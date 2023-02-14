"Это будет расти". Анна Ривина – о домашнем насилии во время войны

Основательницу российского кризисного центра "Насилию.нет"Анну Ривину не пустили в Грузию. Центр оказывает юридическую и психологическую помощь женщинам, пострадавшим от жестокого обращения. По словам Ривиной, в Грузии она живет несколько месяцев, в страну ее не пустили, когда она прилетела туда из Армении. Об этом Ривина рассказала в интервью Радио Свобода. После трёх часов, проведённых на границе, правозащитнице объявили о недопуске в Грузию и депортации, не сообщив о причинах решения. Накануне Минюст России внес Ривину в реестр иноагентов.

С февраля прошлого года Грузия стала одним из популярных направлений эмиграции для тех, кто не поддержал войну России против Украины. Сюда поехали оппозиционные политики, журналисты и правозащитники, а также простые россияне, не желающие участвовать в войне. По данным грузинских властей, с 24 февраля 2022 года в Грузию прибыли 30,5 тысячи граждан России, 12 тысяч из которых остаются на территории страны.

Среди тех, кого Грузия не впустила на свою территорию – оппозиционные политики Любовь Соболь и Дмитрий Гудков, фотокорреспондент издания "Медиазона" Давид Френкель, журналист "Дождя" Михаил Фишман, медиаменеджер Митя Алешковский, участница группы Pussy Riot Ольга Борисова и другие.

Анна Ривина переехала в Грузию после начала войны России в Украине. В декабре 2020 года Министерство юстиции России внесло центр "Насилию.нет" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента". Ривина тогда заявила, что решение стало местью за продвижение организацией закона против домашнего насилия, а также за поддержку ЛГБТ. Позже центр несколько раз штрафовали за неисполнение закона об "иноагентах". Общая сумма этих штрафов достигла почти миллиона рублей.

10 февраля этого года Минюст России объявил "иноагентом" и саму Ривину. По мнению ведомства, глава "Насилию.нет" "распространяла негативную информацию о деятельности госорганов", в частности – Минобороны.

О возможных причинах депортации из Грузии и работе в новом для себя статусе "иноагента" Анна Ривина рассказала радио Свобода:

Я думаю, мой новый статус усугубил их желание не иметь со мной никаких дел

– Я думаю, что на решение о моей депортации нельзя смотреть в отрыве от других подобных ситуаций. Насколько мне известно, из таких громких случаев это всегда касалось людей, которые активно выступали против войны и российской политики. Это юристы, журналисты, правозащитники. Я думаю, что в моем случае статус, который мне был присвоен накануне, просто усугубил их желание не иметь со мной никаких дел. И до этого я каждый раз имела сложности при прохождении границы как при въезде, так и при выезде.



– То есть вы не исключаете, что ваша депортация связана с тем, что совсем недавно вас в России назначили иностранным агентом.



– Я полагаю, что я могла столкнуться с такой проблемой и без этого статуса, поскольку у меня есть друзья, приятели, знакомые, которых тоже не впустили. И они не были иноагентами. Но лично меня это, видимо, сделало более заметной.

–​ Опишите, пожалуйста, как это все происходило? Вам каким-то образом объяснили, почему вас не пускают? Как вам объяснили, почему вас депортируют?

– Они никогда не дают никаких объяснений. Они говорят о том, что такое решение принято, и все. Они никогда это не обосновывают, но меня они еще и обманули, обещав мне при посадке в самолет дать документы с информацией, но ничего не дали. Я ни разу не слышала, чтобы они могли не только назначить какую-то причину, но и сослаться на тот или иной документ или правовую меру, в соответствии с которой такое решение принято.



–​ Вы будете как-то пытаться обжаловать это решение грузинских властей? Или вам кажется это бессмысленным и невозможным?

Надо попытаться получить какое-то юридическое обоснование

– Признаюсь честно, поскольку у меня не очень много сил и нет каких-то особо сильных связей с Грузией, я сначала не хотела тратить на это энергию. Но сейчас я как юрист понимаю, что надо вести себя правильно и пытаться получить какое-то юридическое обоснование. Я полагаю, что мой прецедент важен для других людей, которые могут оказаться в такой ситуации. Я говорю не только про известных людей, которые владеют каким-то медийным весом: на моем месте может оказаться любой активист или активистка. Если вдруг мне удастся как-то получить решение суда, неважно внутринационального или международного, это может повлиять на ситуацию для большого количества людей. Мне бы хотелось, чтобы такие ситуации не замалчивались, хотя я понимаю, что это будет только отнимать мои силы и ничего не даст. Поскольку даже если у меня будет успешный кейс, я все равно не планирую проживать в Грузии. Я не буду биться ради каких-то интересов или выгод для себя лично.



–​ Как долго вы прожили в Грузии? Почему именно эту страну вы выбрали, когда в России иначалась война? Я так полагаю, отъезд был связан именно с этим.

Большую роль играло то, что я действительно люблю эту страну

– Я в Грузии с марта 2022-го года. Большую роль играло то, что я действительно люблю эту страну. Я была там много раз, мне там хорошо. Я очень люблю людей, которые там живут: у меня там есть друзья. За этот год, мне повезло, я не встретила ни одного плохого слова, плохого взгляда в свою сторону. Грузия – это объективно очень удобный вариант, поскольку там уже на тот момент было моих близких людей и стало еще больше из-за разных волн релокации. Это страна, в которой финансово намного проще существовать, нежели в других странах, например, в Израиле, где у меня есть гражданство. В Израиле стоимость жизни совершенно несопоставима с грузинским уровнем. И, конечно же, отсутствие всех сложностей с легальным нахождением там в течение длительного времени.

