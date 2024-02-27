Ничего святого. Как разбогатеть на поставке мощей в Россию

Между Италией и Россией существует целый конвейер по поставке мощей святых. Итальянец, который заверял их подлинность, получал в обмен на реликвии российские иконы, а привозивший их в Россию священник РПЦ несколько лет назад стал собственником квартиры стоимостью более миллиона долларов в переулке, где провел детство Владимир Путин. При этом даже в епархии римско-католической церкви, где якобы хранились мощи, не знают точно, пропали они или нет.

Мощи св. Николая, подаренные владельцем клуба "Мутабор" Михаилом Даниловым московскому храму, могли быть вывезены из Италии священником РПЦ МП Илианом Лаврентьевым, – выяснили Радио Свобода и Настоящее Время. С помощью итальянца Франко Черрути Лаврентьев доставлял мощи в Россию, перевозя их в обычной ручной клади. В России о. Илиан был удостоен нескольких высоких церковных наград и, как нам удалось узнать, владеет стоящей более миллиона долларов 200-метровой квартирой в элитном жилом комплексе в Санкт-Петербурге.

Последним обладателем мощей св. Николая, подаренных Даниловым, по единственной имеющейся информации был храм Московского патриархата РПЦ в итальянской Новаре, где Лаврентьев числился настоятелем до 2012 года. Другом этого прихода был и итальянец Франко Черрути, хранитель реликвария епархии римско-католической епархии Новары – именно его подпись стоит на сертификатах о подлинности “мощей Мутабора” и десятков других реликвий, в разное время попадавших в Россию, в том числе при посредничестве Лаврентьева.

Паломник

Черрути был тесно связан с Русской православной церковью.

Его можно увидеть на фотографиях из храмов РПЦ МП в Италии, он ездил с их прихожанами в паломническую поездку на Святую Землю, но чаще всего, как говорит знавший его священник РПЦ в Турине, Франко Черрути бывал в православном приходе Московского патриархата в Новаре – городе, где он жил и работал смотрителем хранилища реликвий. В начале января Радио Свобода выяснило, что Черрути ушел с этой работы в 2016 году. Сертификат на мощи св. Николая, которыми владелец "Мутабора" пытался искупить вину за "голую вечеринку", был датирован 2018-м. Позже сам Черрути сказал итальянской газете La Stampa, что сертификат, по его мнению, является поддельным.

В московском храме иконы Божией Матери "Знамение" на Шереметевом дворе, которому Данилов подарил мощи, говорят, что мощей у них "временно" нет из-за необходимости "что-то сделать с документами". Сам владелец клуба "Мутабор" не ответил на наши многократные звонки и сообщения.



Нам удалось дозвониться до Илиана Лаврентьева. Он не смог вспомнить историю с мощами св. Николая, подаренными Даниловым московскому храму, но признал что неоднократно привозил в Россию из из Новары реликвии, которые ему якобы дарил Франко Черрути. Лаврентьев говорит, что просто клал мощи в ручную кладь, никак не оформляя их вывоз. По его словам, сам Черрути также неоднократно приезжал в Россию с мощами. Илиан Лаврентьев рассказал, что в 2011-м году тот привез в Санкт-Петербург частицу пояса Пресвятой Богородицы, которую затем подарил Казанскому собору предприниматель и член "Единой России" Вадим Жиров. Как утверждает Лаврентьев, в обмен на мощи Жиров подарил Черрути икону.



Вместе с этим Лаврентьев говорит, что мощи св. Николая, подаренные Франко Черрути православному приходу в Новаре, остались там и никогда не привозились в Россию.

Чтобы разгадать загадку этих мощей, мы отправились в Италию. Хранились ли они вообще в Новаре? Были ли подлинными? Есть ли повод сомневаться в подлинности десятков реликвий, попавших за последние годы в Россию из Италии, в том числе при посредничестве Лаврентьева, и неизменно сопровождавшихся подписанными Черрути сертификатами?

