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Эстония предупредила о возможном закрытии границы с Россией

Пограничный переход между Эстонией и Россией
Пограничный переход между Эстонией и Россией

Департамент полиции Эстонии предупредил о возможном закрытии границы с Россией "из-за миграционного давления".

"В последние недели Россия целенаправленно направляет к эстонской границе группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз", говорится в пресс-релизе ведомства.

Если это продолжится, Эстония закроет "пункты пропуска для защиты национальной безопасности и общественного порядка", как это сделала Финляндия.

Российско-финскую границу закрыли в ноябре 2023 года, такой она останется как минимум до 14 апреля. Власти Финляндии также обвинили Россию в том, что она сознательно поощряет иностранцев к тому, чтобы те просили в Финляндии убежище, дестабилизируя обстановку в стране.

При пересечении российско-эстонской границы уже выдают предупреждения о возможном её закрытии на русском и английском языках, узнало RTVI.

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