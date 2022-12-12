EUobserver: ЕС планирует ввести санкции против Михалкова и Лепса

В рамках нового пакета санкций Евросоюз планирует ввести ограничения против 144 человек, в том числе знаменитостей и телеведущих, которые ответственны за распространение пророссийской пропаганды. Об этом пишет издание EUobserver, которое ознакомилось с проектом документа.

В санкционный список планируют внести певца Григория Лепса, режиссёра Никиту Михалкова, телеведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, политолога Сергея Михеева, блогера Дмитрия Пучкова, а также членов семьи бизнесмена Юрия Ковальчука.

Кроме того, планируется ввести ограничения против пятерых руководителей телеканала "Рен ТВ" и АНО "ТВ-Новости" (управляет телеканалом RT). Их имена в публикации не упоминаются.

Власти Евросоюза также собираются заморозить европейские активы ВГТРК, "Национальной медиа группы", АНО "ТВ-Новости" и Фонда стратегической культуры. У трёх российских телеканалов – НТВ / "НТВ-Мир", "Россия 1" и "Рен ТВ" – ЕС планирует отозвать лицензии на вещание.

В проекте документа говорится, что упомянутые российские СМИ виновны в "грубом искажении и манипулировании фактами" с целью оправдания войны против Украины и дестабилизации стран ЕС.