От "голой вечеринки" – до скандала в Ватикане

"Голая вечеринка" Анастасии Ивлеевой, собравшая российских поп-звезд, вызвавшая гнев Кремля и приведшая к кампании по шельмованию ее участников и организаторов, состоялась в клубе "Мутабор" в ночь на 21 декабря. Все следующие недели ее участники записывали публичные извинения, в которых признавали неуместность кинки-пати на фоне войны в Украине.

8 января телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором владелец "Мутабора" Михаил Данилов дарит в качестве искупления вины за вечеринку мощи св. Николая Чудотворца настоятелю храма Знамения иконы Божией Матери в Романовом переулке, утверждая, что "купил" реликвию в конце 2023 года в Ватикане. В ролике показан сертификат подлинности мощей, выданный в 2018 году епархией итальянской Новары и подписанный Франко Черрути. Спустя несколько часов после появления видео мы написали письмо в эту епархию и получили ответ, в котором говорилось, что Черрути не служит в ней с 2016 года. Вскоре видеозапись без объяснения причин была удалена из опубликовавшего ее телеграм-канала.

Три дня спустя журналисту La Stampa Карло Болонья удалось встретиться в Новаре с Франко Черрути, который подтвердил: он не работает в епархии Новары с 2016 года и не подписывал сертификат, показанный на видео дарения мощей московскому храму. Вместе с этим, по словам Черрути, мощи действительно хранились в Новаре, но "пропали из шкафа" – когда это произошло, он не знает. Позже он изменит показания и скажет, что его "попросили их пожертвовать".

"Моё первое предположение было, что Черрути – человек, который делает в России бизнес, который понял, что в России есть спрос на мощи и он этот спрос удовлетворяет – при том, что он прекрасно понимает что его клиенты не очень разбираются в мощах, не очень разбираются в различиях веры, не очень понимают, что в Ватикане невозможно купить мощи, что там нет "супермаркета мощей" и это не то же самое, что съездить на шопинг в Милан", – говорит журналистка La Stampa Анна Зафесова, – Черрути сертифицировал в том числе мощи из православных монастырей на Афоне, которые никак не могли проходить по католической епархии. У меня сложилось ощущение, что Черрути, скажем так, просто ловкий человек. У моего коллеги Карло Болонья сложилось другое впечатление. Во-первых, он его реально видел. Во-вторых, этот реальный человек был в епархии, то есть его позвали объясниться и он пришёл в епископат. Если бы он был жуликом, наверное, его бы не позвали и, наверное, он бы не пришёл. Сложилось впечатление, что Черрути – человек без особых амбиций и без особых задних мыслей. Он, конечно, был обеспокоен, то есть понимал, что он попал в неприятную ситуацию, что ему нужно давать какие-то объяснения, но не выглядел напуганным".

От сотрудника электрической компании – до хранителя мощей

В конце 1950-х в возрасте 16 лет Франко Черрути впервые оказался в православном храме в Милане, куда приезжал со своим кузеном из Новары навестить родственников.



"Первое их посещение храма произошло в воскресный день, шла Литургия, и о.Франко навсегда запомнил поразившие его красоту и торжественность священнодействий. Все это вместе: пение, красота икон, благолепие службы и особенно сам высокий, худощавый, серьезный, красивый пожилой священник поразили и врезались в его память, и впоследствии они с кузеном несколько раз возвращались в русскую церковь, хотя для этого приходилось предпринимать очень долгое путешествие с окраины Милана на трамвае", – передает его впечатления сайт Храма святых Сергия Радонежского, Серафима Саровского и Викентия Сарагосского РПЦ МП в Милане.



Еще один биографический факт о Черрути есть в брошюре о детском саде, открытом при католическом женском монастыре в Ниббиоле – небольшой деревне неподалеку от Новары. Франко Черрути был автором второй части этого издания, посвященной святой Екатерине, покровительнице Ниббиолы. В конце брошюры, опубликованной в 1972 году, есть справка о Франко Черрути: он уроженец Новары, сотрудник итальянской электроэнергетической компании ENEL и давний почитатель св. Екатерины Синайской. "Невзирая на многолетнюю войну между арабами и евреями", говорится в тексте, он “в одиночку предпринял паломничество на гору Синай (сейчас – территория Египта, – Прим. РС), где покоятся мощи святой, и провел там две ночи с монахами православного монастыря".



