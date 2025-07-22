"Методичка по Оруэллу"

Депутаты приняли закон о штрафах до 5 тысяч рублей за "поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним", в том числе с использованием VPN-сервисов.

Экстремистскими материалами российские власти считают книги, сайты, аудио- и видеозаписи из списка Минюста; работы лидеров нацистской Германии и фашистской Италии; выступления и изображения руководителей СС, СД и гестапо; публикации, оправдывающие насилие и убийства по национальному, расовому или религиозному признаку.

Если документ одобрит Совет Федерации и подпишет Владимир Путин — закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Фракция "Новые люди" отказалась поддерживать законопроект. А депутат от КПРФ Артем Прокофьев считает, что закон вводит ответственность именно за потребление контента: "Авторы и сторонники утверждают, что закон не коснется массового пользователя. Но объясните: как вы будете доказывать умысел... это борьба с гражданами. Это даже не требование молчать — это требование не искать и не думать".

Претензии к законопроекту выражали даже глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина и пропагандистка Маргарита Симоньян.

Экс-кандидат в президенты России Борис Надеждин и его соратники во вторник, 22 июля, вышли с протестом к зданию Госдумы. Нескольких человек задержали. Надеждин пообещал продолжать протесты.

О том, как будет работать новый закон, который расколол даже сторонников режима и самих депутатов, как он поможет спецслужбам и чего опасаться гражданам - обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политиками Андреем Пивоваровым и Евгением Ступиным.



