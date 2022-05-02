Киркоров во главе протеста?

В России по случаю 1 мая были разрешены только лояльные власти манифестации, но были и одиночные выходы граждан на пикеты за мир. Каждый грозит, как минимум, значительным штрафом. В Петербурге задержали Александра Чиркова, который простоял у Гостиного двора с плакатом с лозунгом «Мир! Труд! Май». только 6 минут. Тем не менее, люди пытаются отстаивать своё конституционное право на свободу слова. А в лагере лоялистов возникли бурные конфликты. Сначала возник конфликт между пропагандистом Владимиром Соловьевым и политиками Урала. Теперь Филипп Киркоров выпустил видеообращение, призвав остановить «охоту на ведьм» внутри страны. Певец потребовал от Маргариты Симоньян прекратить нападки на Максима Галкина и Аллу Пугачёву.

Судьбу гражданского общества в РФ обсуждают политик и ученый Юлия Галямина, бизнесмен глава совета Zimin Foundation Борис Зимин, экономический обозреватель, автор телеграм-канала EventsAndTexts Борис Грозовский. Видеоэфир 2 мая в 19:05

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