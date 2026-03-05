"Это действительно страшно". Жизнь под бомбами в Иране и Израиле

Иранцы охвачены страхом и надеждой, в то время как Соединенные Штаты и Израиль продолжают массированные бомбардировки, направленные на нанесение максимального ущерба правящему в Иране теократическому режиму. В то же время Иран наносит воздушные удары по соседним странам, в первую очередь по Израилю.

Воздушные удары, начиная с 28 февраля, уничтожили большую часть иранского руководства, в том числе верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Но, по данным местных гуманитарных организаций, они также привели к гибели сотен мирных жителей и разрушению школ и больниц.

"Мы были рады новости о смерти Хаменеи, – сказал 56-летний мужчина из Тегерана, пожелавший остаться анонимным из соображений безопасности, в интервью Radio Farda (иранской редакции Радио Свободная Европа/Радио Свобода). – Но теперь эти массированные бомбардировки беспокоят меня. Иран не должен быть разрушен и раздроблен. Я надеюсь, что будущее будет светлым".

Смерть Хаменеи, который почти 40 лет правил страной железной рукой, была встречена с радостью некоторыми жителями Ирана. Но внимание многих быстро переключилось на то, что будет дальше.

Воздушная кампания США и Израиля представляет собой угрозу существованию иранской теократии. Некоторые иранцы, однако, опасаются, что в случае краха Исламской республики их многонациональная страна с населением около 90 миллионов человек может погрузиться в гражданскую войну и анархию, как это ранее случилось с ее соседями – Ираком и Афганистаном.

"Бомбардировки ужасают, и мы слышали, как они [ракеты США и Израиля] попадали в жилые районы, – рассказала 49-летняя жительница Тегерана Radio Farda. – Мы не можем спать по ночам, и одна из моих собак из страха прячется в ванной".

Соединенные Штаты и Израиль в начале операции призывали иранцев подняться на восстание и "взять власть в своей стране". Однако на удивительно тихих улицах крупных иранских городов, которые патрулируются Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и военизированной организацией "Басидж", нет никаких признаков восстания.

В январе власти жестоко подавили массовые протесты, убив тысячи людей. Эти выступления стали самой серьезной угрозой режиму за последние десятилетия.

В Тегеране, городе с населением 10 миллионов человек, многие остаются дома, поскольку США и Израиль продолжают наносить удары по объектам безопасности и правительственным целям.

По данным Иранского общества Красного Полумесяца, число людей, погибших в стране с момента начала атак США и Ирана 28 февраля, к 4 марта достигло 787. Между тем базирующаяся в США организация "Правозащитники в Иране" сообщила, что погибли более 1100 мирных жителей, в том числе 181 ребенок.

"Многие ждали новостей о смерти лидера [Хаменеи], но звуки ракет и взрывов, гибель детей и взрослых не оставляют места для радости", – говорит 27-летняя жительница Тегерана.

Подобные свидетельства публикуют и другие СМИ. Так, Би-Би-Си приводит слова другого молодого иранца, пережившего недавние бомбардировки: "Я все еще слышу взрывы. Я не уверен, звучат ли они только в моих ушах или действительно все еще продолжаются на самом деле. Я устал. Я больше не рад [возможности смены режима], нет. Просто устал. И растерян, не зная, что может случиться".

Другой молодой иранец пишет: "Сегодня [во вторник] я насчитал 30 взрывов. С каждым днем становится все хуже и хуже. Сегодня дым заполнил воздух в нашем доме. Как вы думаете, чем это закончится? Когда это закончится? Я просто хочу процветания. И мира для всех нас. Это страшно. Очень страшно".

Многие покинули иранскую столицу, подчинившись распоряжениям властей. Улицы Тегерана и ряда других крупных городов выглядят сейчас пустынными как никогда.

Неоднозначна и позиция многочисленной иранской диаспоры в разных странах. Washington Post описывает прямо противоположную реакцию представителей иранской общины, живущих в окрестностях Лос-Анджелеса – иранская диаспора в Калифорнии считается одной из крупнейших в мире. 38-летний Реза Ариан из Калвер-Сити в Калифорнии принял участие в акции в поддержку операции США и Израиля: "Этот режим нас пытал, убивал, бросал в тюрьмы. Сейчас с помощью Америки и Израиля мы можем почувствовать себя свободными".

43-летняя Аида Ашури, напротив, присоединилась к выступлению другой группы иранцев, которые в центре Лос-Анджелеса протестовали против ударов по их родине. Она вспоминает, как в детстве пряталась в подвале во время бомбежек в ходе ирано-иракской войны, и ей больно сознавать, что сейчас множество иранцев вынуждены переживать нечто подобное. "Я возмущена и разочарована. [Иранцы] заслуживают того, чтобы жить и строить свою страну такой, как они хотят, без вмешательства извне", – говорит она.

