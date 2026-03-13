"Это было ужасно". В Конгрессе США обсуждают удар по иранской школе

Окончательная оценка событий, связанных со смертоносным ракетным ударом по иранской школе для девочек, будет представлена Конгрессу в ближайшие дни, сообщили источники Радио Свободная Европа/Радио Свобода на фоне растущего числа сообщений о том, что атака, вероятно, была проведена Соединенными Штатами.

По словам двух американских чиновников, знакомых с ситуацией, появляется все больше доказательств того, что удар мог быть результатом использования американскими войсками устаревшей разведывательной информации. Собеседники РСЕ/РС предупреждают, что оценка остается предварительной.

Чиновники, которые пообщались с нами на условиях анонимности, поскольку расследование продолжается, заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о неверной разведывательной информации, появившиеся, в частности, в The New York Times и Reuters, но добавили, что первые выводы указывают на то же самое.

28 февраля ракетный удар поразил начальную школу для девочек в южном иранском городе Минаб (провинция Хормозган), в результате чего, по данным местных властей, погибли по меньшей мере 175 человек, в том числе 168 детей.

Устаревшие данные?

Министр обороны США (это ведомство сейчас именуется военным министерством) Пит Хегсет и другие американские официальные лица подчеркнули, что Соединенные Штаты не наносят преднамеренные удары по гражданскому населению.

Президент Дональд Трамп сначала предположил, что за атакой может стоять Иран. Когда 11 марта его снова спросили о сообщениях, указывающих на ответственность США, Трамп ответил, что не знает достаточно о происшествии, чтобы комментировать его, но примет результаты расследования.

Если ошибка американских военных будет подтверждена, это станет одним из самых смертоносных инцидентов с жертвами среди гражданского населения, в которых были вовлечены войска США за последние десятилетия.

Два источника, ознакомленные с предварительными выводами расследования, сообщили Reuters, что данные о целях, использованные офицерами Центрального командования США, по-видимому, основывались на устаревшей разведывательной информации. Остается неясным, как устаревшая информация была включена в процесс определения целей и почему она не была проверена перед ударом.

Архивные версии веб-сайта школы указывают, что она расположена рядом с комплексом, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), элитными иранскими силами, которые подчиняются непосредственно верховному лидеру страны.

Есть признаки, указывающие на возможную ошибку в определении цели

Следователи изучают, могли ли прежние разведывательные данные, касающиеся этого места, согласно которым военные объекты находились ближе к территории школы, повлиять на ошибку в определении цели. Представитель Пентагона отказался обсуждать предварительные выводы, заявив лишь, что "инцидент расследуется".

Однако в частном порядке официальные лица заявляют, что законодатели вскоре получат первоначальный брифинг. "Есть признаки, указывающие на возможную ошибку в определении цели, – сказал один из американских чиновников РСЕ/РС. – Но проверка продолжается, и было бы преждевременным делать окончательные выводы, пока следователи не завершат свою работу".

Давление в Конгрессе усиливается

Эти сообщения вызвали резкую реакцию в Конгрессе, где законодатели требуют привлечения виновных к ответственности.

Группа из 46 законодателей во главе с сенаторами-демократами – Джин Шахин, Крисом Ван Холленом, Тимом Кейном, Элизабет Уоррен и Брайаном Шатцем – направила министру Хегсету письмо с требованием провести оперативное расследование.

Сенаторы заявили, что результаты расследования – и любые меры по привлечению виновных к ответственности – должны быть обнародованы как можно скорее, подчеркнув, что международное гуманитарное право требует от Соединенных Штатов минимизировать ущерб для гражданского населения.

Выступая в Сенате 11 марта, Брайан Шатц отметил, что этот инцидент подчеркивает опасность легкомысленного отношения к войне. В своих ремарках, которые отражают более широкие опасения демократов, он утверждал, что точность и дисциплина в военных операциях не являются признаками слабости. Сенатор отметил, что когда лидеры на вершине командной цепочки проявляют небрежность, последствия могут быть трагическими как в моральном, так и в стратегическом плане. Шатц заявил, что Соединенные Штаты не должны легкомысленно относиться к применению силы или принимать гибель гражданских лиц как нечто, что можно просто списать со счетов.

Другой демократ, Крис Мерфи, выступил с развернутой критикой общей стратегии администрации в конфликте с Ираном, назвав удар по школе трагическим примером того, что он описал как несогласованный план войны. Мерфи сказал, что ошибки в войне неизбежны, но утверждал, что такие трагедии иллюстрируют, почему крупномасштабные бомбардировки редко достигают своих политических целей. Он также обвинил администрацию в том, что она не рассказала американской общественности как о причинах удара, так и о более широких целях войны.

Признать ошибку

Некоторые республиканцы также публично признали, что США, вероятно, несут ответственность за удар по школе. Джон Кеннеди из Луизианы заявил, что "это было ужасно", добавив, что Соединенные Штаты никогда бы не стали намеренно наносить удары по гражданским лицам. Подчеркнув, что расследование продолжается, сенатор выразил сожаление по поводу гибели людей и сказал, что Пентагон должен точно установить, что произошло.

Худшее – это притвориться, что ничего не произошло

Сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис отметил, что США не должны игнорировать инцидент, если будет доказано, что он является результатом американского удара. "Худшее, что мы можем сделать, – сказал Тиллис журналистам, – это притвориться, что ничего не произошло".

По его словам, если расследование покажет, что ответственность лежит на американских войсках, страна должна открыто признать свою ошибку. В то же время сенатор отметил, что близость школы к иранскому военному объекту усложняет обстоятельства, связанные с ударом.

Кадры с места событий и первые отчеты о расследовании указывают на то, что школу поразила крылатая ракета "Томагавк". Это оружие используется американскими войсками и применялось на начальной фазе совместных ударов США и Израиля по Ирану.