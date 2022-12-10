В Евросоюзе заморозили 19 млрд евро российских компаний и олигархов

В ответ на вторжение России в Украину страны Евросоюза заморозили 18,9 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и компаниям России. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на статистику в AFP.

Больше всех заморозила Бельгия – 3,5 миллиарда евро, за ней расположились Люксембург с 2,5 миллиарда евро и Германия с 2,2 миллиарда. Замыкает список Мальта: она заблокировала около 150 тысяч евро. Сумма включает и оценочную стоимость арестованного имущества – в том числе недвижимости, яхт, вертолётов и произведений искусства.

Замороженными также остаются около 300 миллиардов евро Центробанка России, напомнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе. Тогда же она рассказала о плане Еврокомиссии по конфискации замороженных российских активов для компенсации ущерба, который Россия продолжает наносить Украине. Сейчас он оценивается уже в 600 миллиардов евро, отметила фон дер Ляйен.

Страны Евросоюза не могут изъять частные активы только потому, что их владельцы попали под санкции. Однако имущество можно конфисковать на законных основаниях. Среди них – участие владельца в преступной группировке, отмывание денег, коррупция, киберпреступность, наркоторговля и терроризм, пишет Euronews.

Если по этим уголовным преступлениям будут вынесены приговоры на национальном уровне, замороженные активы можно будет конфисковать, пояснил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности. Затем власти страны продадут изъятое имущество или выставят его на аукцион. Вырученные средства направят в Киев через общий фонд Евросоюза или по двустороннему соглашению со страной.

В Кремле называли идею конфискации российских активов "международным бандитизмом" и "попыткой легализации совершённого ранее воровства".

По подсчётам аналитического центра KSE Institute при Киевской школе экономики, к сентябрю из-за войны в Украине повреждено более 136 тысяч жилых домов, более 188 тысяч личных автомобилей, 1270 школ, 786 детских садов, 978 медучреждений, 775 культурных объектов. Общий ущерб, нанесённый только инфраструктуре Украины, тогда оценивался в 127 миллиардов долларов.

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