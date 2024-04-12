Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил о намерении предложить местному парламенту Рийгикогу признать Русскую православную церковь террористической организацией. Об этом он сказал в эфире телеканала ETV. Его слова приводит ERR.

По словам Ляэнеметса, это должно помочь отделить православных страны от РПЦ. Ранее министерство требовало от Эстонской православной церкви "выйти из подчинения патриарха Кирилла", передаёт издание.

"Если провести параллель, исламские террористы, которые говорят, что ведут священную войну против западного мира, ценностей западного мира, то сегодня патриарх и патриархат, действующие в Москве, ничем не отличаются от исламских террористов", – сказал министр. Он заявил, что Московским патриархатом управляет Владимир Путин, которого министр назвал "руководителем террористической деятельностью в мире".

Представитель Эстонской православной церкви ранее отметил, что церковь не находится в прямом подчинении РПЦ. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что предложение признать РПЦ террористической организацией возвращает Эстонию "в тёмные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм".

Ни ЭПЦ, ни РПЦ по уставу не подчиняются московскому патриарху. Он возглавляет один из трёх органов управления РПЦ, Синод. Эстонская церковь управляется своими Синодом во главе с предстоятелем церкви, сейчас это митрополит Евгений (Валерий Решетников), и собором.

Эстонская православная церковь крупнейшая по числу прихожан в стране. В январе этого года эстонские власти отказались продлевать вид на жительство её предстоятелю. Его признали представляющим угрозу безопасности государства.

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