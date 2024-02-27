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"Это был безусловнейший позор". Приговор правозащитнику Олегу Орлову

Олег Орлов у Головинского районного суда Москвы, 26 февраля
Олег Орлов у Головинского районного суда Москвы, 26 февраля

Головинский районный суд Москвы вынес приговор по делу Олега Орлова, сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал", – 2 года и 6 месяцев колонии общего режима. Суд постановил взять Орлова под стражу в зале суда. Одного из старейших правозащитников осудили за повторную так называемую дискредитацию армии – эта статья применяется в России для подавления инакомыслия, часто основой таких процессов становятся либо антивоенные посты в соцсетях, либо статьи, не отражающие официальную точку зрения на войну России в Украине.

Дело пересматривали повторно, суд начался 16 февраля. Осенью прошлого года правозащитника признали виновным и приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей за антивоенную статью "Им хотелось фашизма. Они его получили". Но прокуратура подала апелляцию на этот приговор, заявив об отягчающем обстоятельстве – "мотиве идеологической вражды и ненависти" и запросив наказание в виде лишения свободы на 2 года и 11 месяцев. Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело в суд. Олег Орлов свою вину не признал и выступал за то, чтобы дело не передавали на пересмотр, считая, что это будет связано с ужесточением наказания. Выступая на заседании суда в декабре прошлого года, правозащитник сказал: "Меня осудили за критическое мнение о войне в Украине. В то же время ее одобрение допускается и даже поощряется. Но это же дискриминация, которая запрещена Конституцией".

Сторона обвинения строила свои доказательства в том числе на основании лингвистической экспертизы, которая была поручена специалистам без соответствующего образования, Наталии Крюковой и Александру Тарасову, являющимся сотрудниками Центра социокультурных экспертиз. Крюкова является математиком и не ведет научных изысканий в области лингвистики, Тарасов – переводчик. Это была одна из причин, почему защита настаивала на полном оправдании.

По версии обвинения, Орлов "создал реальную угрозу формирования в обществе ложного мнения о действиях ВС РФ, способного повлечь необоснованное нарастание социальной напряженности, тем самым причинил вред интересам Российской Федерации и ВС РФ". Прокурор Воробьева заявила в суде, что публикация Орлова затрагивает интересы "такой важной на данной момент социальной группы, как военные" и граждан РФ в целом.

Заседание суда 11 октября 2023 года, еще до пересмотра дела
Заседание суда 11 октября 2023 года, еще до пересмотра дела

В статье "Им хотелось фашизма. Они его получили" Олег Орлов пишет о том, какие черты приобрело в эпоху позднего правления Путина российское государство: о культе вождя, отрицании демократии в официальной пропаганде, подавлении инакомыслия, о том, что в России перестало действовать право. "И вот война провозглашена как великая объединяющая цель. "Все для фронта, все для победы!". Оппозиция полностью раздавлена, остатки любых свобод ликвидированы, слова "либерализм" и "демократия" публично произносить без добавления ругательства опасно. "Верхи" и "низы" слились в экстазе "патриотизма" и ненависти к независимой Украине", – писал Олег Орлов.

Адвокат Екатерина Тартухина указала на то, что в зале суда не прозвучали описания фактических обстоятельств, за которые Орлова судят: "Вопросы обвиняемого и защиты остались без ответа. Если вам не отвечают, за что именно вас судят, как можно определить предмет доказывания и пределы защиты? ... Конституционный суд всегда указывал, что нельзя преследовать лишь за то, что мнение не совпадает с позицией государства или мнением большинства".

В защиту правозащитника выступил и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, но его речь судья зачитать запретила. Адвокат Екатерина Тертухина заявила во время рассмотрения дела, что "согласно УПК и решениям КС РФ, лицо, допущенное в уголовное дело в качестве защитника, сохраняет свои уголовно-процессуальные права и обязанности на всех стадиях производства по делу. Сам по себе переход от одной процессуальной стадии к другой не может влечь за собой ограничение права на защиту. Это прямая цитата из постановлений Конституционного суда".

Олег Орлов не признал вину. Он отказался выступать в прениях и выступил только с последним словом 26 февраля, накануне объявления приговора.

