В 2023 году в захваченном Россией Крыму резко выросло число преследований по политическим мотивам. За неполный год 15 жителей полуострова были признаны политическими заключенными по основаниям, не связанным с религиозными убеждениями. Это почти столько же, сколько за восемь предыдущих лет, прошедших с момента аннексии. В Крыму за прошедший год было возбуждено больше всего административных дел за "дискредитацию" российской армии. Высоким остается и уровень преследований за религиозные взгляды.

В уходящем 2023 году в аннексированном Крыму заметно ужесточились политические репрессии. На фоне продолжающейся полномасштабной войны России в Украине жителей полуострова стали чаще привлекать к ответственности за антивоенную или проукраинскую позицию. Детали большинства таких дел известны благодаря публикациям в СМИ и размещению материалов в электронных картотеках контролируемых Россией судов. Вот несколько примеров.

Житель Феодосии Олег Валеев в конце 2022 года получил административный штраф в 30 тыс. рублей за "дискредитацию" российской армии. Поводом стала публикация неких "сюжетов" в телеграме. Спустя несколько месяцев за аналогичные действия на крымчанина завели уже уголовное дело, поскольку "дискредитация" оказалась повторной. На этот раз в вину ему поставили то, что своими публикациями во "Вконтакте" он "высмеял современное оснащение Вооруженных сил РФ военной техникой, а также негативно высказался об участии ВС РФ в СВО (так в России называют полномасштабное вторжение в Украину. – Прим. РС) <…> "ДНР" и "ЛНР", и политическом курсе РФ в целом", говорится в сообщении Феодосийского городского суда. Валеева приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении, а также к трехлетнему запрету администрировать сайты и размещать какую-либо информацию в интернете.

По схожему сценарию развивалось дело симферопольца Дмитрия Козли: административный штраф в 2022 году за якобы дискредитирующий российские войска пост в фейсбуке, а впоследствии – уголовное дело по схожим основаниям. В июле 2023 года в телеграм-канале "Крымский Смерш", в котором публикуются доносы на крымчан с антивоенной позицией, появился видеоролик, где омоновцы задерживают Козлю в его квартире. В итоге суд приговорил жителя Крыма к одному году лишения свободы в колонии общего режима.

Жителя Симферопольского района Даниила Серегина в апреле 2023 года оштрафовали на 40 тыс. рублей за то, что он "публично выкрикивал фразы "скоро в Крым зайдут войска НАТО", [выражал] мнение против проведения специальной военной операции, осуществляемой на территории Украины", говорится на сайте райсуда. А уже через месяц Серегин разместил на своей странице в фейсбуке под ником Afigo Baltasar "сведения, направленные на "дискредитацию" Вооруженных сил Российской Федерации". Правда, какие именно публикации были поставлены крымчанину в вину – неизвестно. По решению суда Серегина приговорили к полутора годам заключения в колонии-поселении.

В июне в Керчи были задержаны два местных жителя – Егор Савченко и Михаил Жидков. На них, как пишет правозащитный центр "Сова", завели уголовное дело о вандализме, совершенном по мотиву политической ненависти. На время следствия суд отправил керчан под домашний арест. Поводом для преследований стали надписи, которые Савченко и Жидков размещали на городских объектах. Российские правоохранительные органы не приводят содержание этих надписей, но считают, что фигуранты тем самым оскорбили российскую власть, отрицали территориальную принадлежность Крыма России и высказались против боевых действий в Украине.

Еще одной фигуранткой уголовного дела о политическом вандализме стала 15-летняя беженка из Харьковской области Каролина Бублик. Российские силовики утверждали, что девушка нарисовала на здании теплового узла в Феодосии, а также на стене заброшенного строения и на беседке "символы одного из экстремистских движений" (какого – не уточняется).

