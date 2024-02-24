Ежедневные репрессии. Как в России преследуют за критику войны

За два года полномасштабного вторжения в Украину политический режим в России стал ещё более авторитарным и агрессивным. Десятки тысяч россиян подверглись преследованиям за свои антивоенные высказывания, действия и несогласие с нападением на соседнюю страну.

Поломанные судьбы

В начале 2022 года уровень свобод в России и так не был высоким, а сама логика войны, которую уже нередко называют крупнейшей в Европе со времен Второй мировой (соперничать с ней по числу погибших и масштабам разрушений могут только войны 1990-х годов в бывшей Югославии), вынудила Кремль ещё быстрее закручивать гайки репрессий.

На момент написания этого материала 769 человек и организаций объявлены "иностранными агентами", и пока никому в российских судах не удалось оспорить решения Министерства юстиции России о включении в этот список. 142 международные организации признаны "нежелательными". "Нежелательный" статус оспорить вообще невозможно: таким образом, в России фактически запрещены ведущие международные экологические, правозащитные и профсоюзные объединения, крупные российские оппозиционные и некоторые зарубежные СМИ, религиозные организации.

По данным правозащитников из "Первого отдела", в 2023 году на рассмотрении в судах находилось 98 дел о государственной измене. За довоенный 2021 год по этой статье было осуждено 17 человек. Возникают все новые объекты государственной травли: мигранты, представители ЛГБТК+ сообществ и даже посетители богемных вечеринок.

С самого начала вторжения в Украину жестоким преследованиям подвергаются люди, публично выражающие несогласие с военной агрессией России. Московский муниципальный депутат Алексей Горинов высказал на заседании районного совета мнение о неуместности проведения детского праздника во время войны. За этого его отправили за решетку на 7 лет.

Свое сорокалетие в застенках встретил оппозиционный политик Илья Яшин, публично высказывавшийся против войны. Он лишен свободы на 8,5 лет.

Известного интеллектуала левых взглядов Бориса Кагарлицкого отправили в колонию на 5 лет за видеоролик, в котором он рассуждал об атаке на Крымский мост. Первоначально суд приговорил его к крупному штрафу, но прокуратура обжаловала это решение. В начале января, до рассмотрения апелляции, Радио Свобода побеседовало с Кагарлицким.

Рекордный срок в 25 лет получил оппозиционер Владимир Кара-Мурза, критиковавший вторжение в Украину.

К 7 годам лишения свободы приговорили петербургскую художницу Сашу Скочиленко – за замену ценников в продуктовом магазине на маленькие антивоенные листовки. Приговор был вынесен, несмотря серьезные проблемы со здоровьем у подсудимой. Следователь, занимавшийся её уголовным делом, по словам Скочиленко, уволился из правоохранительных органов из-за абсурдности дела.

На 7,5 лет за незначительные высказывания в интернете за решетку отправили 64-летнего Игоря Барышникова, онкобольного из Калининграда, вынужденного жить с катетером. Осужденный на 3 года за антивоенные высказывания ученый из Череповца Грегори Винтер написал письмо Владимиру Путину с просьбой разрешить ему эвтаназию. Он предполагает, что не переживет этот срок из-за диабета.

Сталинский опыт

Репрессиями удается "продавать" миру и самим россиянам иллюзию поддержки населением войны

– С первых дней войны были приняты десятки репрессивных законов, касающихся самых разных сфер. Введено наказание за так называемую "дискредитацию армии", за призывы к "деятельности, наносящей вред безопасности Российской Федерации", что может абсолютно вольно интерпретироваться правоохранителями. Введено пожизненное лишение свободы за госизмену, появился комплекс уголовных статей, связанный с прохождением военной службы. Введена вопиющая статья, карающая за сдачу в плен.

Теперь наказывают за содействие исполнению решений международных судов, конфиденциальное сотрудничество с международными организациями. Россия вышла из Совета Европы, исчезла необходимость хотя бы показывать видимость выполнений решений Европейского суда по правам человека. Репрессиями удается "продавать" миру и самим россиянам иллюзию поддержки населением войны, – рассказывает Сергей Давидис, руководитель проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал".

