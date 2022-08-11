Эстония закроет границу для россиян с выданными страной шенгенскими визами. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания правительства 11 августа рассказал министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, Таллин планирует применять к гражданам "санкции к к шенгенским визам", выданным Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако въезд в Эстонию по ним будет запрещён, сообщается на сайте национальной общественной телерадиокомпании.

Как подчеркнул Рейнсалу, это решение касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами Шенгенской зоны. Однако на следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд всем гражданам России.