательств России", но ограничился лишь санкциями против двух самопровозглашенных республик.

Согласно непоименованным представителям Белого дома, во вторник после консультаций с союзниками США могут объявить о новых санкциях против России, но невозможно предсказать сколь жесткими они будут. Пока, согласно источникам в окружении президента Байдена, Вашингтон и его европейские союзники намерены держать порох сухим, придержав то, что Джо Байден назвал "суровыми" санкциями в качестве ответа на прямое российское вторжение в Украину. Среди этих "суровых" штрафных мер может быть запрет на транзакции с крупнейшими российскими банками, в том числе Сбербанком, запрет на экспорт в Россию полупроводников и других современных технологий и масштабная поставка вооружений Украине. Как пишет New York Times со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена, осторожная реакция Белого дома объясняется прежде всего желанием сохранить единый с союзниками фронт в противостоянии с Кремлем. В администрации ожидают, что некоторые европейские столицы, в особенности Берлин и Рим, зависящие от поставок российского природного газа, могут выступить против введения самых болезненных для России санкций, если российские войска не выйдут за пределы территорий на востоке Украины, находящихся под контролем сепаратистов.

В отличие от президента несколько влиятельных законодателей призвали ввести санкции, не дожидаясь следующих шагов Кремля. "На решение Путина нужно безотлагательно ответить мощными санкциями, которые уничтожат рубль и сокрушат российский нефтяной и газовый сектор", - пишет на своей странице в Твиттере сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Сенатор-демократ Крис Кунс, с которым президент Байден нередко советуется по внешнеполитическим вопросам заявил, что наступил час заставить президента Путина и Кремль расплачиваться за вторжение в Украину и попытку перекроить карту Восточной Европы в соответствии с капризами Москвы.

Как говорят собеседники Радио Свобода, невозможно предсказать каким будет ответ западных столиц на признание Кремлем независимости самопровозглашённых республик на востоке Украины, но очевидно, что время дипломатии прошло.

Существует опасность, что Запад попросту, как говорят в Америке, выпустит горячий воздух

– С дипломатией закончено, - говорит Эрик Ширяев, политолог из университета имени Джорджа Мэйсона. – Проблема во многом заключается в том, что лидер, находящийся в Кремле, изолировал себя в течение двадцати лет. Он не может принимать решений, которые адекватны, прагматичны и просчитаны. Все решения замешаны на той каше, которая варится внутри Кремля за четырьмя-пятью кругами защиты от внешнего мира. Защиты от информации, критики и тому подобного. Решительный демарш предпринят и Западу брошен вызов: а что вы с нами сделаете? Ответ: ничего не сделаете. Совершенно естественно, что западные лидеры, в том числе, в Вашингтоне не хотят головной боли, связанной с Россией, у них есть более важные заботы. Наблюдается тенденция в политических кругах - и правых и левых – отмахнуться от Украины как от проблемы. На самом деле существует опасность, что Запад попросту, как говорят в Америке, выпустит горячий воздух, поразмахивает кулаками и вернется к бизнесу как обычно. Отчасти президент Украины Зеленский, упрекнувший западные столицы на конференции в Мюнхене в умиротворении агрессора, прав. Мне кажется, они все еще надеются и верят вопреки всему, что ситуация улучшится.

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Ответ Запада будет зависеть от дальнейших действий Путина, говорит военный эксперт из Гудзоновского института в Вашингтоне Ричард Вайц:

- Как и всегда, невозможно сказать, остановится ли Путин на вводе войск на территории, удерживаемые сепаратистами, или пойдет дальше. Любой вариант действий остается открытым. Я, например, не исключаю, что он решит усугубить кризис и потребовать вывода украинских войск из Луганской и Донецкой областей, настаивая на том, что они являются составной частью так называемых "ДНР" и "ЛНР". В таком случае создастся ситуация, когда Киеву придется решать, как и в 2014 году, оставлять ли ему свою территорию без боя или подвергать Украину риску масштабного российского вторжения. Это именно то, что мне кажется наиболее важным в данной ситуации.

У Запада сейчас едва ли есть инструменты, которые помогут изменить планы Владимира Путина, считает Ричард Вайц:

– Если Путин решил пойти на вторжение он на это пойдет. Вашингтону и союзникам в данной ситуации остается лишь быть готовыми принять серьезные штрафные меры в отношении Кремля и оказать Украине серьезную военную поддержку, чтобы ограничить ущерб, который может быть нанесен действиями России.

Признание независимости двух самопровозглашенных республик на востоке Украины и ввод на их территорию российских войск может в действительности дать Владимиру Путину повод провозгласить победу и начать разряжать кризисную ситуацию, - говорит американский военный эксперт Стивен Бланк.

Демонстративный ввод российских войск на украинскую территорию дает ясный повод привлечь Россию и Владимира Путина к ответственности в Международном суде ООН

– Я думаю, что Путин достиг того, чего он рассчитывал достичь, не развязывая войны и не подвергая себя опасности жестких западных санкций и, что немаловажно для России, опасности осуждения со стороны Китая. Китайцы на Мюнхенской конференции совершенно ясно дали понять, что им не нравится идея вторжения России в Украину. Путин, мне кажется, понимает, что он не может позволить себе враждовать одновременно с Западом и с Китаем. Вместе с тем, он не может попросту завершить этот кризис отступлением. Поэтому он берет то, что возможно, и готов провозгласить себя победителем для внутрироссийской аудитории. Многие аналитики считают, что мы наблюдаем прелюдию войны. Может быть. Но сейчас у Путина появилась возможность провозгласить, что он нейтрализовал угрозу, оккупировал Донбасс и достиг желаемого. Вместе с тем, я считаю необходимым усилить давление санкций. Демонстративный ввод российских войск на украинскую территорию дает ясный повод, например, привлечь Россию и Владимира Путина к ответственности в Международном суде ООН за агрессию. Такие же иски можно вчинить людям из его окружения. Это кардинально изменит их статус в мире. И это будет очень ощутимо для них, - считает Стивен Бланк.