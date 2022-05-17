"Эту войну нельзя выиграть". Антивоенный протест в регионах

В России продолжаются преследования людей, выступающих против войны с Украиной. По данным проекта ОВД Инфо, с 24 февраля этого года было проведено как минимум 15442 задержаний, связанных с антивоенными акциями или высказываниями. 13 мая в Ижевске сотрудники ФСБ задержали руководителя проекта "Поисковик фальсификаций" Олега Аникина. У активиста дома провели "осмотр жилища" и изъяли всю технику. Полдня Аникин, к которому не допускали адвоката, провел в управлении ФСБ и центре "Э". Обвинение ему не предъявлено, правовой статус неясен.

Олег Аникин, окончивший исторический факультет Удмуртского госуниверситета, на допросе в ФСБ отказывался отвечать на вопросы и читал лекцию о вреде войны для России. Но сотрудники ведомства, по словам активиста, с ним не согласны: как и большинство россиян, поддерживающих "спецоперацию", они искренне верят, что в Украине свирепствуют нацисты, которые рано или поздно напали бы на Россию, поэтому страна нанесла "упреждающий удар".

О задержании Олега Аникина сообщил телеграм канал "Удмуртия против коррупции". Друзья, коллеги и адвокат полдня искали активиста во всех отделениях полиции, куда его отвезли после допроса в ФСБ и центре "Э". В итоге Аникина отпустили, не предъявив никакого обвинения. По его словам, силовиков заинтересовал файл из телефона, изъятого еще в марте после первых антивоенных постов в социальных сетях:

У них мозги промыты пропагандой, они говорят, что в Украине есть нацисты, поэтому война была неизбежна

- У меня забрали телефон и ноутбук, изъяли телефон жены. Привели двух понятых с улицы, ничего не говорили, только проводили обыск. Искали какую -то символику, документы, формально это называлось даже не обыском, а "осмотром жилища". Потом повезли в ФСБ на улицу Советская. Там требовали все рассказать, пытались давить морально, говорили, что мне выгоднее с ними сотрудничать, но я с ними общался на отвлеченные темы. У них мозги промыты пропагандой. Когда я говорил, что война – это плохо , в первую очередь, для России, они отвечали, что в Украине есть нацисты. Поэтому война, по их мнению, была неизбежна. Не сегодня - так через 20 лет на Россию бы напали, и поэтому надо было нападать первыми.

- Вы понимаете, почему пришли именно к вам?

Выходил на митинги в поддержку Навального

- До этого на меня были заведены два административных дела – за антивоенные посты. В основном, я веду антивоенную деятельность в интернете, она носит просветительский характер. Веду дискуссионный клуб, общаюсь с людьми в чатах. Раньше выходил на митинги в поддержку Алексея Навального. В 2015 году, когда убили Бориса Немцова, организовал в Ижевске "Марш Весны". В 2018 году проводил акции в поддержку Грузии – тогда исполнилось 10 лет российской агрессии против этой страны. Изучал нарушения на выборах, этому посвящен проект "Поисковик фальсификаций".



- Много ли людей в Ижевске, кто против войны?

По всему городу висят зеленые ленточки, кто-то же их развешивает?

- В моем близком кругу – человек 15, не больше. С другой стороны, люди выходят на акции, которые разгоняют, так что они есть. По всему городу висят зеленые ленточки, кто-то же их развешивает? 13 марта в городе провели "антивоенный хоровод", но его все равно разогнали.

Это не закончится, пока люди не поймут, что эту войну нельзя выиграть

Думаю, процентов 80-90 людей – за эту войну. Но когда люди говорят, что они за спецоперацию - они вовсе не жертвы пропаганды. Сейчас не то время, когда люди не могут получить достоверную информацию. Люди точно знают, за что они выступают, и проблема в ценностях, которые им внушали и которых они сейчас придерживаются. Суть этих ценностей – в силовом решении любого вопроса. Это все не закончится, пока они не поймут, что эту войну нельзя выиграть. К сожалению, никакие сообщения о многочисленных жертвах на них вообще не действуют – они задумаются о целях этой войны, если начнут сомневаться, что ее можно выиграть. Сейчас они ищут оправдания этой войне, потому что они считают, что она будет выиграна. Но это не так.

- Почему лично вы – против войны?

