EUobserver: ЕС планирует ввести санкции против Михалкова и Лепса

В рамках нового пакета санкций Евросоюз планирует ввести ограничения против 144 человек, в том числе знаменитостей и телеведущих, которые ответственны за распространение пророссийской пропаганды. Об этом пишет издание EUobserver, которое ознакомилось с проектом документа.
В санкционный список планируют внести певца Григория Лепса, режиссёра Никиту Михалкова, телеведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, политолога Сергея Михеева, блогера Дмитрия Пучкова, а также членов семьи бизнесмена Юрия Ковальчука.
Кроме того, планируется ввести ограничения против пятерых руководителей телеканала "Рен ТВ" и АНО "ТВ-Новости" (управляет телеканалом RT). Их имена в публикации не упоминаются.
Власти Евросоюза также собираются заморозить европейские активы ВГТРК, "Национальной медиа группы", АНО "ТВ-Новости" и Фонда стратегической культуры. У трёх российских телеканалов – НТВ / "НТВ-Мир", "Россия 1" и "Рен ТВ" – ЕС планирует отозвать лицензии на вещание.
В проекте документа говорится, что упомянутые российские СМИ виновны в "грубом искажении и манипулировании фактами" с целью оправдания войны против Украины и дестабилизации стран ЕС.
- 12 декабря министры иностранных дел Европейского союза в Брюсселе обсуждают новый пакет санкций в отношении России и Ирана, а также дальнейшие шаги по оказанию помощи Украине. Проект нового пакета санкций, представленный на прошлой неделе Еврокомиссией, включает в себя персональные санкции против почти 200 физических и юридических лиц, а также дальнейшие ограничения на экспорт в Россию товаров двойного назначения (включая, в частности, запрет на поставку беспилотников), санкции против трёх российских банков и четырёх телеканалов.
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