Эстония закроет границу для россиян с выданными страной шенгенскими визами. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания правительства 11 августа рассказал министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.
По словам Рейнсалу, Таллин планирует применять к гражданам "санкции к к шенгенским визам", выданным Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако въезд в Эстонию по ним будет запрещён, сообщается на сайте национальной общественной телерадиокомпании.
Как подчеркнул Рейнсалу, это решение касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами Шенгенской зоны. Однако на следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд всем гражданам России.
- Из слов министра следует, что по выданной Эстонией шенгенской визе можно будет продолжать въезжать в другие страны Шенгенского соглашения и ЕС (кроме Ирландии).
- Исключение из запрета на въезд получат дипломаты и члены их семей, лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками, люди, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии. Кроме того, въехать смогут люди, имеющие право свободного передвижения по законодательству Евросоюза.
- Ранее Эстония инициировала вопрос о запрете выдачи шенгеских виз гражданам России. Этот вопрос будет обсуждаться на уровне ЕС, существующие правила этого сделать не позволяют.