В феврале 2023 года подконтрольный России Джанкойский районный суд вынес приговор в отношении отставного офицера Военно-морских сил Украины Алексея Киселева, которого задержали летом прошлого года на административной границе Крыма и Херсонской области. Следствие решило, что в 2016 году Киселев состоял в крымско-татарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, который российские власти считают незаконным вооруженным формированием, и принимал участие в подготовке морской блокады Крыма. Бывшего военного отправили за решетку на восемь с половиной лет. Он отрицал свою причастность к батальону.

Это лишь несколько случаев преследования крымчан по политическим мотивам, произошедших в 2023 году. Полную статистику репрессий за политические убеждения и выражение гражданской позиции в России и на захваченных ей территориях собирают и публикуют независимые правозащитные проекты. Радио Свобода проанализировало собранные ими данные.

"Мемориал"

Проект "Поддержка заключенных. Мемориал", который ведет команда ликвидированного российскими властями правозащитного центра "Мемориал", присваивает статус политических заключенных тем людям, которых российские власти подвергают уголовному преследованию по политическим мотивам.

В число политзаключенных попадают "те, кого преследуют исключительно за реализацию своих гражданских прав, в связи с принадлежностью к национальной, религиозной или иной группе, за убеждения и взгляды". Также к ним относят тех, "кого преследуют, с одной стороны, с существенными нарушениями закона или явно избирательно, а с другой, по политическому мотиву власти". Политзаключенными не могут быть признаны лица, применявшие насилие против личности или призывавшие к насилию по признаку расы, религии, этнической принадлежности.

В актуальных списках "Мемориала" – 628 политзаключенных. Из них 422 человека преследуются по религиозным причинам, а оставшиеся 206 – подвергаются преследованиям по иным основаниям. Из общего числа политзаключенных 130 человек, или каждый пятый, – жители аннексированного Крыма. 29 человек, связанных с Крымом, были признаны политзаключенными в этом году.

Большая часть крымских политзаключенных преследуется по религиозным основаниям: 109 жителей полуострова являются фигурантами уголовных дел, возбужденных против последователей Церкви свидетелей Иеговы и мусульманской религиозно-политической организации "Хизб ут-Тахрир". Первая по российским законам считается экстремистской, вторая – террористической. Во многих странах, например Европейского союза, эти организации действуют свободно и не запрещены. Подавляющее большинство преследуемых (88 человек) – крымские татары.

В "религиозном" списке относительная доля крымчан еще больше: каждый четвертый российский политзаключенный, преследуемый по религиозным мотивам, проживал или проживает на аннексированном полуострове. За 2023 год этот перечень пополнился 14 новыми фамилиями.

Среди граждан, преследуемых по причинам, не связанным с религией, крымчан 10 процентов (21 из 206). Большинство из них – 15 человек – были признаны политзаключенными и в этом году. Это почти половина (45 процентов) от общего числа жителей Крыма, которым "Мемориал" присваивал статус политзаключенных по причинам, не связанным с религиозными взглядами, за всю историю – начиная с аннексии полуострова Россией в 2014 году. Всего в этом списке 33 человека: 21 житель полуострова подвергается политическим преследованиям прямо сейчас, еще в двенадцати случаях фигуранты уголовных дел к настоящему моменту вышли на свободу.

В ряде случаев судебные приговоры тем, кто был признан политическим заключенным в этом году, были вынесены ранее. Так, например, произошло с гражданской активисткой Ириной Данилович (в декабре 2022 года ее осудили на семь лет колонии общего режима по обвинению в незаконном приобретении и хранении взрывчатки, что она отрицала, утверждая, что взрывчатку ей подбросили), а также с заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариманом Джелялом и братьями Азизом и Асаном Ахтемовыми (в 2021 году их приговорили к длительным срокам заключения за подрыв газопровода у села Перевальное в Крыму, который они якобы осуществили по заданию украинской разведки).

