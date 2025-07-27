"Это угроза для властей”. Россия без YouTube - возможно, но не сейчас

Российские регуляторы в сфере технологий и пропаганды годами не находили покоя из-за размаха YouTube — видео платформы, которая до сих пор в России являлась основным источником новостей, информации и развлечений, практически неподцензурных и к тому же приносящих значительные доходы тысячам российских блогеров и лидеров общественного мнения. Сколько времени осталось YouTube в России - мнения экспертов и факты.

В надежде разочаровать и отвратить российских пользователей YouTube, власти страны “придушили” эту принадлежащую Google платформу, замедлив её работу до скоростей, неприемлемых для просмотра большого видео.

Из Кремля угрожали гиганту из кремниевой долины, требуя разместить В России серверы Google, чтобы регуляторы могли лучше контролировать трафик. Также не прекращаются попытки попытались развивать отечественные альтернативы, которые находились бы под контролем регулирующих органов.

Каковы результаты на данный момент? По словам экспертов, власти России пока не готовы перекрыть YouTube, но скоро будут способны это осуществить.

Усилия в этом направлении, которые нарастали годами, являются частью более широкой кампании, поддерживаемой Кремлем, - по созданию в России собственного “управляемого” интернета, где россиянам, под видом неограниченного доступа к информации будет предоставлен контролируемый властями выбор и пристальное наблюдения со стороны спецслужб.

В рамках этой кампании на прошлой неделе российские власти дали понять, что готовятся заблокировать WhatsApp — принадлежащее Meta приложение для обмена сообщениями, которое широко используется для новостей и общения.

Филипп Дитрих, исследователь и эксперт по российскому интернету аналитического центра “Немецкое общество внешней политики” (DGAP), считает, что популярность YouTube в России – это “серьёзная угроза для правительства”. “Конечно, если вам удастся создать платформу, на которой вы сможете контролировать, какие видео попадают в интернет, а какие нет, это, безусловно, принесёт огромное преимущество”.

Главные игроки

Миллионы россиян смотрят потоковые видео сервисы. YouTube, безусловно, самый популярный из них, и эта тенденция только нарастала после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Расследования Алексея Навального и его “Фонда борьбы с коррупцией” на YouTube собирали десятки миллионов просмотров только в России. Более 10 миллионов человек в России и за рубежом подписаны на YouTube канал независимого интервьюера Юрия Дудя. По данным маркетингового исследования Mediascope, во второй половине 2024 года YouTube ежемесячно посещали почти 96 миллионов россиян. Однако в первой половине 2025 года этот показатель снизился после того, как регулирующие органы начали замедлять работу сервиса.

К тому времени в рунете появилось по меньшей мере пять проектов потокового видео стриминга, призванных составить конкуренцию YouTube.

VK Video — стриминговый сервис, созданный “ВКонтакте”, российским аналогом Facebook, — отстает по количеству просмотров, но его аудитория стабильно растет. Другие платформы включают принадлежащий “Газпрому” RuTube; Zen, который отделился от “Яндекса” в 2022 году; и Video OK — еще одна социальная медиа-платформа, похожая на Facebook, также принадлежащая “ВКонтакте”. АНО “ТВ-новости” (управляет также Russia Today), инвестировало в стриминговый сервис “Платформа”, запустив его в июне 2024 года.

Что касается сервиса "Платформа", то по всем параметрам это был провал: ежедневная аудитория составляла всего несколько десятков тысяч человек. По данным расследовательского проекта “Система”, самый популярный контент на ”Платформе” — пиратский. В прошлом месяце разработчики “Платформы” объявили о “перезапуске” сервиса.

VK Video - это главный игрок. У них есть деньги. Их поддерживает государство

“Это очевидная попытка создать сервис как “бизнес” на блокировке главного конкурента: YouTube, — считает Михаил Климарев, российский блогер и директор правозащитной организации “Общество защиты интернета”, — При этом очевидно, что деньги идут из [государственного] бюджета, а не от частных инвесторов. Это просто обычное воровство”.

По словам Филиппа Дитриха, на данный момент VK Video является наиболее жизнеспособной альтернативой YouTube и, скорее всего, в конечном итоге полностью его заменит: “По моему мнению, единственная серьёзная альтернатива — это VK Video. Думаю, это главный игрок. У них есть деньги. Их поддерживает государство. Они пойдут ва-банк. У них есть серверы, инфраструктура, хорошее программное обеспечение, хорошие инженеры. Если деньги не попадут в коррупционные схемы, если они действительно пойдут по назначению, VK Video будет успешным”.

