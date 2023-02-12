Главу центра "Насилию.нет" вышлют из Грузии после признания "иноагентом" 

Основательницу российского кризисного центра "Насилию.нет", который оказывает юридическую и психологическую помощь женщинам, пострадавшим от жестокого обращения, не пустили в Грузию, сообщает издание "Холод".

По словам Ривиной, она прилетела в Грузию, где живёт последние несколько месяцев, из Армении. После трёх часов, проведённых на границе, ей объявили о недопуске в страну и депортации, не сообщив о причинах такого решения.

Центр "Насилию.нет" был создан в 2015 году. Каждый год его волонтёры обрабатывают сотни обращений пострадавших от насилия женщин. В 2018 году центр получил статус автономной некоммерческой организации. Руководство "Насилию.нет" неоднократно обращалось к российским властям за финансовой поддержкой и подавало заявки на получение президентских грантов, но положительного ответа не добилось. Фактически организация существует на добровольные пожертвования, в том числе из-за рубежа.

В декабре 2020 года Министерство юстиции России внесло центр "Насилию.нет" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента". Анна Ривина заявила тогда, что решение стало местью за продвижение организацией закона против домашнего насилия, а также за поддержку ЛГБТ. Позже центр несколько раз штрафовали за неисполнение закона об "иноагентах". Общая сумма этих штрафов достигла почти миллиона рублей.

10 февраля текущего года Минюст России объявил "иноагентом" и саму Ривину. Ведомство мотивировало это тем, что глава "Насилию.нет" "распространяла негативную информацию о деятельности госорганов", в частности - Минобороны.