В 2023 году в России родилось меньше всего детей после 1991 года

В 2023 году спад рождаемости в России достиг рекордного уровня с момента распада СССР. Об этом сообщил демограф Алексей Ракша, проанализировав данные загсов и Росстата. По его словам, в прошедшем году в России родилось 1,213 миллиона детей. Данные не включают в себя аннексированный Крым и Чечню, по которой статистики пока не опубликовано.

Ранее самым "провальным" по рождаемости годом с момента независимости России был 1999-й, когда родилось 1,215 миллиона младенцев.

Продолжительность жизни россиян в 2023 году составила около 73,5 лет. Это выше, чем в предыдущие годы. Ракша подозревает, что в статистику могли не попасть 30-40% смертей на фронте в Украине, что могло бы снизить цифру продолжительности жизни "на пару десятых, а у мужчин вдвое сильнее".

Российские демографы, в том числе официальные инстанции, и раньше прогнозировали дальнейший спад рождаемости. Социальный фонд России, который, в частности, занимается вопросами материнского капитала и детских пособий, осенью прошлого года опубликовал прогноз, согласно которому в 2023 году в стране родятся 1,245 миллионов человек, в 2024-м - 1,172 миллиона, в 2025-м — 1,153 миллиона, а в 2026-м — 1,143 миллиона детей.