Франко Черрути хорошо знают в его родной Новаре. Прихожанка собора св. Гауденцио, с которой нам удалось поговорить – сотрудница местного муниципалитета на протяжении последних 30 лет – сказала, что неоднократно общалась с Черрути по разным вопросам, и знает его как хорошего и порядочного человека.

Все дороги ведут в Милан

Вся эта история разворачивается в пределах небольшой части северной Италии. Приходы РПЦ, которые посещал Черрути, находятся в Милане, Турине и Новаре, где. В Новару мощи св. Николая якобы попали из монастыря бенедектинок-отшельниц в Гиффе, городке на озере Маджоре в полутора часах езды от столицы Ломбардии, где их оставил перед смертью один из прежних новарских епископов.

La Stampa опубликовала фотографию Черрути. Мы нашли еще несколько его снимков. В 2019 году он ездил в паломничество с прихожанами церкви святого Максима РПЦ МП в Турине, а спустя год помогал другому приходу РПЦ МП в Милане с перезахоронением его настоятеля с 1935 по 1962 годы, протоиерея Аполлона Сморжевского.

Нынешний настоятель прихода РПЦ в Турине, о. Амвросий, в переписке с Радио Свобода вспомнил Франко Черрути по фото и объяснил, что тот был "другом их прихода в Новаре". Новарский приход РПЦ МП посвящен все тому же св. Николаю и занимает небольшую церковь Санта-Лючия, построенную 400 лет назад при приюте для девочек-сирот. Передача мощей святого именно этому храму выглядела бы логично, но отец Амброджо не ответил на наш вопрос о том, хранились ли когда-либо в этом храме мощи Николая, как и не сделал этого и нынешний настоятель прихода РПЦ в Новаре, о. Феофил (Барбьери).

Престольный праздник

Мы приехали в Новару в один из главных для этого города церковных праздников – день памяти святого Гауденцио, первого епископа Новары, жившего в IV веке. Под колокольный звон с башни главного городского собора, базилики Сан-Гауденцио, жители Новары проходят шествием по центру города, а завершает главный день длящегося неделю праздника месса, совершает которую епископ Новары, с 2012 года – Франко Брамбилья.

После мессы Брамбилья, улыбаясь, подошел к нам, пожал руки, но не смог поговорить, сославшись на занятость. Он разрешил дать интервью нашей съемочной группе своему секретарю, Андреа Джилардони. Из рассказа Андреа мы узнали новые интересные подробности о судьбе мощей св. Николая – впрочем, Джилардони предупредил, что в основном лишь со ссылкой на слова самого Черрути.

"По его словам, епархия Новары действительно владела реликвиями Святого Николая из Миры. На этом этапе с помощью Черрути мы попытались восстановить историю этих реликвий, ей очень много лет и нам удалось дойти примерно до 60-х годов. Эти реликвии были во владении тогдашнего епископа, монсеньора Джиллы Греминьи, который хранил их в своем доме на озере Маджоре в Гиффе. Когда монсеньор Греминьи ушел из жизни, он оставил их в монастыре бенедиктинок в Гиффе. Этот монастырь существует и по сей день. Примерно тридцать лет назад, по информации, предоставленной Франко Черрути, эти реликвии были перевезены в Новару".

"Черрути говорит, – продолжает секретарь епископа Новары, – что несколько лет назад глава литургического отдела епархии попросил его пожертвовать одну из реликвий православному священнику, который служил в Новаре. Этот священник с 2012 года не находится в Новаре и вернулся в Россию. Здесь для нас история этих мощей обрывается. Они были переданы этому православному священнику, потому что реликвии (я хочу подчеркнуть это) не могут быть куплены или проданы. Это священный предмет, он не может быть продан, но он, как говорит Черрути, был передан в знак дружбы православному священнику, который служил в Новаре".

