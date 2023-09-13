Эстония и Латвия запретили въезд автомобилей с российскими номерами

Эстония и Латвия запретили въезд в страну автомобилям с российскими номерами со стороны внешней границы. Это сделано после рекомендации Еврокомиссии считать нелегальным импортом в ЕС въезд частных автомобилей. Ранее об ограничении на въезд сообщили литовские власти: въезд в страну теперь возможен только для транзита в Калининград и обратно.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что запрет на въезд следует цели "повысить цену агрессии" для Москвы и "заставить страну-агрессора отступить к своим границам [с Украины]" его слова приводит газета "Постимеэс".

В Латвии и Эстонии пояснили, что с внутренней границы, из других стран ЕС, автомобили заезжать могут. Литва таких разъяснений не давала. Все страны отметили, что ограничения касаются и граждан Евросоюза, и людей с видами на жительство в ЕС и в странах Балтии в частности.

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