Государственная поддержка осуществляется в лице контролирующих акционеров "ВКонтакте" и ее высшего руководства. СОГАЗ, страховая компания, контролируемая доверенным лицом Путина Юрием Ковальчуком, является одним из основных акционеров наряду с “Газпром-Медиа”, медиа-подразделением государственного газового гиганта “Газпром”. “Газпром-Медиа” также владеет RuTube, который Кремль часто использует для публикации официальных видеороликов.

Генеральным директором “ВКонтакте” является Владимир Кириенко, отец которого Сергей Кириенко - первый заместитель руководителя администрации президента РФ. Внучатый племянник Ковальчука, Степан, был вице-президентом “ВКонтакте”, помогая, в частности, развитию VK Video.

По словам Филиппа Дитриха, на данный момент самые серьезные вопросы к VK Video связаны с достоверностью его статистики по количеству и качеству аудитории: нет реального способа оценить, являются ли его “показатели вовлеченности” — клики, лайки, репосты, время, проведенное за просмотром, — реальными или надуманными.

Строительство “стены”

Попытки российских властей усилить контроль над Интернетом начались еще в конце 1990-х годов. В 2000 году была внедрена СОРМ-2 — система оперативно розыскных мероприятий, разработанная совместно ФСБ и Госкомсвязи РФ. После СОРМ-1, которая была принята в середине 1990-х и ориентирована на прослушивание телефонных разговоров, СОРМ-2 – это система протоколирования обращений к сети интернет, то есть по сути инструмент слежки в интернете.

Надо их душить

За прошедшие годы власти РФ приняли ряд законов, ужесточающих контроль над интернет-компаниями и расширяющих надзорные полномочия Роскомнадзора. Они консолидировали контроль над ведущими отечественными технологическими гигантами – “Яндексом”, “ВКонтакте”, Mail.ru, Wildberries – под руководством лояльных Кремлю владельцев.

В России практически криминализовано использование VPN, которые позволяют людям читать, просматривать или загружать контент, не привлекая внимания властей. Законодатели даже пытаются криминализировать поиск самих VPN.

“Надо их душить, согласен полностью, говорю без всякого стеснения”, — Так Владимир Путин в мае 2025 на встрече с российскими предпринимателями отреагировал на предложение генерального директора компании Iva Technologies Станислава Иодковского "чуть-чуть ограничить" деятельность компаний, таких как Microsoft и Zoom, которые "не до конца ушли" из России.

Филипп Дитрих, эксперт по российскому интернету делает вывод: “Я думаю, что Россия движется к китайской модели, а не к северокорейской. Некоторые думают, что будет полное отключение. Это просто невозможно. Это разрушит экономику”.

Заставить людей пользоваться этим приложением, не навязывая его открыто

Помимо отталкивания россиян от YouTube, власти также продвигают идею создания “суперприложения” МАХ, которое позволило бы россиянам делать множество вещей: общаться в чате, скачивать музыку, играть в игры, обмениваться фотографиями, проводить онлайн встречи, совершать банковские операции, вызывать такси, платить налоги, заказывать еду.

Разработанное “ВКонтакте” приложение МАХ было протестировано в марте 2025 года. В июне Путин заявил, что все государственные онлайн услуги должны быть переведены в MАХ.

“Единственное, что вам, по сути, нужно сделать, — это придумать, как заставить людей пользоваться этим приложением, не навязывая его открыто, — говорит Филипп Дитрих, — Таким образом вы сделаете эту экосистему совершенно незаменимой: с этим приложением можно делать буквально всё”.

Власти также не скрывают, что попытаются оттолкнуть пользователей от популярных мессенджеров — российского Telegram или WhatsApp, который в настоящее время является самым популярным мессенджером в России, по данным Mediascope.

“Заставить [россиян] уйти с удобных и привычных платформ, которыми они пользовались десятилетиями, и довериться абсолютно небезопасному “Максу” — сложная задача, — сказал в эфире телеканала “Настоящее Время” известный российский интернет-активист Саркис Дарбинян, — Поэтому мне кажется, что нас здесь ждёт тот же сценарий, что и с YouTube. Безумный всплеск популярности VK Video начался примерно в то же время, когда начали блокировать YouTube, в чём российские власти до сих пор не признаются”.