Официально епархия Новары по-прежнему не может подтвердить, что мощей св. Николая больше нет в ее распоряжении. По словам Андреа, после возникшего скандала, о котором уже уведомлен Ватикан, проводится своего рода "инвентаризация" мощей. В будущем она может помочь ответить на вопрос, кому, когда и на каких условиях передавались реликвии из хранилища, которым заведовал Франко Черрути, и передавались ли они вообще.

Мы попытались проверить сведения, которые предоставил в своем объяснении епархии Франко Черрути. Приехали в тот самый монастырь бенедектинок в Гиффе – но монахини не нашли в архивах никаких записей, свидетельствующих о том, в монастыре когда-либо хранились мощи св. Николая. В интервью La Stampa Черрути упоминает в качестве прошлых владельцев мощей не монахинь-бенедектинок, а облатов (мирян, которые связывают себя узами с бенедиктинской общиной и продолжают жить в миру). В Гиффе общины облатов, как говорят ее жители, никогда не было. Такая община есть в 15 километрах севернее, в городке Каннобио, но и там на наш вопрос ответили, что ни о каких мощах св. Николая никогда не слышали.



Зато мы получили ответ от о. Амвросия из храма РПЦ в Турине: кто же являлся до 2012 года настоятелем храма св. Николая в Новаре, человеком, которому, возможно, были подарены “мощи Мутабора”? Оказалось, что им был тот самый Илиан Лаврентьев, фактически “придворный поставщик мощей” из Италии в Россию.

Стремительная карьера

О доставке в Россию мощей с сертификатами Франко Черрути российские источники впервые писали в 2011 году, в связи с той самой частицей пояса Пресвятой Богородицы, переданной Казанскому собору в Санкт-Петербурге депутатом от "Единой России".



В этом же году в связи с доставкой мощей из Италии в Россию впервые упоминается Илиан Лаврентьев. По просьбе секретаря Санкт-Петербургского епархиального управления игумена Мстислава он ездил в Италию, чтобы привезти мощи – все того же Николая Чудотворца – в Москву, в расположенный в паре шагов от управления ФСБ на Лубянке храм Георгия Победоносца в Старых Лучниках.



Спустя 3 года, в 2014-м, Григорий Григорьев, настоятель храма в Юкках, куда был передан ковчег с почти двумя десятками сертифицированных Черрути мощей, рассказывал в интервью, что "сформировать" его для храма помог священник "Илья Лаврентьев", который учился в Италии и заочно – в Санкт-Петербургской православной духовной академии. В последней он защитил выпускную работу, посвященную святым мощам. О петербургском священнике с таким именем упоминал в разговоре с нами и коллекционер Андрей Болдырев. Болдырев, связался с Радио Свобода вскоре после выхода первой части этого расследования и рассказал, что мощи, сертифицированные Черрути (такие есть в коллекции самого Болдырева), попадают в Россию именно через Лаврентьева, который познакомился с итальянцем много лет назад у него на родине. О том, как именно работает этот канал поставки мощей, Болдырев говорить не стал.



В разговоре с нами отец Илиан признал, что знаком с Франко Черрути и что привозил мощи, подаренные, по его словам, Черрути в Россию. В частности, именно так произошло с мощами святителя Николая для храма Георгия Победоносца: Лаврентьев рассказал, что сам отправился за ними в Новару с просительным письмом от храма. Черрути, как хранитель реликвария, подарил Лаврентьеву мощи св. Николая, и он привез их в Москву. В некоторых случаях, утверждает Лаврентьев, Черрути сам привозил мощи в Россию – где он бывал несколько раз. Лаврентьев вспомнил, что в 2010 году Черрути подарил мощи того же св. Николая Пантелиемоновскому храму, где он в то время служил.