–​ Где вы планируете жить дальше и что делать?

У меня нет ответа - где я буду через неделю, а тем более, месяц

– Сейчас я в Израиле. Меня хотели депортировать обратно в Ереван, откуда я прилетела, где была в командировке. Я за свой счет купила билет, попросив не отправлять меня в Ереван, в котором у меня нет никакой надобности находиться. Сейчас я пытаюсь хоть как-то скоординировать свои действия правильным образом. И у меня нет ответа, где я буду через неделю, а тем более месяц.

–​ Центр "Насилию.нет" объявлен иностранным агентом. На вас были наложены огромные штрафы, теперь иноагентом объявили лично вас. У вас есть какая-то стратегия –​ как вы будете дальше жить с этим статусом? Будете ли вы играть по правилам Минюста?



– Мне совсем не хочется этого делать. Я буду делать все возможное, чтобы минимально усложнять себе жизнь с точки зрения абсурдного законодательства. Тем не менее, я обязана оценить все риски своего финансового положения, своего имущества, риски, которые могут увеличиться для моей команды. Сейчас я буду вместе с юристами, которые профилируются на данной теме, вырабатывать меры, которые позволят мне максимально игнорировать абсурдные нормы, но не создавать проблем для тех людей, которые со мной связаны.



–​ Что с вашей работой? Что с работой центра "Насилию.нет"? Продолжаете ли вы деятельность и насколько это трудно, находясь вне России?

За этот год нам удалось открыть новые направления и сделать новые проекты

– Мы продолжаем работать. Конечно, есть некоторые практические и психологические трудности. Но еще ковид научил нас многое делать дистанционно, кроме того, это ситуация, когда у меня, по сути, не было выбора. Я не считаю, что я стала менее продуктивна в дистанционном режиме. Наоборот, мое нахождение внутри России с момента начала войны сделало бы работу организации менее эффективной, поскольку я бы тратила намного больше сил для поддержания своего психологического состояния. Я могу сказать, что за тот год, пока я нахожусь не в России, мы не только не поставили какие-то процессы на паузу, нам удалось открыть новые направления и сделать новые проекты. Я безумно горжусь моей командой. Я очень рада, что мы говорим абсолютно на одном языке, мы все придерживаемся одних и тех же взглядов, поэтому у нас нет таких сложностей. Сейчас самое сложное – найти баланс между тем, чтобы не создавать себе в этих абсурдных условиях новых проблем, но, тем не менее, не изменяя себе, называть вещи своими именами и с уважением относиться к тем людям, которые нас знают, нам доверяют, чьи интересы мы представляем. Потому что существуют как минимум тысячи людей, которые поддерживают нас финансово. Можно сказать, что это те люди, которые делегируют нам право представлять их интересы в теме насилия и отношения к нему.



–​ Почти год, как началась война в Украине. По вашим наблюдениям, как это отразилось на ситуации с домашним насилием в России –​ стало ли его больше, или, наоборот, меньше?

Последствия будут огромными

– Это вопрос с предсказуемым ответом. В истории человечества не бывает такого, чтобы в странах, которые вовлечены в вооруженные конфликты, насилие не росло. Потому что меняется отношение к насилию, к его применению и, конечно же, этот рост есть. Другая проблема в том, что мы все-таки работаем в Москве, а большинство мобилизованных живут в регионах. И их жертвы пока даже не знают, как об этой помощи просить, куда сообщать. В-третьих, нужно понимать, что когда происходят такие потрясения, люди, невзирая на все сложности, стараются держаться друг друга. Это означает, что женщины меньше будут заявлять и меньше просить о помощи, потому что даже какой-то ужасный муж – это хоть какая-то предсказуемая стабильность, нежели полное непонимание, как быть, куда идти и что делать. И нужно понимать, что абсолютное большинство людей, которые участвуют в так называемой спецоперации, пока не вернулись. Все эти последствия мы еще увидим. Они будут огромными, они будут латентными, и мы будем узнавать о них уже в самых крайних случаях. Тем не менее, в нашей практике уже есть истории, которые связаны непосредственно с людьми, которые вовлечены в военные действия, с людьми, которые смотрят телевизионную пропаганду, и это сказывается на их отношениях с близкими. Но это еще совсем не те масштабы, которые мы увидим в ближайшее время. Самое печальное, что государство ничего не будет с этим делать. К большому сожалению, у меня есть уверенность, что мы не увидим каких-то успешных практик, которые могли бы масштабно что-то изменить, тем более мы говорим не только о женщинах, но и о детях, которые тоже все это будут видеть и чувствовать на себе, – уверена Анна Ривина.



Центр "Насилию.нет" был создан в 2015 году. Каждый год его волонтёры обрабатывают сотни обращений пострадавших от насилия женщин. В 2018 году центр получил статус автономной некоммерческой организации. Руководство "Насилию.нет" неоднократно обращалось к российским властям за финансовой поддержкой и подавало заявки на получение президентских грантов, но положительного ответа не добилось. Фактически организация существует на добровольные пожертвования, в том числе из-за рубежа.

В марте прошлого года американский журнал Time поставил Анну Ривину на свою обложку. В материале внутри номера было отмечено, что российские центры помощи жертвам насилия "сталкиваются с растущей враждебностью со стороны Кремля и русской православной церкви", и что власть "фактически объявила группы, борющиеся с домашним насилием, предателями".