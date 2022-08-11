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Эстония закроет границу для россиян с выданными страной шенгенскими визами

Мост между Нарвой в Эстонии и Ивангородом в России, архив

Эстония закроет границу для россиян с выданными страной шенгенскими визами. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания правительства 11 августа рассказал министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, Таллин планирует применять к гражданам "санкции к к шенгенским визам", выданным Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако въезд в Эстонию по ним будет запрещён, сообщается на сайте национальной общественной телерадиокомпании.

Как подчеркнул Рейнсалу, это решение касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами Шенгенской зоны. Однако на следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд всем гражданам России.

  • Из слов министра следует, что по выданной Эстонией шенгенской визе можно будет продолжать въезжать в другие страны Шенгенского соглашения и ЕС (кроме Ирландии).
  • Исключение из запрета на въезд получат дипломаты и члены их семей, лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками, люди, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии. Кроме того, въехать смогут люди, имеющие право свободного передвижения по законодательству Евросоюза.
  • Ранее Эстония инициировала вопрос о запрете выдачи шенгеских виз гражданам России. Этот вопрос будет обсуждаться на уровне ЕС, существующие правила этого сделать не позволяют.

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