Лилиан Лаврентьев родился в 1978 году в Кишиневе, в Молдове. Согласно данным в его собственных социальных сетях, там же, в Кишиневе будущий отец Илиан учился в СПТУ номер 63. Как именно Лаврентьев оказался в Италии нам установить не удалось, но в 27 лет он уже служил штатным диаконом в РПЦ, в православном храме Святителя Николая Чудотворца в Риме – всего в 5 минутах ходьбы от российского посольства в Италии. В 2006 году, согласно сайту "Глобус митрополии", Лаврентьев был рукоположен. Сразу после этого он отправился на север – в Милан. В том же 2006 году там был создан новый православный приход РПЦ (второй в городе) – Святителя Амвросия Медиоланского, где Илиан Лаврентьев был назначен первым настоятелем. Прослужил Илиан в этом приходе тоже недолго, всего несколько месяцев – до августа того же 2006 года.

Не позже 2008 года Лаврентьев переехал в Санкт-Петербург. На это указывают попавшие в открытый доступ данные прописки, а также сайт "Глобус митрополии", согласно которому с 2008 года отец Илиан начал служить священником в храме святого великомученика и целителя Пантелеимона на улице Пестеля.



В 2009 году Лаврентьев получил в Петербурге российский паспорт (было ли у него, уроженца Молдовы, российское гражданство до этого, неизвестно).



У Лаврентьева четверо детей, в профиле его супруги в социальной сети "ВКонтакте" много фотографий, сделанных во время туристических поездок по Италии. Старшая дочь Лаврентьева, как следует из ее соцсетей, прошлое лето также провела в Европе.

После переезда в Санкт-Петербург Лаврентьев не просто не терял связи с Италией, но и продолжал посещать эту страну, оставаясь настоятелем храма св. Николая в Новаре.



В 2014 году Лаврентьев был назначен настоятелем небольшой часовни в петербургской детской больнице имени Раухфуса. Его успешная церковная карьера продолжилась: в 2016 году он был возведен митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием в сан протоиерея, а в 2021 году на торжественной службе в Исаакиевском соборе получил почетное право ношения палицы. Илиан Лаврентьев значится среди "друзей" благотворительного фонда поддержки церковной архитектуры вместе с такими людьми, как Франц Клинцевич (лидер "Союза ветеранов Афганистана") и казачьим атаманом Николаем Дьяконовым. Есть у Лаврентьева и не церковные награды: в 2012 году он получил Орден святой Анны 3-й степени – эту награду вручают официальные наследники императорского дома Романовых.



Несмотря на то, что в 2012 году Лаврентьев перестал быть настоятелем православного прихода в Новаре, он продолжил "помогать" российским церквям с мощами. Его интерес к церковным ценностям не угас и поныне: нам удалось обнаружить профиль Лаврентьева на маркетплейсе "мешок.ру", где сохранились отзывы о нем как о покупателе, оставленные в 2021-2023 годах продавцами икон, монет и церковных реликвий.



Как следует из попавших в открытый доступ баз данных, Илья Лаврентьев за последние два десятилетия стал очень состоятельным человеком. В 2010 году, через год, после получения российского паспорта, он переехал с семьей в двухуровневую 100-метровую квартиру в самом центре Санкт-Петербурга в двух шагах от площади Восстания. Эта квартира записана на жену отца Илиана – регента церковного хора Елену Романову. Рыночная цена такой квартиры – более 200 тысяч долларов.



В этой квартире Лаврентьев прописан и сейчас, но летом 2018 года отец Илиан, настоятель небольшой больничной часовни, стал собственником ещё одной – площадью 200 квадратных метров, в элитном жилом комплексе "Русский дом" в Петербурге, в Басковом переулке, в паре сотен метров от дома, где провел детство Владимир Путин. Лаврентьеву квартира досталась новой, кадастровая стоимость его апартаментов составляет более 300 тысяч долларов, а нынешняя рыночная цена квартир аналогичной площади в том же ЖК – более миллиона долларов.

Среди соседей Лаврентьева по "Русскому дому" – семья Ксении Малининой, которую издание "Хроники" называет любовницей губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглова, заместитель гендиректора ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Дмитрий Москвитин, адвокат Надежда Дуванская, защищавшая в суде группу известных петербургских рейдеров и в прошлом возглавлявшая одну из районных прокуратур. По данным анонимных телеграм-каналов, летом 2023 года квартиру в "Русском доме" в качестве взятки от застройщика получил заместитель начальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Баранов.