По оценке "Поддержки политзаключенных. Мемориал", в России сейчас 679 человек лишены свободы по политическим мотивам. Давидис считает, что новые законы в значительной мере копируют сталинское законодательство об антисоветских преступлениях. Их формулировки нарочито широкие, чтобы можно было подвести под них всё что угодно:

Тысячи мирных граждан, похищенных в Украине, содержатся в России вне всякой правовой базы

– Делаются шаги по отказу от базовых принципов права. Статья УК о "дискредитации армии" предполагает, что информация Минобороны априори правдива и не может подвергаться никакому сомнению. Криминализировано само неодобрение гражданами того, что делает власть. Судебная практика не соответствует даже драконовскому законодательству. Горинов не распространял никаких сведений, которые можно было бы оспорить: он говорил о том, что в Украине погибают дети. Кагарлицкий не говорил, что правильно украинцы ударили по Крымскому мосту: он говорил, что этого можно было ожидать, что такова логика военного конфликта. Тысячи мирных граждан, похищенных в Украине, содержатся в России вне всякой правовой базы, – говорит Давидис.

По данным проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал", уровень репрессий в России тем не менее ещё ниже белорусского. Количественно политзаключенных в России и Беларуси примерно одинаково, но в Беларуси населения в 14 раз меньше.

По подсчетам исследовательского центра "Сова", в 2022 году вдвое выросло применение административных статей, наказывающих за выражение мнений: административные наказания получили 10 с половиной тысяч человек. В значительной степени рост обеспечивался применением статьи о "дискредитации армии", но не только.

За запрещенную символику привлечено к ответственности 4000 человек. В 2023 году было меньше антивоенных протестов, и по административным статьям осудили около 7400 человек. Но это всё равно существенно больше, чем было в предвоенном 2021 году.

Либо репрессии дозируются, либо уже есть дефицит силовиков, специализирующихся на политических делах

Наблюдается существенный рост количества уголовных дел за публичные высказывания. Самая популярная уголовная статья сейчас – так называемое оправдание терроризма. Под это подпадают обсуждения как актов саботажа внутри России, так и действий ВСУ. По оценке центра "Сова", уголовных дел могло бы быть гораздо больше. Из этого может быть сделан вывод, что либо репрессии дозируются, либо уже есть дефицит силовиков, специализирующихся на политических делах. Например, практически прекратились преследования членов организации "Хизб ут-Тахрир", сотни которых ранее были осуждены по политическим уголовным делам.

Почти 20 тысяч задержанных

– Последние массовые антивоенные протесты в России были в 2022 году во время мобилизации. После тех масштабных задержаний люди стремились находить другие формы выражения своей антивоенной позиции. Поэтому в 2023-м и в начале нынешнего года мы видели в основном антивоенные одиночные пикеты, посты в соцсетях и другие высказывания в интернете, а также другие форматы, не требующие большого физического скопления людей. Люди выбирают их из-за давления и запугивания со стороны властей, хотя власти преследуют и за них тоже, – объясняет аналитик ОВД-Инфо Виолетта Фицнер.

За "дискредитацию армии" заведено более 8 тысяч административных дел, большое количество из них – за выражение мнений в интернете, прежде всего во "ВКонтакте" и телеграме, а также за видео и посты в инстаграме.

Власти продолжают расширять репрессивное законодательство

– Скорость рассмотрения антивоенных уголовных дел явно быстрее, чем других политических. Власти используют закон об "иностранных агентах" для преследования антивоенных активистов. Минюст прямо пишет на своем сайте, что человек признан иностранным агентом за то, что он или она "выступали против специальной военной операции на Украине". Власти продолжают расширять репрессивное законодательство, направленное на подавление антивоенной позиции. Недавно был принят закон, предусматривающий конфискацию имущества у тех, кто распространяет "фейки" о Вооруженных силах, – отмечает Фицнер.

По данным ОВД-Инфо, за два года войны за антимилитаристский протест были задержаны 19 855 человек, заведены уголовные дела на 849 человек. 267 из них лишены свободы, у 24 из них – серьезные проблемы со здоровьем.