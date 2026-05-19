Истребитель НАТО сбил дрон над территорией Эстонии

Над территорией Эстонии во вторник был сбит беспилотник. Об этом заявил премьер-министр Кристен Михал. Сообщения подтвердил министр обороны Ханно Певкур. "Впервые мы сами сбили дрон", - подчеркнул Певкур в интервью изданию Delfi.

По уточнённым данным, беспилотник сбил истребитель сил НАТО в рамках миссии Балтийской противовоздушной обороны над озером Выртсъярв на юго-востоке страны. По словам Певкура, радары эстонской ПВО обнаружили дрон, а сбит он был румынским истребителем.

Обломки беспилотника пока не обнаружены. По словам министра, речь, вероятно, идёт о дроне украинского происхождения, направлявшемся к целям на территории России. Как заявил Певкур, министр обороны Украины по телефону принёс извинения.

Ранее на юге Эстонии, а также в ряде районов Латвии была объявлена воздушная угроза. После сообщений о том, что дрон был сбит, угрозу в Эстонии отменили, однако в Латвии она продолжала действовать. Из-за угрозы было остановлено несколько пассажирских поездов в восточном направлении. Сообщалось, что в страну залетел как минимум один дрон. Впоследствии угрозу отменили.

В рамках миссии Балтийской противовоздушной обороны небо над странами Балтии патрулируют самолёты других стран НАТО, поскольку у трёх стран нет своих сверхзвуковых истребителей.

Издание "Фонтанка" днём 19 мая сообщало, что над Петербургом было закрыто небо, и, в частности, аэропорт Пулково не принимал самолёты. О каких-либо ударах по Петербургу или его окрестностям днём 19 мая не сообщалось.

Дрон над Эстонией был сбит на фоне беспрецедентных угроз со стороны России в адрес соседней Латвии. Служба внешней разведки России 19 мая обвинила Латвию в том, что с её территории украинские военные готовят запуски дронов по объектам в России. Власти Латвии категорически отвергли эти утверждения.

Ранее в Москве звучали обвинения в адрес стран Балтии, включая Латвию и Эстонию, в том, что они якобы предоставили украинским беспилотникам возможность пролёта над своей территорией для ударов по целям в России.

В последние недели произошло несколько инцидентов с появлением украинских беспилотников в небе над Латвией и Эстонией. Некоторые из них упали в этих странах, причинив незначительный ущерб. Как правило, беспилотники залетали в них со стороны России, однако речь шла об украинских дронах, направленных для ударов по объектам в России, но сбившихся с курса, вероятнее всего, вследствие работы российской системы РЭБ.