"Я не совершил преступления, – сказал правозащитник. – Меня судят за газетную статью, в которой я назвал политический режим, установившийся в России, тоталитарным и фашистским. Статья была написана более года назад. И тогда некоторым моим знакомым казалось, что я слишком сгущаю краски. Но сейчас совершенно очевидно – я нисколько не преувеличивал. Государство в нашей стране снова контролирует не только общественную, политическую, экономическую жизнь, но и претендует на полный контроль над культурой, научной мыслью, вторгается в частную жизнь. Оно становится всеобъемлющим. И мы это видим".

В качестве примеров Олег Орлов привел запрет несуществующего "движения ЛГБТ" – он охарактеризовал это как вмешательство в частную жизнь граждан, а также запрет на книги современных русских писателей в России или преследование социолога Бориса Кагарлицкого. "Нас обвиняют в дискредитации, не объясняя, что это такое и чем она отличается от легитимной критики, – сказал Орлов в последнем слове. – Нас обвиняют в распространении заведомо ложной информации, не удосуживаясь доказывать ее ложность – так же действовала советская власть, объявляя ложью любую критику. А наши попытки доказать достоверность этой информации становятся уголовно наказуемыми. Нас обвиняют в том, что мы не поддерживаем систему взглядов и мировоззрение, провозглашенные руководством страны правильными. И это при том, что государственной идеологии в России быть не может, согласно Конституции. Нам выносят обвинительные приговоры за сомнения в том, что нападение на соседнее государство имеет целью поддержание международного мира и безопасности".

Коллега Олега Орлова Борис Беленкин, заведующий библиотекой центра "Мемориал", в интервью Радио Свобода рассказал, что процесс над правозащитником изобличает российскую судебную систему:

– Могу сказать с абсолютной уверенностью, что весь процесс, как и его отдельные фрагменты, конечно, войдут в историю России. Потому что на этом суде было не просто сказано огромное количество верных точных слов, но и была разоблачена судебная система, начиная с обвинения и заканчивая приговором, который был предопределен. Было понятно, что, скорее всего, будет срок, который предложило обвинение. Этот процесс, конечно, совершенно исторический, увидеть это можно по тому, как держался мой товарищ: его последнее слово меня совершенно потрясло своей четкостью, правильно прекрасно подобранными словами, я бы даже сказал немногословием. Конечно, Олег сказал всё после того, что сказал блестящий адвокат, что на предыдущих слушаниях говорил Муратов. Тут не нужно никаких комментариев, здесь нечего добавить. Здесь сказано всё.

Олег Орлов у Соловецкого камня, одним из инициаторов установки которого он был, в 1988 году став членом инициативной группы "Мемориал"
Олег Орлов у Соловецкого камня, одним из инициаторов установки которого он был, в 1988 году став членом инициативной группы "Мемориал"

– Вы сказали, что этот приговор очень показательный для российской судебной системы. Сам Олег Орлов использовал слово "абсурд". В чем, по вашему мнению, эта абсурдность выражалась?

– Я думаю, что наиболее абсурдным – это касается как первых слушаний дела, так и этих – были, безусловно, экспертизы и их разоблачение, когда не осталось камня на камне в абсурдно безграмотных построениях псевдоэкспертов. И это был безусловнейший позор. Когда было первое слушание, завершившееся в октябре, я был по-своему растерян: как суд допустил, зачем он пошел на этот позор, а позор был абсолютно однозначный. Такое впечатление, что люди сами себя вольно или невольно обмазали дерьмом. Я должен сказать, что, если бы я был книгоиздателем, я бы с удовольствием издал эти слушания в виде книги – это уже готовая пьеса. И это совершенно захватывающее чтение, ты не можешь оторваться. Сколько мы уже слушали великолепных выступлений и защиты, и участников, но тут и абсурд обвинения, и безупречность защиты были абсолютно явлены со всей очевидностью.

– Как вы объясняете то, что суд буквально в последний момент нашел какое-то отягчающее обстоятельство, что дало толчок для продолжения процесса над Олегом Орловым?

– Вы хотите спросить – из какого кабинета кому позвонили? Вначале следователям, а потом судье или одновременно? Как происходят заказы? Видимо, произошел определенный сбой, то есть как по песне Галича чуть-чуть по другому поводу герой песни восклицает: "Указание б чье-то ценное!//Так ведь нет его, указания!" В данном случае, видимо, не было ценного указания на срок в финале первой части суда. Наверное, через день один кабинет позвонил в другой кабинет и моментально появилось требование продолжить. Я думаю, это на сто процентов было предопределено не судом и не стороной обвинения, представленной в суде, – считает Борис Беленкин.

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