Чтобы процветать, странам не нужно завовевывать чужие территории

- Еще в университете я читал много трудов, в том числе, по экономике – Егора Гайдара, Адама Смита. У них есть общая простая мысль – для того, чтобы процветать, странам не нужно завоевывать другие территории. Для гармоничного развития стране нужен мир, а не война. Нормальному государству нет никакой выгоды от присоединения чужих земель. И поэтому, когда начался Крымнаш, я сразу понял, что лично мне это не нужно. Стабильность мне дороже, чем непредсказуемость. Кто-то, наверное, получает удовлетворение от присоединения чужих территорий, но я вижу, что это рушит мое будущее. И когда 24 февраля началась очередная фаза этой войны, я понял, что в этой стране будущего просто не осталось, - говорит историк и активист Олег Аникин.

Лидер движения "Удмуртия против коррупции" Иван Елисеев, который ранее возглавлял штаб Алексея Навального в Ижевске, рассказал, что массовые антивоенные протесты в Ижевске сменились индивидуальным акционизмом: люди выходят в одиночные пикеты, меняют ценники в магазинах, а на стенах и заборах появляются антивоенные лозунги:

Давление на Олега Аникина - это переход российской репрессивной машины на новый уровень

- Олег Аникин - уникальный гражданский активист, основатель проекта "Поисковик фальсификаций", который боролся с нарушениями на выборах. После начала войны Олег довольно ярко заявлял в сети о своей антивоенной позиции. Давление на него – тоже показатель времени, потому что раньше на людей, которые пишут что-то в интернете, ФСБ не особо обращала внимание. Понятно, что в стране были дела за посты и репосты, но в основном, груз репрессий приходился на тех, кто выходил на площади. Так что такое внимание к тому, что люди пишут в публичных чатах – это переход российской репрессивной машины на новый уровень. По крайней мере, в Удмуртии.

- Выступают ли в Ижевске против войны, и каков масштаб этих выступлений?

60 человек смогли организоваться и поводить военные хороводы на Центральной площади

- Скажу со сдержанной гордостью , что с первого дня войны люди в Ижевске выходили на улицы практически в ежедневном режиме. Были одиночные пикеты, было несколько заметных массовых акций. Особенно хочу отметить акцию 13 марта: война шла уже несколько недель, и по всей стране, даже в таких традиционно протестных городах как Хабаровск и Санкт-Петербург, акции провести не дали. Даже в Москве акцию провести не получилось: единственной новостью с нее было то, что задержали велосипед. Людей винтили и спрашивали документы еще на подходе, и единственная акция, которая в каком-то виде состоялась, прошла именно в Ижевске. 60 человек смогли организоваться и поводить на Центральной площади города антивоенные хороводы. Конечно, с тех пор многое изменилось, протестная активность перешла в другое качество. Это тихие пикеты, надписи на стенах, зеленые ленточки, замена ценников в магазинов на ценники с антивоенными лозунгами. Все начиналось с массовых акций и перешло в индивидуальный акционизм.

Даже при быстром выходе из войны Путин не удержится у власти больше года-двух

Мне кажется, что стратегически Россия и Путин уже проиграли эту войну. Причем поражение произошло в марте. В военном смысле уже все закончилось, и вопрос следующих нескольких месяцев - как это поражение будет оформляться и каким образом Путин попытается "продать"его жителям России. Наиболее оптимистичный для Путина сценарий – что ему удастся договориться о границах до 24 февраля и о снятии части санкций, это самый волшебный для него вариант. Но мне кажется, что даже при этом самом оптимистичном сценарии российской экономике и обществу в целом нанесен такой ущерб, что даже при быстром выходе из войны Путин не сможет удержаться у власти больше года-двух. ​

Региональные чиновники не будут бороться за путинский режим

Монолитности региональных элит, о которой говорит пропаганда, не существует. Наш удмуртский губернатор Александр Бречалов всегда был максимально лоялен Путину. Поддерживал любую его дичь вроде обнуления Конституции. Сейчас что-то особо не видно, что он за войну. Потому что понятно, что война закончится. Пройдет месяц, два. Эти люди на высоких должностях больше не смогут выехать за границу, не будут иметь доступа к тому, что имели раньше. Они не готовы и не будут за это умирать. Поэтому бороться за путинский режим они не будут, – уверен руководитель проекта "Удмуртия против коррупции" Иван Елисеев.