Команда "Мемориала" также включила в число лиц, подвергающихся политическим преследованиям, 15 жителей Крыма, которые за вменяемые им "преступления" не были лишены свободы. В 2023 году этот перечень пополнился шестью новыми фамилиями. Почти все крымские фигуранты этого списка (14 человек из 15) преследуются за религиозные взгляды.

Примечательно, что в общем списке преследуемых без лишения свободы, который насчитывает 630 имен, крымчан сравнительно мало. Это может свидетельствовать о том, что подконтрольные российским властям суды на аннексированном полуострове склонны выносить более суровые наказания, чем в самой России.

Число крымских политзаключенных может вырасти за счет вероятных жертв преследований по политическим мотивам. Таким людям официально не присвоен статус политзаключенных (по меньшей мере их нет в списках "Мемориала"), но в их уголовных делах правозащитники усматривают "признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона".

В актуальном списке вероятных жертв – 113 человек, из них 19 связаны с Крымом. Большая часть крымчан (13 человек) – фигуранты различных уголовных дел о деятельности "Хизб ут-Тахрир". Все они подверглись преследованиям со стороны российских силовиков в 2023 году. В их числе, например, оказались шестеро крымских татар, которых задержали 24 августа, в День независимости Украины, и отправили в СИЗО по обвинению в причастности к террористической организации.

"ОВД-Инфо"

Непропорциональное большое число крымчан среди жертв политических преследований выявил и правозащитный проект "ОВД-Инфо". В базе организации значится более 3,4 тыс. человек, которые с 2012 года по настоящее время подверглись политически мотивированному уголовному преследованию в России и в аннексированном Крыму. В 2023 году правозащитники насчитали 474 уголовных дела с политической подоплекой.

Жителей Крыма и Севастополя среди общей массы преследуемых – 283 человека, или 8 процентов, хотя население захваченного Россией полуострова составляет примерно 1,7% от населения самой России. В абсолютных цифрах Крым и Севастополь уступают среди регионов только Москве (624 случая преследований), притом что в Москве проживает в пять раз больше людей, чем на аннексированном полуострове.

В 2023 году, по данным "ОВД-Инфо", крымчане и севастопольцы 34 раза становились жертвами политически мотивированных уголовных преследований. Больше случаев преследований опять же только в Москве – 81. За время, прошедшее с начала аннексии, бывали годы, когда жителей полуострова чаще привлекали к уголовной ответственности по политическим основаниям (2019 год – 42 случая, 2022 год – 41, 2016 год – 37, 2018 год – 35). Но если до начала полномасштабного вторжения России в Украину крымчан и севастопольцев в большинстве случаев преследовали за религиозные взгляды и принадлежность к организации (как правило, это были упомянутые выше Церковь свидетелей Иеговы и "Хизб ут-Тахрир"), то в 2022 и 2023 году оккупационные власти стали заметно чаще возбуждать уголовные дела, которые являются нарушением свободы слова (по 12 случаев).

В этом году самой популярной статьей, по которой силовики возбуждали политически мотивированные уголовные дела в отношении жителей Крыма, стала статья об участии в деятельности организации, которую власти России признали террористической. Ее фигурантами стали 12 человек (шестеро из них – с добавлением статьи о насильственном захвате или удержании власти). Все они – крымские татары, которых преследуют за принадлежность к организации "Хизб ут-Тахрир".

На втором месте по распространенности идут разные части статей об участии в деятельности и финансировании экстремистской организации. Фигурантами этих дел стали 10 членов Церкви свидетелей Иеговы.

На третьем месте – преследуемые за вандализм, в том числе по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Таковых оказалось шесть человек, на одного из которых – севастопольца Глеба Малкова, пнувшего ногой стихийный мемориал, возникший после смерти основателей ЧВК "Вагнер", – также возбудили уголовное дело о надругательстве над российским флагом.

Еще четверо крымчан стали фигурантами дел о повторной "дискредитации" российской армии. Соответствующую статью ввели в Уголовный кодекс после начала полномасштабного вторжения в Украину. В прошлом году ее применили к двум жителям Крыма. В общей сложности за два неполных года по статье о повторной "дискредитации" вооруженных сил привлекли к ответственности 147 человек, в том числе 88 – в этом году.