Что делать с режимом?

Составить реальное представление об общественном мнении в Иране, как и в других странах с авторитарными режимами, довольно сложно. Тем не менее некоторые социологи пытаются это сделать. Так, независимая Группа по анализу и измерению общественного мнения (GAMAAN) базируется на данных анонимных интернет-опросов, проводимых, учитывая ограничения, с которыми сталкивается онлайн-коммуникация в Иране, через программу VPN Psiphon, которую ежедневно используют от 5 до 11 млн иранцев.

В 2020 году опросы, проведенные GAMAAN, показали, что около 70% респондентов не поддерживают обязательное ношение хиджаба и некоторые другие повседневные правила поведения для женщин, действующие в Исламской республике. Всего два года спустя в Иране начались массовые протесты – после того, как погибла 22-летняя Махса Амини, избитая сотрудниками полиции нравов за "неподобающее" ношение хиджаба.

В сентябре 2025 года исследователи из GAMAAN спросили более 30 тысяч жителей Ирана об их взглядах на положение в стране. В пользу смены режима выступили более 41% опрошенных, еще 21% поддержал был постепенную "структурную трансформацию" Исламской республики. Напротив, сторонниками "принципов Исламской революции и верховного лидера" (тогда им был погибший на днях в результате американо-израильского воздушного удара аятолла Али Хаменеи) назвали себя около 12% респондентов, примерно столько же высказались за сохранение режима, но в реформированном виде.

Однако мнения относительно методов, которыми можно достигнуть политических перемен, разошлись сильнее. 31,4% респондентов отдали предпочтения акциям гражданского протеста, 18,4% – внешнему давлению и/или интервенции, 14,4% – участию в выборах, 5,5% – протестам с применением насилия. (Остальные опрошенные отвергли все предложенные опции или заявили, что не имеют определенного мнения).

Эти данные, возможно, полностью не отражают позицию иранского общества (которая сейчас, после начала военных действий, может так или иначе меняться), но представляют собой определенный срез общественного мнения.

Израильтяне

Толпы гражданских лиц в костюмах танцевали на улицах, отмечая праздник Пурим, когда раздался сигнал воздушной тревоги. Люди сразу же потянулись к убежищам – некоторые с младенцами на руках, другие с напитками.

В этот раз убежищем стала близлежащая подземная парковка, где веселящиеся люди продолжили праздник, кружась с переплетенными руками и энергично напевая. Один мужчина был привязан к надувной лошадке. Ребенок был одет как цыпленок, а родитель – как пингвин.

Это был момент, когда веселая вечеринка столкнулась с войной.

"Конечно, это страшно, но я думаю, что мы знаем, что с нами все будет хорошо. Такое уже бывало, – говорит Ребекка, 20-летняя американка с годовалым ребенком на руках, которая переехала в Израиль три года назад. – Это часть жизни в Израиле. Знаете, нужно просто принимать удары".

Позже, в придорожном ливанском ресторане на пути в Тель-Авив, настроение было более сдержанным: около 20 человек теснились в крошечном бункере. Женщина тихо плакала, ее муж обнимал ее. Семья американских туристов беспокоилась о том, как им выбраться из Израиля и вернуться домой в Калифорнию. Снова раздался глухой звук перехваченных ракет над головой.

На этот раз остатки иранской ракеты находились неподалеку. Службы экстренной помощи пробивались сквозь вечерний трафик, а полицейские отчаянно жестикулировали водителям, чтобы те освободили дорогу. Блокировка дороги, чтобы остановить людей, едущих в направлении места падения ракеты, еще больше усугубила пробки.

Когда 4 марта наступила ночь, снова зазвучали сирены. Израильтяне живут так уже много лет, особенно во время войны в Газе с группировкой ХАМАС. Но, по словам 37-летней женщины, назвавшейся Анной, "мы к этому не привыкли". Анна рассказала, что в ее доме нет убежища, поэтому она переходит в здание на другой стороне улицы, чтобы укрыться.

Когда атаковал ХАМАС, она перестала беспокоиться, но, по ее словам, Иран представляет гораздо большую угрозу. "Это действительно страшно".

Для войн Израиля с соседними странами обычно характерно асимметричным соотношением потерь, наступательной мощи и средств противовоздушной обороны – в пользу Израиля. Нынешняя война не стала исключением. По состоянию на 4 марта в стране погибли 12 мирных жителей, в основном в результате удара по Бейт-Шемешу, который пришелся прямо по жилому кварталу.

4 марта министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ВВС США и Израиля в настоящее время достигли практически "безоговорочного" контроля над иранским воздушным пространством.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любое новое лицо, избранное в Иране в качестве верховного лидера после гибели аятоллы Али Хаменеи в результате авиаудара 28 февраля, в первый день кампании, "станет несомненной целью для ликвидации".