На фоне квартиры за миллион долларов, приобретенный Лаврентьевым в прошлом году новый автомобиль Hyundai Staria (рыночная стоимость – 50-60 тысяч долларов) кажется мелочью. По данным из утекших в сеть баз данных, официальный годовой доход Лаврентьева не превышал в последние годы 270 тысяч рублей (менее 3 тысяч долларов), а его жены, регента в Свято-Преображенском соборе – 200 тысяч.



В разговоре с нами отец Илиан признал, что итальянские мощи не всегда передавались в российских храмы безвозмездно, а оплачивались подарками, которые получал не сам Лаврентьев, а Франко Черрути. Вот фрагмент нашего диалога:



– В Казанском соборе хранится Частица пояса Пресвятой Богородицы..



– Да, это тоже он [Черрути] привозил.



– Но дарителем являлся не Черрути а некий бизнесмен, Вадим Жиров. Как это получилось?



– Вы знаете, он икону очень хотел, по-моему, Тихвинскую, я сейчас не вспомню. И этот благодетель оплатил эту работу. Как бы подарок ему, сеньору Франко.



– То есть бизнесмен подарил Черрути икону, и взамен стал дарителем мощей?



– Да, оплатил эту икону, ну и он как жертвователь получается..



– Происхождение Частицы пояса – монастырь на Афоне, не очень понятно, как Черрути мог привезти ее из Италии?



– Частица этого пояса есть у католиков тоже – во Франции, в католическом мире есть эти святыни.



– Но на сертификате написано, что происхождение этой частицы – именно Афонский монастырь.



– Здесь я ничего не скажу вам. Я сейчас не помню эту историю.



– А вы как-то участвовали в передаче этих мощей? Или вы просто приглашали Черрути в Россию как своего знакомого?



– Да нет, у него есть знакомые в России, конечно. В этом случае я участвовал, я их сводил.



– А в других случаях, когда Черрути передавал мощи российским храмам, ему тоже что-то дарили?



– Ну, его благодарили безусловно, дарили, я уж не помню что.. Иконы в основном, он иконы собирает. Ну, современные.



После этого мы задали отцу Илиану вопрос о происхождении его дорогостоящей недвижимости. В этом момент связь прервалась. На повторные звонки и сообщения Лаврентьев не ответил.