Наконец, два человека подверглись преследованиям за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

Свой подсчет крымских политзаключенных ведут украинские власти и общественные организации. К настоящему моменту в официальном списке фигурирует 191 человек, из которых 123 – крымские татары. Такие данные Радио Свобода озвучили в представительстве президента Украины в Автономной республике Крым.

Крымская правозащитная группа приводит цифру в 180 политзаключенных. В базе общественного движения "Крымская солидарность" числятся 111 политических заключенных, которые в настоящий момент отбывают наказание, находятся в СИЗО или под домашним арестом.

Административные дела

Это продолжение репрессий против тех, кто не намерен молчать

Крымский полуостров находится в лидерах среди российских и оккупированных регионов и по числу административных дел, заведенных за "дискредитацию" Вооруженных сил РФ. С начала 2023 года российские силовые структуры составили 372 административных протокола по соответствующей статье в отношении крымчан и севастопольцев, свидетельствуют данные, собранные изданием "Медиазона".

Всего в России и на захваченных ей территориях в этом году завели 2830 административных дел о "дискредитации" армии. Таким образом, на Крымский полуостров приходится 13 процентов всех протоколов о "дискредитации". Аннексированный регион обошел в абсолютных цифрах даже Москву и Санкт-Петербург, которые в прошлом году были лидерами по числу составленных протоколов о "дискредитации".

В подсчетах, проведенных украинскими экспертами, фигурирует общее число административных дел о "дискредитации" оккупационной армии, которые завели на крымчан и севастопольцев с момента введения этой нормы в марте 2022 года. По сведениям правозащитной инициативы "Крымский процесс", по состоянию на начало сентября этого года сформированные Россией суды полуострова вынесли 424 постановления об административной ответственности за "дискредитацию" российской армии. Еще в 47 случаях протоколы возвращали для устранения нарушений, рассмотрение дела останавливали или переносили на более позднюю дату. Только в одном случае было вынесено оправдательное решение.

В общественной организации "Крым SOS" подсчитали, что к началу декабря этого года суды в аннексированном Крыму вынесли 514 постановлений по административным делам о "дискредитации" армии.

Давление нарастает

Давление на крымчан, которые придерживаются антивоенных или проукраинских взглядов, будет расти и дальше – вне зависимости от того, как будут развиваться события на фронте. "Норма российского законодательства об ответственности за "дискредитацию" российской армии – инструмент подавления инакомыслия и сопротивления", – говорит аналитик общественной организации "Крым SOS" Евгений Ярошенко. По его словам, недовольство полномасштабной войной будет со временем увеличиваться, а значит и дел о "дискредитации" будет больше.

По мнению аналитиков проекта "ОВД-Инфо", массовых репрессий в России и на контролируемых ею территориях не предвидится. В этом году Кремль придерживался прежней линии – "точечные уголовные преследования, ужесточение законов и принятие новых репрессивных норм". Это будет продолжаться и дальше, поскольку "такая тактика отлично работает на устрашение общества, прививая людям самоцензуру и избавляя режим от необходимости массовых преследований".

"Нынешние преследования активистов – это продолжение репрессий против тех, кто не намерен молчать. Эти репрессии будут только ужесточаться. Один из основных посылов власти сегодня: каждый должен просто отсиживаться дома и ни слова не говорить, не освещать этот беспредел", – заявил в разговоре с Радио Свобода крымский адвокат Эмиль Курбединов.

Адвокат Николай Полозов полагает, что от российских силовиков можно ожидать, что для демонстрации эффективности собственной работы и улучшения статистических показателей они начнут фабриковать уголовные дела в отношении крымчан, в том числе по статье о госизмене. Это будут единичные случаи, но с их помощью оккупационные власти смогут запугать всех остальных.