Минфин США ввёл санкции против главы ЦИК России Эллы Памфиловой

Министерство финансов США внесло в санкционные списки более 15 россиян, которых оно считает причастными к нарушению прав человека на аннексированных территориях Украины.
Среди них глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, её заместитель Николай Булаев и секретарь ЦИК Наталья Бударина – они признаны причастными к организации в захваченных областях Украины псевдореферендумов о присоединении к России. Так называемые "референдумы" проходили со множеством нарушений избирательного права, в распоряжении властей США находятся сообщения о подделке результатов и запугивании избирателей, говорится в заявлении Минфина. Всего в санкционный список добавлены фамилии 15 сотрудников ЦИК.
Кроме того, под санкции попали сотрудники администрации президента России Николай Ким и Олег Нестеров, непосредственно причастные к разработке системы "фильтрации" украинских граждан на захваченных российскими войсками территориях. Также в список внесены чиновники из так называемой "ДНР" Марина Середа и Алексей Муратов, которые, как утверждается, контролировали "фильтрацию" в Донецкой области.
Под санкции попали участник батальона "Ахмат" Очур-Суге Монгуш и россиянка Людмила Зайцева, которых США считает причастными к пыткам и похищению людей.
В том же документе Минфин США вводит санкции против лиц, причастных к нарушениям прав человека в КНДР, Сальвадоре, Гватемале, Иране, Мали и других странах. Все их активы в США должны быть заморожены, сотрудничество с ними и оказание им услуг запрещено.
- США и большинство стран мира, а также ООН, не признали результатов псевдореферендумов в Украине, проведённых Россией на захваченных территориях. Независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР" помимо России признали только КНДР и Сирия, а также Абхазия и Южная Осетия, которые сами признаны только несколькими странами ООН.
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