"Настоящее только то, что мощи фальшивые" О том, что в реликварии епархии Новары действительно хранились мощи св. Николая, известно лишь со слов Франко Черрути – по крайней мере, до той поры, что проводится “инвентаризация”. Как мощи такого известного святого могли попасть в Новару? Почему они не выставлялись для верующих? Как вообще мощи святого попали на Аппенинский полуостров из Мир Ликийских и какой была их дальнейшая судьба? Чтобы узнать это, мы встретились в Милане с историком, специалистом по Русской православной церкви в Италии Михаилом Талалаем. "Это была очень дерзкая экспедиция жителей города Бари, которые в 11-м веке подрастеряли свой политический престиж, и чтобы восстановить его, предприняли такую операцию. Они приплыли в Миры Ликийские в 1087 году. Все это хорошо описано в двух подробных источниках, мы даже знаем имена этих людей. Они представились паломниками, обманули греческих и византийских монахов, скрутили их и взломали гробницу. Один из "паломников", самый смелый, залез в раку прямо в сапогах. К большой радости барийцев они привезли мощи св. Николая в Италию, где буквально за 2 года для них построили храм, освящать который приезжал сам Папа Римский. С той поры мощи св. Николая всегда были там и никогда не покидали Бари. В 50-х годах прошлого века по благословению Ватикана специальной группой, в составе которой был врач-патологоанатом, были проведены исследования, показавшие, что это действительно останки человека IV века, но в раке находятся не все части тела. Там есть голова, грудная клетка, часть бедер. Около двух третей останков. Как мощи св. Николая оказались еще и в Венеции? По средневековой легенде, после барийцев в Миры Ликийские приплыли венецианцы, которые тоже охотились за мощами. Они утверждали, что барийцы взяли совсем не те мощи. Что греческие монахи их обманули, указали на какую-то другую могилу, и что именно они, венецианцы, взяли настоящие мощи св. Николая. Сейчас эти мощи находятся в Венеции, на острове Лидо. В средние века между Бари и Венецией была большая полемика, и те, и другие утверждали, что настоящие мощи именно у них. Мощи из Бари побеждали, потому что было больше документальных свидетельств о том, как они попали в Италию. Кроме того, мощи, которые хранятся на Лидо, так и не были исследованы учеными. В Италии еще одна частичка мощей св. Николая хранится в Римини, она выставлена и очень почитается. По ничем не подтвержденному преданию, был один паломник, немецкий епископ, который украл частицу мощей из Бари, чтобы привезти в Германию. До Германии он не доплыл: в районе Римини разыгралась буря, корабль остановился, и он понял, что святой Николай не хочет, чтобы мощи покидали Италию. Немецкий епископ остановился в Римини, покаялся перед народом, признал, что он вор, и отдал жителям города эту частицу мощей, которая осталась там навсегда. Барийцы утверждают, что это всё легенды, что никто ничего не похищал, что как они привезли мощи из Византии в 11 веке, так они в Бари и хранятся. Сейчас Миры Ликийские – это турецкий курортный город Демре. С одной стороны, турки разрабатывают легенду о том, что мощи навсегда остались в Мирах Ликийских, что и барийцы, и венецианцы не получили настоящих мощей, что греки-византийцы обманули и тех, и других, а сами мощи припрятали в неведомом заповедном месте. Есть в Турции и другая тенденция: что да, барийцы мощи похитили, а теперь должны вернуть. Святого Николая они называют не Николаем, а Санта-Клаусом, организовав движение "Вернуть Санта-Клауса домой". Турки писали петиции даже Папе Римскому, но их призыв не нашел в Италии отклика. Таким образом, в Италии всего 3 места, где хранятся "настоящие" мощи святого Николая: Бари, Венеция и Римини. При этом есть и менее известные частицы его мощей, например, в русской церкви во Флоренции, которой их якобы передал какой-то тосканский монастырь. Источники появления этих мелких частиц вряд ли можно проследить. Я обратился к отцу-доминиканцу Джерардо Чоффари, настоятелю базилики св. Николая в Бари. За историей мощей, подаренных российских бизнесменом церкви рядом с Кремлем, он внимательно следил в интернете. Он сказал одну фразу: "В этой истории настоящее только то, что мощи фальшивые". То есть он уверен, что не только сертификат, но сама реликвия – подделка", – рассказывает Михаил Талалай. Талалай также находит странным, что мощи св. Николая, если они действительно хранились в Новаре, не выставлялись для публики и не упоминались в открытых источниках. "Пример с частичкой мощей в Римини показывает, что такая значительная святыня обычно сразу становится окружена поклонением. Если бы мощи великого святителя мирликийского прибыли в какое-то место, вокруг сразу сложился бы какой-то культ, поэтому мне кажется очень странным, что в Новаре или в Гиффе этого не произошло. Бывали, конечно, истории, когда какое-то частное лицо, каким-то нечестным путем добыв мощи, хранило их у себя. Например, какой-то аристократ или купец, заполучивший реликвию для "семейного обихода". Но если это церковь или монастырь, такое представить сложно".

Подделка или контрабанда?

"Конечно, в мире существует подпольный рынок реликвий, так же как существует подпольный рынок археологических находок, потому что, очевидно, есть люди, в том числе очень богатые и состоятельные, заинтересованные в их приобретении. В прошлом такие случаи происходили. Сейчас это полностью исключено. Это не только преступление по закону, но преступление с точки зрения морали, поскольку это было бы продажей частей умерших людей, более того, святых. Существуют реликвии, которые иногда предоставляются на время, как это произошло перед полномасштабной войной между Россией и Украиной. Например, в 2017 году из Бари мощи св. Николая были временно переданы в Россию. Это было своеобразной религиозной дипломатией посредством реликвий, но затем они вернулись в Бари. Конечно, наряду с такими легальными случаями нельзя исключить возможность совершения каких-то незаконных действий с подлинными реликвиями. Кроме того, наряду с этим существует рынок поддельных реликвий, которые затем продаются как подлинные и, очевидно, вызывают интерес наивных и богатых покупателей, готовых потратить деньги", – говорит итальянский журналист-расследователь Нелло Скаво, работающий в близкой к Ватикану газете "Аввенире" и написавший несколько книг о Папе Римском Франциске.

