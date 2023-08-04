В Литве 1164 граждан РФ и Беларуси признали угрозой безопасности

В Литве 1164 граждан России и Беларуси после начала войны в Украине были признаны лицами, представляющими угрозу для национальной безопасности. На этом основании им не выдали или не продлили виды на жительство или национальные визы. Об этом сообщили в департаменте миграции Литвы.
Все эти граждане, как уточнили в департаменте, должны были перед подачей заявок на ВНЖ или национальную визу заполнить специальную анкету, в которой, кроме прочего, указать свое отношение к российскому вторжению в Украину, - сообщает "Настоящее Время".
"После оценки всей – публичной и непубличной – информации было установлено, что 254 россиянина и 910 белорусов представляют угрозу национальной безопасности", – уточнили в департаменте миграции Литвы.
Ранее сообщалось, что после начала войны 135 россиян были лишены ВНЖ в Литве. Теперь департамент миграции приводит дополнительные подробности. Из 254 россиян, признанных "угрозой безопасности", 43 гражданам отказали в выдаче литовского ВНЖ, ещё 46 – в его продлении. Ещё у 59 граждан России были аннулированы ранее действовавшие ВНЖ, а 52 россиянам литовские власти отменили постоянный вид на жительство в стране. Отказ в выдаче национальной визы получили 52 гражданина России.
- В апреле 2023 года Сейм Литвы принял закон о санкциях в отношении россиян и белорусов. Документ ужесточил порядок выдачи гражданам России и Беларуси разрешений на постоянное или временное проживание в Литве, порядок выдачи им виз, ввел запрет на передвижение граждан России, за рядом исключений, через внешнюю границу Евросоюза. Сейм Литвы также серьёзно ограничил возможность приобретать недвижимость в стране для граждан России.
- Страны Евросоюза в 2022 году выдали гражданам России более 94 тысяч первичных видов на жительство. Об этом сообщает издание "Вёрстка", которое проанализировало данные европейского статистического агентства Евростат. Издание уточняет, что это рекорд за всю историю наблюдений Евростата – с 2008 года. Больше всего первичных ВНЖ россиянам выдала Германия – 16 066. На втором месте по выдаче первичных разрешений на проживание в стране – Испания (12 611), на третьем – Польша (12 277).
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