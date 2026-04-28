Эстония может запретить россиянам без ПМЖ покупать недвижимость

Министерство внутренних дел Эстонии подготовило законопроект о запрете гражданам Беларуси и России, не имеющим долгосрочного вида на жительство, приобретать недвижимость в стране. Об этом сообщает издание ERR.

Целью вносимых изменений названо стремление ограничить возможности "враждебных государств или находящихся под их контролем лиц использовать недвижимость для разведки и деятельности по оказанию влияния, направленной против Эстонии, либо для диверсионных операций".

Помимо физлиц, запрет предлагается распространить на компании из этих государств, а также на юридические лица, в которых они являются фактическими бенефициарами. При этом россияне и белорусы смогут арендовать или снимать недвижимость, отмечает Настоящее время.

Если закон будет принят, то он должен вступить в силу первого января 2027 года. Авторы документа считают, что ограничение затронет примерно 600 сделок в год и не окажет существенного влияния на рынок недвижимости.

По состоянию на апрель 2025 года недвижимостью в Эстонии владели 36 952 гражданина России и 896 граждан Беларуси. Запрет не будет иметь обратной силы и не коснется лиц, имеющих долгосрочный вид на жительство, поскольку их биография проверена государством в достаточной степени, говорится в пояснительной записке.

Латвия, Литва и Финляндия ранее также ужесточили законодательство, регулирующее приобретение недвижимости гражданами России и Беларуси.