Официально итальянская таможня на момент публикации этого материала не ответила на письмо Радио Свобода с вопросом о том, нужно ли получать разрешение на вывоз из страны мощей святых, даже если они, как говорит Илиан Лаврентьев, были в "современных", а не антикварных мощевиках.



– Как это происходит, вы просто кладете мощи в чемодан и везете?



– Ну почему, в ручную кладь, да.



– То есть это можно вывозить просто как обычную вещь?



– Ну там же современные они, это, мощевики, они не имеют никакой там, ценности, скажем.



– Что значит “современные”, сами мощи-то настоящие?



– Да нет, там, никто ничего, это, не декларировал…



Итальянский адвокат, знакомый с судебной практикой по делам о контрабанде, рассказал Радио Свобода и телеканалу Настоящее Время на условии анонимности, что при надлежащем оформлении дарения вывоз мощей без оформления каких-либо документов не является нарушением закона:

"Теоретически может иметь место акт мошенничества на территории России, например, с получением прибыли от фальшивых мощей, но Италии это уже не касается. Состав преступления по итальянскому закону можно предполагать, если в вывозе мощей есть какая-то очевидная экономическая выгода. Эту выгоду надо доказывать. Если взрослые люди по обоюдному согласию решают обмениваться кусочками органических останков, которым они придают духовное значение, это никого, кроме них, не касается".

По телефону "горячей линии" итальянского Агентства таможни и монополий нам сказали, что "оформлять документы нужно в случае вывоза исторической ценности, или ювелирного изделия", и "если ценность [вывозимого предмета] сугубо духовная, таможни это не касается".



Франко Черрути на наши звонки и сообщения так и не ответил.



В истории мощей св. Николая, подаренных владельцем клуба "Мутабор" московскому храму, остается несколько возможных версий. Либо и мощи, и сертификат были фальшивыми и не имели никакого реального отношения к мощам из Новары. Либо мощи были вывезены из Италии, хотя дарились они православному храму в Новаре. Либо никаких мощей Николая Чудотворца и других реликвий, привозившихся в Россию, в Новаре никогда не было.



Нелло Скаво рассматривает предоставленные нами копии сертификатов за подписью Черрути и практически без сомнений говорит, что все они, кроме сертификата на мощи святителя Спиридона Тримифунтского, подаренные в 2018 году храму в Орловской области являются поддельными – ни на одном нет печати "из красного испанского воска", о наличии которой говорит сам текст сертификатов на латыни, обычные же печати расположены не там, где они должны быть. В тексте сертификатов, подписанных Черрути, также говорится, что мощевик, в который помещена реликвия, должен быть хрустальным – а на видео дарения мощей Даниловым видно, что в прозрачном файлике лежит неприглядная коробочка.



"У меня вызывает беспокойство судьба людей, замешанных в этой истории. Если выяснится, что тот, кто передал эти реликвии, или тот, кто перевез их в Россию, сознательно передал подделку, эти люди столкнутся в России с очень серьезными проблемами, потому что это также было бы политическим обманом. Представьте, что я передаю подарок российскому политическому или религиозному руководству в надежде получить какие-то преференции, но затем выясняется, что эти реликвии или документ, сопровождающий их, подделаны. Я предполагаю, что тот, кто получил этот подарок, будет не очень доволен. И я думаю, дарителю нужно быть очень осторожным, потому что мы говорим о рисках, свойственных России Владимира Путина, о рисках безопасности и даже рисках для жизни людей, участвовавших в этом странном событии", – говорит Нелло Скаво.

Материал подготовлен при участии расследовательского проекта "Система".