"Это связано с войной". В России засекретили демографические данные

В России решили засекретить данные о демографии: соответствующую информацию перестала публиковать Федеральная служба государственной статистики. Раздел "Демография" исчез из Обзора социально-экономического положения в РФ за май. Данных также нет в разделе на сайте Росстата, который в последний раз обновлялся в марте. Это касается сведений о естественном приросте или убыли населения, количестве рождений и смертей, браков и разводов, миграции и общей численности населения.

Власти также засекретили данные о количестве людей, прибывших в Россию, и местах, откуда они приехали. Недоступна информация о распределении беженцев по российским регионам, о вынужденных переселенцах и людях, получивших временное убежище.

Ранее демограф Алексей Ракша сообщил, что теперь российские специалисты по демографии будут получать данные статистики под личную подпись и только для служебного пользования. Вскоре после этого Ракшу включили в реестр "иностранных агентов".

Эксперт, знакомый с ситуацией в отрасли (он просил не называть его имени), рассказал Радио Свобода, что теперь демографам доступны только два показателя: публикуемые на сайте ЕМИСС суммарный коэффициент рождаемости по регионам и суммарный коэффициент третьих и последующих детей. ️ Эта политика государства продиктована войной России против Украины, уверен учёный.

Общий ущерб – это военные потери и отток людей

"Я думаю, что это связано с "очисткой" списка воинских частей, которая стала массово происходить с прошлого года. Новый министр обороны Андрей Белоусов, видимо, решил обновить штатное расписание, удалить всех пропавших без вести, чтобы можно было всё упорядочить и нанять на войну новых людей. Эти данные стали поступать в ЗАГСы, и официальная мужская смертность стала расти. Но российское государство не может позволить, чтобы даже таким косвенным путем – с помощью данных об избыточной смертности – можно было подсчитать потери на фронте. Хотя в этом нет никакого смысла, потому что проект "Медиазона" всё замечательно считает и оценивает. Поэтому смысла в этом не очень много, но власти всё равно боятся реальных данных", – говорит эксперт.

Вместе с этим собесеник Радио Свобода говорит, что демографическую ситацию в России рано называть катастрофической.



"Выросла мужская смертность, у мужчин на два года упала продолжительность жизни, но уровень рождаемости почти не изменился. Произошёл отток населения, я думаю, что уехало меньше полумиллиона человек, но огромное количество вернулось обратно. В итоге общий ущерб – это военные потери и отток людей, а рождаемость из-за войны почти не изменилась. Демографическая ситуация в России была сложной и до войны, война сделала её ещё сложнее, но это ещё не катастрофа".



За официальными данными из России следит проект "Если быть точным". Там отмечают, что Росстат не стал публиковать информацию об ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) в российских регионах за 2024 год. Ведомство должно было это сделать до 20 марта, но цифры не вышли ни в региональном, ни в гендерном разрезе. Из материалов Росстата понятно, что общая ожидаемая продолжительность жизни в России 2024 году составила 72,84 года.

Впервые с пандемии COVID-19 общая ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 0,4 года. "Если бы эти данные были опубликованы, в некоторых регионах можно было бы увидеть резкое падение показателя. Однако однозначно утверждать, что причина – в потерях из-за боевых действий, нельзя", – пишут авторы проекта "Если быть точным". В июне 2023 года Росстат не стал публиковать данные о причинах смертности в России.

Исследователь Высшей школы социальных наук EHESS в Париже Абы Шукюров тожесчитает, что засекречивание демографисеких данных связано в первую очередь с войной.

Все думают, что это связано с войной

"Это связано с двумя принципиальными причинами. Ещё с начала войны мы замечали, что статистика постепенно закрывалась. Всё начиналось с показателей смертности, а потом власти перешли на более общие показатели, которые касаются численности населения и даже рождаемости, что, кстати говоря, очень необычно. Как правило рождаемость всегда трогают в последнюю очередь. Эта тенденция связана с войной. Демографический кризис, о котором все говорят, наблюдался в России и до этого.

Вторая причина, как мне кажется, заключается в том, что сейчас губернаторам регионов поручили отчитываться за свою деятельность, в том числе по демографическим показателям. В комплексный показатель эффективности (КПЭ) губернаторов добавили коэффициент суммарной рождаемости, ожидаемую продолжительность жизни и численность населения. Мне кажется, что таким образом губернаторы хотят иметь возможность для манипуляций и контроля", – говорит Шукюров.

Уже сейчас коллеги ломают голову над тем, как им в будущем готовить доклады или семинары

По словам собеседника Радио Свобода, засекречивание таких данных может привести к тому, что учёные и исследователи потеряют доступ к информации, чтобы нормально осуществлять свою деятельность.

"Уже сейчас коллеги ломают голову над тем, как им в будущем готовить доклады или семинары. Непонятно, как это будет организовано. Будут ли они получать данные или не будут, будут эти данные только для служебного пользования или нет. То есть ещё одно серьезное последствие этого решения – мы не будем получать информацию о том, что происходит с демографией в России. Но нам это интересно и важно. Например, уже сейчас мы не можем даже косвенно оценить потери в войне, потому что власти закрыли подробную статистику причин смерти. Если нет данных по рождению, мы не понимаем, что в России происходит с рождаемостью. То же самое по миграции. Данные вообще стали менее подробными", – отмечает Абы Шукюров. В то же время даже имующаяся статистика, по его словам, позволяет с уверенностью говорить о том, что война и массовое бегство россиян из страны стали основными факторами, влияющими на лемографию.



"Мы наблюдаем избыточную смертность мужчин трудоспособного возраста, от 20 до 55 лет. По официальным данным, за 2022-2023 годы погибло как минимум 140 тысяч человек. Нужно понимать, что официальные оценки не включают ряд категорий людей, например, пропавших без вести, так что некоторые умершие в статистику не попадают. Соответственно, цифру 140 тысяч можно умножать в 2-2,5 раза.

Война в Украине – это одно из важнейших последствий для российской демографии. Второе последствие – это уехавшие из-за войны. У нас нет точной цифры, эксперты говорят, что их может быть около 500 тысяч, кто-то считает, что больше. Но очевидно, что это заметная цифра, и Россия потеряла часть креативного класса. Что касается уровня рождаемости – тут наблюдается падение, коэффициент рождаемости сегодня уже ниже 1,4. Но это не связано с войной. Рождаемость снижалась в рамках тех трендов, которые и так предсказывались всеми экспертами. Другой важный фактор – это продолжительность жизни. Война сократила ожидаемую продолжительность жизни мужчин молодого возраста, чего до этого в российской статистике не наблюдалось, и этот удар особенно заметен в самых бедных регионах России", – говорит эксперт.